La superestrella del pop Gracie Abrams debutará en el cine con una película de la directora de ‘Babygirl’

Gracie Abrams, reconocida por su trabajo como cantante y compositora, hará su debut como actriz en la próxima película Please, bajo la dirección de Halina Reijn. Este largometraje, que también cuenta con guion de Reijn, representa el ingreso de Abrams al mundo del cine en una producción respaldada por el prestigioso sello A24. La noticia ha generado gran expectativa tanto en el ámbito cinematográfico como en el musical, donde Abrams ya es una figura consolidada.

El proyecto, cuyo rodaje aún no ha comenzado, mantiene en reserva los detalles sobre la trama. Sin embargo, fuentes ligadas a la producción han confirmado que se trata de un drama femenino de época, una categoría que expande la propuesta estética y narrativa de Reijn, quien ya exploró el romance audaz y los dilemas de la juventud en Babygirl. El título, Please, anticipa una historia centrada en personajes femeninos y relaciones complejas, con la promesa de continuar la línea de romances transgresores que ha caracterizado la filmografía de la directora. La participación de A24 como productora y financiadora refuerza el perfil innovador de la película, dado el historial de la compañía en títulos que desafían los géneros tradicionales y apuestan por nuevas voces y perspectivas.

En el ámbito musical, Gracie Abrams se ha convertido en una de las artistas emergentes más influyentes de los últimos años. Nominada al Grammy y autora de éxitos como I Love You, I’m Sorry y That’s So True, Abrams ha logrado posicionarse como una voz relevante en la escena pop internacional. Uno de los hitos más recientes de su carrera fue haber abierto para Taylor Swift en varias fechas de la exitosa gira de la cantante, experiencia que amplió su audiencia y consolidó su capacidad de convocatoria. Este 2025, Abrams concluyó su primera gira de estadios en Norteamérica, un logro que confirma su ascenso y el respaldo de un público cada vez más amplio.

Una carrera meteórica

Su transición a la actuación ha despertado el interés de críticos y seguidores, en parte por las declaraciones que la propia Abrams ofreció recientemente durante un evento de Chanel en Los Ángeles. Invitada de honor en la celebración de la nueva línea de joyería de la marca, la artista compartió su entusiasmo por los proyectos colaborativos y la posibilidad de trabajar en un set de filmación. “Me encanta un proyecto colectivo. El concepto de estar en un set me resulta tan emocionante como estar de gira, donde cada persona tiene un propósito claro. Estos entornos creativos me inspiran muchísimo. Así que, quién sabe, ya veremos”, expresó en la alfombra roja del Chateau Marmont, dejando entrever que su incursión en el cine era inminente.

A la par de su debut actoral, Abrams prepara el lanzamiento de nueva música, prevista para 2026. Sobre este proyecto, la intérprete ha destacado el carácter personal de las canciones y la conexión emocional que mantiene con el material. “Es definitivamente mi música favorita, siento una conexión muy profunda. Aprecio mucho que estos álbumes sean cápsulas del tiempo de mi vida en distintos momentos, pero ahora siento que este trabajo me representa plenamente. Espero que quien la escuche también la sienta propia cuando salga”, sostuvo la cantante.

El entorno familiar de Abrams también contribuye a su proyección artística. Es hija del cineasta J.J. Abrams y de la ejecutiva Katie McGrath, lo que la vincula directamente con el mundo audiovisual desde temprana edad. Esta herencia, unida a su consolidada carrera musical, le permite abordar su debut en el cine desde una perspectiva única, combinando experiencia, sensibilidad y una mirada contemporánea sobre el arte y la cultura. En España ya hemos visto a Abrams improvisar con su accidentado concierto en el pasado Madcool, así que con su debut cinematográfico también se pueden esperar grandes cosas.