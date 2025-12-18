España Cultura

Primer vistazo a KJ Apa como James Stewart en ‘Jimmy’, el biopic sobre el icónico actor del Hollywood clásico

El joven actor de ‘Riverdale’ da vida al legendario intérprete que participó en la Segunda Guerra Mundial antes de protagonizar ‘Qué bello es vivir’

KJ Apa da vida al
KJ Apa da vida al icónico James Stewart

Ha llevado algo de tiempo, pero por fin la espera ha terminado. Burns & Co. Entertainment ha presentado el primer adelanto de Jimmy, el biopic que explora la vida del legendario actor estadounidense Jimmy Stewart, con KJ Apa al frente del reparto. Tal y como confirma la productora con su póster y primer adelanto, el filme dirigido por Aaron Burns y con guion de Justin Strawhand, tiene previsto su estreno global el 6 de noviembre de 2026.

El largometraje sigue de cerca uno de los capítulos menos difundidos pero más significativos de la trayectoria de Stewart: tras recibir el Oscar a mejor actor por Historias de Filadelfia, el intérprete de voz inconfundible tomó la decisión de alistarse como piloto de combate en la U.S. Army Air Corps durante la Segunda Guerra Mundial. El cartel promocional, revelado junto al anuncio, muestra a KJ Apa caracterizado como Stewart, vestido de esmoquin y sosteniendo una gorra militar. Detrás, resaltan bombarderos y las siluetas del Hollywood clásico, con palmeras y reflectores que evocan la época dorada del cine.

Stewart no solo fue un rostro reconocido en la gran pantalla. El legendario actor protagonizó más de 80 películas, ascendió durante la guerra hasta el rango de coronel y completó veinte misiones sobre Europa. La experiencia militar lo marcó profundamente, y, de regreso a su país, enfrentó un periodo de desánimo hasta que obtuvo el papel de su vida: George Bailey en Qué bello es vivir (1946). El filme clásico consolidó su imagen de héroe cotidiano y reforzó su vínculo con el público estadounidense.

La composición del reparto incluye figuras como Kara Killmer (Lady Julia), Neal McDonough (Alexander Stewart), Max Casella (Frank Capra), Jason Alexander (Louis B. Mayer), Christopher McDonald (Lionel Barrymore), entre otros nombres destacados. Además, Variety anunció la presencia de Karolyn Grimes, quien a los cinco años interpretó a Zuzu Bailey en Qué bello es vivir y que regresa en un cameo especial. Preservando la memoria de uno de los momentos más emblemáticos del cine (“Every time a bell rings, an angel gets his wings”), Grimes subrayó el tono nostálgico y cálido que busca transmitir el proyecto: “Jimmy lleva adelante los valores y la calidez emocional que el público ha atesorado durante décadas. Es un honor regresar y participar en un homenaje a una de las historias más perdurables de la historia cinematográfica”.

KJ Apa como James Stewart
KJ Apa como James Stewart

Un héroe del cine y Estados Unidos

El propio KJ Apa compartió su visión sobre el reto de encarnar al actor: “Jimmy Stewart fue un héroe estadounidense. Pertenecía a una generación que entendía el verdadero significado del sacrificio al luchar por nuestra libertad. También fue uno de los más grandes actores de todos los tiempos… Su historia es una de fortaleza y propósito, amor y honor, fama y guerra, una que invita a reflexionar sobre el bien común”. Estas declaraciones, recogidas por Variety, buscan remarcar la doble dimensión pública y ética que envuelve al protagonista del filme.

El proyecto cuenta con el respaldo directo de la familia Stewart. Kelly Stewart-Harcourt, hija del actor y productora ejecutiva, estuvo presente en el rodaje durante septiembre pasado en Irlanda. A través del mismo medio, expresó: “Durante mucho tiempo creí que sería difícil encontrar un actor capaz de retratar a mi padre sin caer en la imitación, pero hemos encontrado a ese actor en KJ Apa. Sentí una magia en el rodaje que estoy segura llegará también al público”.

Como parte del atractivo para los aficionados del cine clásico, la película incluye un cameo de Marc Malkin como Glenn Miller, reforzando la ambientación y conexión con la industria de la época. El biopic Jimmy emerge así como una propuesta que explora no solo la figura pública de Jimmy Stewart, sino también los dilemas y sacrificios personales detrás del héroe. Con estreno previsto para noviembre de 2026, la película busca posicionarse como un tributo de alto perfil a una de las personalidades más complejas y admiradas de Hollywood.

