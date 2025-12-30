España Cultura

Puedes asistir al Concierto de Año Nuevo en Viena por solo 35 euros: cómo conseguir entradas para una ver a una de las mejores orquestas del mundo

Todos los interesados pueden presentarse a un concurso para presenciar el ensayo general, el concierto de Nochevieja o el del 1 de enero por un precio mucho menor del esperado

Imágenes del Concierto de Año
Imágenes del Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Cuando cada 1 de enero las primeras notas de la Marcha Radetzky flotan en el aire desde la Sala Dorada del Musikverein, Viena se convierte en el epicentro mundial de la música clásica. El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena es mucho más que un evento musical: constituye una tradición que da la bienvenida al año en más de 150 países y logra reunir a 50 millones de espectadores a través de la televisión (en España, podrá verse a través de La 1, en la plataforma de streaming RTVE Play, y escucharse por radio en Radio Clásica) y el streaming.

Lo que muchos desconocen es que disfrutar de este espectáculo en directo no es una quimera reservada a unos pocos privilegiados. De hecho, asistir al Concierto de Año Nuevo en Viena puede costar menos de lo que se imagina: las entradas más asequibles para la edición de 2026 parten de solo 35 euros, permitiendo así que el sueño de escuchar a una de las mejores orquestas del mundo en vivo esté al alcance de un público más amplio.

Conseguir una de estas codiciadas entradas requiere, eso sí, un poco de suerte y seguir un procedimiento que explicamos a continuación. El acceso se realiza exclusivamente a través de un sorteo internacional, cuya inscripción se abre cada año durante cada mes de febrero en la web oficial de la Orquesta Filarmónica de Viena.

Así ha sonado la 'Marcha Radetzky' de la Orquesta Filarmónica De Viena desde 2009 a 2024.

Cómo ir al Concierto de Año Nuevo

Para tener opciones de conseguir una entrada, interesado debe seleccionar a qué concierto desea asistir (el ensayo general del 30 de diciembre, el de Nochevieja el 31, o el gran evento del 1 de enero) y escoger la franja de precio que está dispuesto a pagar. No hay trucos ni atajos: una vez enviada la solicitud, solo queda esperar a que la suerte actúe y, en caso de resultar agraciado, proceder al pago de las entradas en marzo.

Como es lógico, la demanda es mucho mayor para el propio 1 de enero, lo que reduce las probabilidades de conseguir plaza en esa fecha. Para el ensayo general, los precios oscilan entre 20 y 495 euros; para el concierto de Nochevieja, entre 25 y 860 euros; y para el de Año Nuevo, entre 35 y 1.200 euros. Las entradas más económicas suelen ser las más solicitadas, pero los conciertos previos del 30 y 31 de diciembre ofrecen mayores opciones de éxito debido a una menor presión de demanda.

Cabe recordar que cada persona puede adquirir solo dos entradas para el 1 de enero y hasta cuatro para las otras dos fechas, y que, una vez compradas, no se admiten cambios. A todo esto se suman los gastos de viaje y alojamiento en una Viena especialmente concurrida y festiva en esas fechas.

Concierto de Año Nuevo de
Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena. (EFE/RTVE/Terry Linke)

La experiencia, sin embargo, trasciende el acceso al edificio del Musikverein. Quienes no consigan entrada pueden disfrutar de la retransmisión en directo en lugares emblemáticos de la ciudad, como el Stephansplatz o la Noria Gigante en el Prater, o incluso en espacios culturales como el MAK, donde tendrá lugar en 2026 una proyección especial que se acompañará de imágenes de ballet grabadas para la ocasión. El evento se emite además en televisión, radio y plataformas digitales, asegurando que el espíritu del concierto llegue a cada rincón del planeta.

Así sonará la Filarmónica en esta edición

El programa del Concierto de Año Nuevo se mantiene fiel a la tradición, pero introduce novedades cada año. En 2026, la batuta estará en manos del canadiense Yannick Nézet-Séguin, quien debuta en esta cita tras una larga trayectoria internacional y una relación cercana con la Filarmónica de Viena desde 2010. El repertorio incluirá obras emblemáticas de la dinastía Strauss, como la Obertura de Indigo y los cuarenta ladrones, la Fledermaus-Quadrille y, por supuesto, El Danubio azul y la Marcha Radetzky.

El concierto de 2026 será también escenario de estrenos: por primera vez, se interpretarán cinco obras inéditas en esta cita, incluyendo la polca-mazurca Sirenen Lieder de Josephine Weinlich y el Rainbow Waltz de Florence Price, reflejo de una mayor apertura a la diversidad compositiva. El Ballet Nacional de Viena aporta, como siempre, un toque visual con sus espectaculares coreografías rodadas en lugares históricos de la ciudad.

