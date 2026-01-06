España Cultura

La película de Netflix basada en hechos reales que muestra por dentro las operaciones militares de Estados Unidos: “A veces se cruzaron los límites morales”

Kathryn Bigelow firma este sobresaliente ‘thriller’ de acción inspirado en la captura del “hombre más buscado del mundo”

Jessica Chastain en 'La noche
Jessica Chastain en 'La noche más oscura', de Kathryn Bigelow. (Columbia Pictures)

Días después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, son muchas las informaciones que están saliendo sobre la compleja operación militar llevada a cabo en la ciudad de Caracas para conseguir llevarse al político hasta Nueva York. Bombardeos, tiroteos y hasta un topo de la CIA fueron las claves de una estrategia que han demostrado el potencial del ejército norteamericano en este tipo de maniobras.

Pese a la sorpresa, lo cierto es que el cine ha mostrado más de una vez los engranajes internos del ejército estadounidense en este tipo de asaltos y en todo tipo de coyunturas. Una de las películas más vistas en Netflix del año pasado, Una casa llena de dinamita, reflejaba con realismo (se consultó a varios especialistas en el tema) qué ocurriría si un día se lanzara un misil nuclear contra el país.

La directora de esta película, Kathryn Bigelow, es una de las cineastas más destacadas en materia de cine bélico estadounidense, contando con clásicos del género como En tierra hostil, centrada en la unidad de artificieros del ejército de Estados Unidos, o La noche más oscura, un relato real de una de las operaciones militares más importantes del siglo: la captura del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden.

Tráiler de 'La noche más oscura', de Kathryn Bigelow

Asalto secreto en Pakistán

Definida por el New York Times como “la película más importante sobre el 11-S más importante de la ficción americana”, La noche más oscura recibió elogios tanto de la crítica del público por contar los años de investigación de la CIA y la posterior operación que acabó con la vida del famoso terrorista. No en vano, el título en inglés (Zero Dark Thity) se refiere a la hora en la que el comando SEAL de los marines entró en la casa de Bin Laden en Abbottabad (Pakistán), por aquel entonces “el hombre más buscado del mundo” tras liderar el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001.

La película retrata fielmente cómo funciona el ejército de Estados Unidos, pero además consigue enganchar al espectador con un relato real potenciado por el talento de un reparto lleno de estrellas. Jessica Chastain (nominada al Oscar por esta película) encabeza un reparto completado por nombres como los de Joel Edgerton (Warrior), Taylor Kinney (El bosque de los suicidios), Kyle Chandler (El lobo de Wall Street), Chris Pratt (Guardianes de la galaxia), Mark Strong (Sherlock Holmes) o James Gandolfini (Los Soprano).

Imágenes de 'La noche más
Imágenes de 'La noche más oscura'. (Columbia Pictures)

Tan exitosa como polémica

Junto al Oscar que finalmente no logró llevarse Chastain, la película competiría en otras cuatro categorías: Mejor montaje, Mejor guion original, Mejor película y Mejores efectos sonoros, ámbito en el que acabó recibiendo la estatuilla (ex aequo) junto a Skyfall, la película de James Bond con Javier Bardem como villano. Por lo demás, la cinta de Kathryn Bigelow triunfaría también en otras galas, siendo premiada en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards.

Disponible en Netflix, La noche más oscura es una de las películas de cine bélico más destacadas del siglo XXI y un acerado acercamiento al funcionamiento del estamento militar cuando debe realizar operaciones secretas en el extranjero. También fue una producción polémica, por la representación de la tortura en alguna de sus escenas. “Bin Laden no fue derrotado por superhéroes que descendieron del cielo; fue derrotado por estadounidenses comunes y corrientes que lucharon con valentía, incluso cuando a veces cruzaron los límites morales”, recordaría la propia Kathryn Bigelow al respecto. “Es una parte de la historia que no podíamos ignorar”.

