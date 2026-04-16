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Este es el número ganador del sorteo de EuroDreams de este jueves 16 de abril

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

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El premio mayor del sorteo EuroDreams es un pago mensual de 20 mil euros durante 30 años. (Infobae)
El premio mayor del sorteo EuroDreams es un pago mensual de 20 mil euros durante 30 años. (Infobae)

EuroDreams anunciólos resultados de su más reciente sorteo. Descubra si fue uno de los afortunados en obtener el premio de hasta 20 mil euros al mes durante 30 años.

EuroDreams, el nuevo sorteo millonario de Loterías y Sorteos del Estado, se lleva a cabo dos días de la semana, todos los lunes y jueves.

Revisa si fuiste uno de los afortunados ganadores que participaron en el sorteo más reciente de EuroDreams de este día.

Los números ganadores del último sorteo

  • Fecha: jueves, 16 de abril de 2026.
  • Combinación ganadora: 23, 24, 28, 29, 31 y 40.
  • Dreams: 3.

Recuerda que todos los boletos afortunados cuentan con tiempo límite de caducidad, el cual va indicado en el reverso. En el caso de Eurodreams, únicamente tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el cobro. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

Cómo se juega EuroDreams

Eurodreams realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)
Eurodreams realizó su último sorteo y aquí están los números ganadores (Loterías y Apuestas del Estado)

EuroDreams es el nuevo sorteo de Loterías y Apuestas del Estado cuyo premio máximo es recibir 20 mil euros al mes durante un periodo de 30 años.

El sorteo consiste en elegir seis números entre el 1 y el 40, el cual será tu combinación ganadora; más un dígito extra del 1 al 5, denominado “sueño” o “dreams”.

Esta combinación ganadora la puedes elegir manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria.

Para ganar el premio mayor, tu apuesta tiene que coincidir con los seis resultados publicados por Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, puedes obtener un premio desde los dos aciertos.

Es importante mencionar que este sorteo, al igual que el Euromillones, no solo se juega en España, también lo hace en el resto de Europa.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Carlos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurodreams son muy sencillos (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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