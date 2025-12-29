España Cultura

¿Por qué la música infantil hace a los niños más felices? El documental que analiza el fenómeno de las canciones populares hasta ‘Baby Shark’

Dentro de la colección ‘Music Box’, de HBO Max, se presenta este interesante estudio dirigido por la documentalista Penny Lane

La música infantil, habitualmente vista con recelo por adultos y relegada al margen por la crítica especializada, ha encontrado una nueva proyección pública gracias al documental Music Box: Happy and You Know It, que se estrenó el 25 de diciembre de 2025 en HBO como parte de la colección Music Box. Desde su concepción, la producción dirigida por Penny Lane ha buscado replantear la percepción de este género, mostrando cómo, lejos de ser un simple recurso para entretener o “pacificar” a los más pequeños, constituye un arte influyente en el desarrollo infantil y capaz de conectar emocionalmente a varias generaciones.

Según ha explicado la directora Penny Lane (que sorprendió con un documental sobre el Templo de Satán), su interés por este universo nació al descubrir la magnitud del fenómeno Baby Shark, una canción que ha superado los 16.000 millones de visualizaciones en YouTube desde su popularización por la compañía surcoreana Pinkfong en 2016.

Canción 'Baby Shark'

Lane ha señalado que este éxito no tiene parangón: “No es como si hubiera otros vídeos cerca. Es Baby Shark y luego el siguiente tiene la mitad de visualizaciones. Está en un nivel incomprensible”. La cineasta, ajena a este tipo de contenidos por no tener hijos, declaró que le sorprendió “que una canción adorada por niños de dos años fuera semejante referente cultural”. Así, comenzó un proceso de investigación y entrevistas a músicos infantiles, configurando el retrato de una comunidad diversa y poco conocida incluso para el público adulto.

Un recorrido por la música infantil

El documental repasa la trayectoria de figuras emblemáticas como Anthony Field, líder de la banda australiana The Wiggles, quien ha superado los 4.000 millones de reproducciones en Spotify; Chris Ballew, famoso por ser vocalista del grupo de rock alternativo de los 90 The Presidents of the United States of America, que tras su retirada de la escena mainstream se ha reinventado como el extravagante Caspar Babypants; y Divinity Roxx, bajista de la banda de Beyoncé, que ha lanzado un álbum infantil de hip hop y R&B nominado a los premios GRAMMY.

La película también recupera la historia de Laurie Berkner, profesora de música infantil que probó suerte en la composición para llegar mejor a sus alumnos, y el caso de Johnny Only, quien tras años en el circuito del rock se volcó en la música para niños, solo para ver cómo una versión más reciente y comercial de Baby Shark, que él mismo había colgado en YouTube en 2011, le arrebataba protagonismo.

'Happy and You Know It',
'Happy and You Know It', de Penny Lane (HBO Max)

Las motivaciones de los artistas que desembocan en este género son diversas. Mientras algunos como Berkner partieron de la docencia, otros (entre ellos Roxx o Ballew) proceden del éxito en el ámbito de la música para adultos. Lane ha apuntado que este giro de carrera se ha visto favorecido por la transformación del ecosistema mediático: “Ahora hay muchas más oportunidades para que los artistas infantiles encuentren su público. Tenemos YouTube, YouTube Kids, Spotify... plataformas que no existían hace cuarenta años”. Según la directora, aunque sea actualmente más complejo ganarse la vida como músico si se hace para una audiencia minoritaria, “nunca ha habido tantas facilidades de acceso”.

La amenaza de la inteligencia artificial

Más allá del recorrido artístico de estos creadores, el documental dedica un apartado central a la irrupción de la inteligencia artificial en la música infantil. Lane ha manifestado su alarma ante la proliferación de canales en YouTube que, valiéndose de IA, generan un suministro casi infinito de canciones para niños de muy baja calidad. “Es el arte que menos valoramos el que más riesgo tiene de desaparecer por culpa de la IA”, ha señalado.

Según Lane, esta dinámica pone en peligro directo “a los verdaderos artistas que se esfuerzan enormemente por hacer obras de calidad para nuestros hijos, captar su atención de forma humana, quererlos y respetarlos como se merecen”.

Este fenómeno se ha convertido, según ha destacado Lane, en un eje inesperado dentro del propio largometraje: “Me impactó mucho porque, para entonces, ya estaba convencida de que estos artistas son auténticos héroes, y me importaba de verdad que la IA representara una amenaza real para ellos”.

'Happy and You Know It',
'Happy and You Know It', documental de Penny Lane (HBO Max)

El estreno forma parte de la serie Music Box, una colección de documentales de HBO iniciada en 2021 y dedicada a explorar momentos clave en la historia de la música. En esta entrega participan músicos como Anthony Wiggle, Laurie Berkner, Chris Ballew (Caspar Babypants), Johnny Only y Divinity Roxx, junto al crítico musical Rob Harvilla y la especialista en cultura Willa Paskin.

De este modo, Music Box: Happy and You Know It, se postula como un análisis integral del papel y la evolución de la música para niños, reivindicando el valor y la creatividad de un género muchas veces incomprendido y subrayando, además, los desafíos que enfrenta en el contexto actual de la producción digital y el avance de la inteligencia artificial.

