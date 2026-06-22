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La impresionante mansión de Antoine Griezmann en Madrid donde disfruta del verano más tranquilo tras su adiós a la selección francesa y al Atlético de Madrid

El delantero francés, que pondrá rumbo al Orlando City para iniciar una nueva etapa en la MLS, sigue teniendo en la capital española su gran refugio familiar:

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Casa Antoine Griezmann portada

Tras cerrar dos de las etapas más importantes de su carrera deportiva, Antoine Griezmann afronta un momento de profundos cambios. El delantero francés, que ya se despidió de la selección gala después de una brillante trayectoria internacional y que recientemente puso fin a su historia con el Atlético de Madrid para emprender una nueva aventura en Estados Unidos, disfruta mientras tanto de uno de sus lugares favoritos: la espectacular mansión que posee en Madrid junto a su familia.

El atacante iniciará en las próximas semanas una nueva etapa en el Orlando City, equipo de la Major League Soccer con el que ha firmado un contrato para continuar su carrera tras una década convertida en leyenda rojiblanca. Su salida del Atlético fue oficializada este año, poniendo punto final a una trayectoria en la que se consolidó como el máximo goleador de la historia del club y uno de sus grandes iconos.

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Sin embargo, antes de instalarse definitivamente en Florida, Griezmann sigue disfrutando de la vivienda que durante años ha compartido con su esposa, la vasca Erika Choperena, y sus cuatro hijos, Mía, Amaro, Alba y Shai. Ubicada en la exclusiva urbanización de La Finca, la propiedad se ha convertido en el escenario perfecto para desconectar del fútbol y priorizar la vida familiar.

Casa Antoine Griezmann

La residencia, valorada en torno a los seis millones de euros, destaca por su arquitectura contemporánea y por una distribución pensada para ofrecer privacidad y comodidad. Sus cerca de 400 metros cuadrados albergan siete dormitorios y once baños, además de numerosas estancias dedicadas al ocio y al descanso.

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Uno de los espacios más llamativos es su sala de cine privada, ideal para disfrutar de sesiones familiares lejos del foco mediático. A ella se suma una elegante zona de bar y varias áreas de recreo concebidas para recibir invitados o compartir tiempo con amigos.

Griezmann posa en la cocina de su vivienda en Pozuelo de Alarcón. (Instagram)
Griezmann posa en la cocina de su vivienda en Pozuelo de Alarcón. (Instagram)

Como apasionado del deporte, Griezmann también quiso incorporar instalaciones acordes con sus aficiones. En el exterior de la vivienda cuenta con un campo de fútbol y una zona preparada para practicar golf, dos rincones que complementan una propiedad diseñada para disfrutar sin salir de casa.

El diseño interior apuesta por líneas limpias y una decoración serena, con abundancia de madera, piedra y materiales naturales. Los grandes ventanales permiten que la luz inunde todas las estancias y conectan visualmente el interior con los jardines que rodean la casa, creando una sensación de continuidad con el paisaje.

Entre los elementos arquitectónicos más singulares destaca la gran chimenea integrada en el salón principal, concebida como una pieza central que aporta personalidad al espacio. A ello se suman pequeños patios ajardinados repartidos por la vivienda, reforzando la sensación de tranquilidad que define todo el conjunto.

Antoine Griezmann y Erika Choperena con sus tres hijos mayores. (Instagram)
Antoine Griezmann y Erika Choperena con sus tres hijos mayores. (Instagram)

En el jardín sobresale una impresionante piscina de estilo infinito que se integra con el entorno y se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados de la propiedad. Durante los meses de verano, este espacio es uno de los favoritos de la familia para relajarse y disfrutar del buen tiempo.

Desde que llegó a Madrid en 2014, el internacional francés echó raíces en la ciudad tanto en el plano profesional como en el personal. Aunque su futuro inmediato pasa por Orlando y por una nueva aventura en la MLS, la capital española seguirá ocupando un lugar muy especial en su historia. Su exclusiva mansión en La Finca es el mejor reflejo de esa etapa: un refugio de lujo pensado para la calma, la familia y la desconexión después de años en la élite del fútbol mundial.

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