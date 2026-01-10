Una década sin David Bowie: siete películas para redescubrir su faceta como actor

Un hombre fotografía un mural dedicado a David Bowie con motivo del décimo aniversario de su muerte, en Brixton, Londres, Reino Unido, el 10 de enero de 2026. (REUTERS/Isabel Infantes)

Este sábado se cumplen diez años de la muerte de David Bowie. El 10 de enero de 2016, dos días después de cumplir 69 años y de publicar su vigésimo quinto y último álbum, Blackstar, el artista fallecía debido a un cáncer de hígado.

Pero Bowie no solo fue una de las figuras más influyentes del pop. Trabajó con directores de primer nivel como Martin Scorsese, Christopher Nolan y David Lynch, e interpretó tanto personajes de ficción como personas reales, entre ellas Andy Warhol y Nikola Tesla. Desde su debut con el cortometraje The Image en 1969, dirigido por Michael Armstrong, el intérprete de Starman apareció en una veintena de proyectos, algunos con más protagonismo que otros.

El hombre que cayó a la Tierra (1976)

Dirigida por Nicolas Roeg, esta película supuso el título más representativo de su carrera en el mundo del cine. Protagonizada por Bowie, este interpreta a un extraterrestre que llega a la Tierra para salvar su planeta en el que, a causa de la escasez de agua, la población tiene problemas. Con su talento intentará llegar a un pacto con los humanos, pero su inteligencia y personalidad llamará demasiado la atención y pondrá en peligro a la propia humanidad.

La cinta está disponible en Filmin hasta el 30 de enero.

Feliz Navidad, Mr. Lawrence (1983)

Dirigida por Nagisa Oshima, la película se sitúa en 1942, en un campo de prisioneros japonés en Java, durante la Segunda Guerra Mundial. El actor y cantante interpreta a un oficial británico capturado.

Disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

El universo ‘Twin Peaks’

Bowie interpretó al agente del FBI Phillip Jeffries dentro del universo creado por David Lynch. El artista aparece en la cinta precuela de la serie original, Fuego camina conmigo (1992) y se amplía en Las piezas desaparecidas (2014), compilación de escenas eliminadas tanto de la serie como de la película. El personaje reaparece en la tercera entrega, El regreso (2017).

Disponibles en Filmin.

Principiantes (1986)

Adaptación musical de una novela de Colin MacInnes ambientada en el Londres de los años cincuenta. Dirigida por Julien Temple, Bowie interpreta a Colin, un joven fotógrafo que intenta abrirse camino en el mundo de la moda mientras se intensifican las tensiones raciales en la ciudad.

Disponible en Filmin.

La última tentación de Cristo (1988)

En la controvertida película de Martin Scorsese, Bowie interpreta de manera breve a Poncio Pilato. La cinta adapta la novela homónima de Nikos Kazantzakis y propone una visión humana y espiritual de Jesucristo, interpretado por Willem Dafoe. David Bowie interpreta al prefecto romano que autoriza la crucifixión de Cristo.

Disponible en Prime Video y Filmin.

Basquiat (1996)

Dirigida por Julian Schnabel, la película retrata el ascenso y caída del artista Jean-Michel Basquiat en el Nueva York de los años ochenta. Bowie interpreta al artista Andy Warhol, amigo y mentor de Basquiat.

El truco final (El prestigio) (2006)

En el thriller dirigido por Christopher Nolan, ambientado en el Londres de finales del siglo XIX y que sigue la rivalidad entre dos magos, interpretados por Christian Bale y Hugh Jackman. La historia explora la obsesión, el sacrificio y los límites de la ambición en nombre del espectáculo. David Bowie encarnó al inventor Nikola Tesla.

Disponible en HBO Max.