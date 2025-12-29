Todo lo que hay que saber sobre la gira de despedida de Don Omar: Los últimos conciertos del rey del reguetón en España

El artista Don Omar en una de sus actuaciones en directo

La gira de despedida de Don Omar ha elevado la expectación en España hasta cotas inusitadas tras confirmarse una segunda y última actuación en el país. La abrumadora respuesta de los seguidores ha impulsado al artista puertorriqueño a sumar una fecha adicional en Sevilla, después de que las entradas para el primer concierto en Tenerife se agotaran en poco más de una hora. Así, el Estadio La Cartuja albergará el espectáculo el próximo 18 de julio de 2026.

La cita en Sevilla, enmarcada dentro del Cook Music Fest, ha sido concebida como un evento de gran calibre, previsto para convertirse en un referente del circuito musical veraniego. Esta sería la última oportunidad para el público español de presenciar en directo al denominado “Rey del Reggaetón”, quien ha decidido retirarse de los escenarios y “colgar el micrófono” tras más de dos décadas de carrera internacional. Tanto la ciudad hispalense como Tenerife han sido los lugares seleccionados por el propio William Omar Landrón para despedirse definitvamente de sus seguidores en España.

Las entradas para el concierto de Sevilla salen a la venta este lunes, 29 de diciembre, a partir de las 12:00 horas y podrán adquirirse en las páginas oficiales del festival (cookmusicfest.es y vivaticket.es). La organización ya ha advertido que se prevé una demanda similar a la vivida en Tenerife y recomienda conectar con antelación a las plataformas de venta.

Dos conciertos únicos de despedida

Como ha detallado Europa Press, los precios arrancan desde los 60,50 euros (gastos de gestión incluidos) y se han establecido diferentes zonas y categorías de entrada dentro del recinto. Para evitar la reventa y garantizar el acceso al máximo número de seguidores, se ha impuesto un límite de seis entradas por comprador.

El Cook Music Fest ha confirmado también que los menores de 16 años podrán asistir únicamente acompañados de padre, madre o tutor legal. Además, será necesario que los asistentes menores de 18 años descarguen y presenten la autorización de acceso de menores, que estará disponible en la web oficial del evento. Todos los trámites y requisitos deberán cumplimentarse junto con la entrada para acceder el día del concierto, según ha indicado la organización.

El legado de Don Omar

El regreso de Don Omar a España en 2026 supone un acontecimiento esencial para los aficionados al reggaetón y a la música latina. Los dos conciertos en suelo español se celebrarán el 16 de julio en Tenerife (dentro del Recinto Portuario de Santa Cruz) y el 18 de julio en Sevilla, ambos en el marco del Cook Music Fest. Las entradas para la primera cita se han agotado, un hito que ha llevado al artista y a sus promotores a programar la segunda fecha sevillana, la última en España antes de la retirada del cantante.

Don Omar, figura clave en la evolución del género urbano, deja tras de sí una carrera jalonada de éxitos globales. Temas como Danza Kuduro, Dile, Dale Don Dale, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya y Ojitos Chiquitos han consolidado su influencia en varias generaciones de oyentes y han sonado de manera constante en pistas de baile y escenarios de todo el mundo.

Su labor artística ha sido reconocida con tres Latin Grammy, veinte Premios Billboard, diecinueve Premios Lo Nuestro y múltiples nominaciones internacionales, incluidos los MTV Video Music Awards. Además, en el último año, ha recibido el Premio Icono Global de Premio Lo Nuestro y ha sido incluido en la lista de Los 50 Más Bellos de People en Español.

Para estas actuaciones de despedida, Don Omar prepara un espectáculo de gran formato, en el que alternará sus canciones clásicas con una puesta en escena renovada adaptada al público español. Se prevé la participación de artistas invitados antes de la actuación principal, cuyos nombres se anunciarán próximamente.

Así, el verano de 2026 se perfila como un momento histórico para los seguidores del reggaetón en España. La última gira de Don Omar marcará el cierre de una etapa y la consagración definitiva del artista como uno de los grandes referentes de la música urbana internacional.