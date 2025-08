En marcha un biopic sobre el icono del Hollywood clásico James Stewart: ya tiene actor protagonista

James Stewart en '¡Qué bello es vivir!'

Cuando uno piensa en el Hollywood clásico, resulta casi imposible no hacerlo pensando en el rostro de James Stewart. Vértigo, La ventana indiscreta, ¡Qué bello es vivir!, Caballero sin espada, Historias de Filadelfia o Anatomía de un asesinato son solo algunas de las más de cien películas que realizó el mítico actor, inmortalizando así su nombre en la historia del cine. Ahora esa misma industria a la que hizo tan grande ha puesto en marcha un biopic para rendirle homenaje y poder contar su vida en la gran pantalla, con un nuevo actor inmortalizando a Stewart.

Así lo han anunciado distintos medios especializados, en una película que comenzará a rodarse en Irlanda a partir del septiembre y que contará con la propia hija de Stewart como productora ejecutiva. Por lo que se ha podido saber, la película narra el ascenso en Hollywood del actor, natural de Pensilvania, incluyendo el premio Oscar que ganó por su trabajo en Historias de Filadelfia, antes de alistarse en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos como piloto de combate al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, para después continuar su labor como actor en los años dorados de Hollywood. Pero, ¿quién será el encargado de darle vida?

Pues nada menos que KJ Apa, el joven actor neozelandés que es principalmente conocido por haber dado vida a Archie Andrews en la serie Riverdale. Es decir, el actor ya tiene experiencia interpretando a personajes bonachones y de buen corazón, aunque sin duda el de Stewart será el primer gran reto en su corta carrera, que ha estado compuesta por otros papeles en títulos como Tu mejor amigo, El odio que das, Nuestro último verano o Inmune. Junto a él están confirmados también Jason Alexander como el productor Louis B. Mayer; Max Casella como el director Frank Capra; Sarah Drew como la actriz y periodista Hedda Hopper; Julian Works como el subteniente Martínez; y Jen Lilley como Gloria, la esposa de Stewart.

KJ Apa en 'Riverdale'

De Riverdale a Pensilvania

“Siempre he sido un gran admirador de James Stewart y me siento muy honrado de poder dar vida a su historia. Como neozelandés, siempre he admirado a esa generación de hombres estadounidenses que defendían el patriotismo, la integridad y un profundo sentido del deber. Para mí es importante devolverle algo al país que tanto me ha dado, y qué mejor manera de hacerlo que honrando a un hombre que lo sirvió con gran honor”, afirmaba Apa tras conocerse la noticia. “Mi familia y yo estamos encantados y emocionados de que KJ Apa haya aceptado interpretar a mi padre en esta película. Además de sus considerables dotes interpretativas, el entusiasmo de KJ por el proyecto no hará sino aumentar la energía y la profundidad que aportará al papel”, señalaba además la productora Kelly Stewart-Harcourt.

Además de todos ellos, la película contará con el director Aaron Burns al frente, mientras que muchos ya especulan con cómo será la película y dejan entrever ciertas dudas con respecto a la elección de Apa. La nacionalidad del actor o la ausencia de un parecido físico evidente se suma a su falta de experiencia más allá de Riverdale, lo que genera más de una inquietud a la no precisamente pequeña comunidad de fans de Stewart y del cine clásico. Aun con todo, hay que decir que buena parte de los actores de la serie de CW han dado la talla cuando han salido de la serie, desde Lili Reinhart a Charles Melton, quien ya dijo que era un curso avanzado de interpretación: “Riverdale fue mi Julliard. Aprendía, crecía, jugaba y se me permitía correr riesgos. Realmente me ayudó a refinar mi ética de trabajo".