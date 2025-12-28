Yannick Nézet-Séguin dirige el jueves el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena y estrena 2 obras de mujeres

Josephine Weinlich y Florence Price figurarán por primera vez en el repertorio del reconocido Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, con piezas inéditas dirigidas por el canadiense Yannick Nézet-Séguin. De acuerdo con la información publicada por RTVE y otros medios internacionales, esta edición del 1 de enero, transmitida a más de 150 países, representará un hito tanto por la selección de su director como por la inclusión de obras nunca antes interpretadas en este evento histórico.

Según detalló RTVE, la Filarmónica de Viena designó por primera vez a Nézet-Séguin para la apertura de este acto, que se realiza cada 1 de enero desde 1941 en la Gran Sala Dorada del Musikverein de Viena, un espacio tradicionalmente decorado con flores de los jardines de la ciudad. El presidente de la orquesta, Daniel Froschauer, explicó que esta elección responde a la voluntad de fomentar la colaboración con nuevas generaciones de directores. “Como director musical de la Ópera Metropolitana de Nueva York y director principal de conjuntos internacionales como la Orquesta de Filadelfia, Nézet-Séguin representa los géneros que, juntos, conforman el lenguaje musical de la Filarmónica de Viena”, indicó Froschauer, según consignó RTVE.

La relación profesional entre Nézet-Séguin y la Filarmónica comenzó en la 'Semana Mozart de Salzburgo' en 2010, extendiéndose posteriormente a otros escenarios en Viena, Salzburgo y en giras internacionales. Esta cooperación constante facilitó su nombramiento para liderar un concierto que se ha consolidado como uno de los eventos de música clásica con mayor proyección mundial, alcanzando una audiencia televisiva estimada en más de 50 millones de personas mediante la transmisión de la ORF austríaca y la coproducción de la Unión Europea de Radio-Televisión.

El programa previsto por la Filarmónica de Viena para el concierto del 1 de enero de 2026 incluirá cinco estrenos, según informó RTVE. Entre estas obras figuran la polka “Canciones de Sirenas”, de Josephine Weinlich, y el vals “Arco iris”, compuesto por Florence Price. Weinlich, reconocida por haber fundado la primera orquesta femenina de Europa en Viena, y Price, significativa figura de la música estadounidense, representan con estas piezas el debut de obras de mujeres en el tradicional repertorio de la gala.

En la primera parte del espectáculo se escuchará la obertura de la opereta “Indigo y los cuarenta ladrones”, seguida del vals “Cuentos del Danubio” de Carl Michael Ziehrer, la polka “Brausteufelchen” de Eduard Strauss y el “Malapou-Galoppe” de Joseph Lanner, todos ellos nunca antes incluidos en este concierto, según informó RTVE.

La segunda parte del programa destacará las contribuciones femeninas, una novedad en este evento de larga data. El vals de Price y la polka de Weinlich sumarán matices inéditos al repertorio, en consonancia con los esfuerzos recientes de la Filarmónica para diversificar e innovar el contenido del concierto. Tras las piezas principales, la orquesta interpretará sus bises característicos: el vals “El Danubio Azul” de Johann Strauss hijo, después de que los músicos pronuncien el tradicional saludo de Año Nuevo “Prosit Neujahr”, y la “Marcha Radetzky” de Johann Strauss padre.

Según señaló RTVE, desde 1959 la transmisión oficial del concierto es una producción de la televisión austríaca ORF, respaldada por la Eurovisión y seguida globalmente por millones de televidentes y oyentes. En España, Radio Televisión Española (RTVE) emitirá el evento por La 1 HD, RTVE Play, TVE Internacional Europa, RNE y Radio Clásica, con el comentario de Martín Llade, que explicará los antecedentes y peculiaridades de las composiciones presentadas.

En años recientes, la responsabilidad de dirigir el evento ha recaído en figuras como Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti y Daniel Barenboim, según publicó RTVE. La presencia de Nézet-Séguin subraya el interés de la Filarmónica por renovar este liderazgo y ampliar los enfoques musicales, según las declaraciones recogidas por el medio español.

La celebración de la 86ª edición mantiene la esencia de un acontecimiento que, a lo largo de su historia, ha buscado combinar la exaltación de la tradición vienesa con la apertura a nuevos creadores y perspectivas musicales, consignó RTVE. El acceso global y la transmisión masiva consolidan el evento como uno de los principales referentes musicales a comienzos del año para audiencias internacionales.