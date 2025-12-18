España Cultura

‘Emily en París’ se va a Roma y a Venecia en la quinta temporada y a Lily Collins le encantan los gondoleros: “Su look es increíble”

Regresa la serie de Netflix marcada por el amor, el lujo y la moda, ahora en escenarios italianos tan representativos como idílicos

Guardar
Lily Collins y Ashley Park
Lily Collins y Ashley Park en la quinta temporada de 'Emily en París' (Netflix)

El regreso de Emily en París ha traído consigo un giro inesperado en la trama: la protagonista, interpretada por Lily Collins, ha dejado atrás la capital francesa para instalarse en Roma, donde asume la dirección de la nueva oficina de Agence Grateau.

Este cambio de escenario, que ha llegado con el estreno de la quinta temporada en Netflix, supone un avance tanto en la vida profesional como personal de Emily Cooper, quien ha encontrado una aparente estabilidad sentimental junto a Marcello, heredero del imperio familiar Moraturi.

Así lo ha explicado la propia Collins en una rueda de prensa de presentación de la serie, donde ha destacado la evolución de su personaje: “Lleva toda la serie tratando de encontrar su propia voz. Ahora, por fin, ha encontrado esa voz. Y está tratando de afirmarse aún más a sí misma, así en lo laboral como en lo romántico. Creo que ha crecido mucho en su trabajo. Su relación con (su jefa) Sylvie (interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu) es cada vez más cercana y eso la ayuda en cuestiones de confianza interior”.

Emily ha encontrado un nuevo
Emily ha encontrado un nuevo amor en Italia (Netflix)

La serie, que ha sido creada por Darren Star (responsable de ‘mega éxitos’ que nos llevan por todas las décadas: de Sensación de vivir a Sexo en Nueva York), amplía su universo más allá de París para adentrarse en las ciudades de Roma y Venecia, sin abandonar del todo la capital francesa.

Este nuevo enfoque permite explorar no solo la transformación de Emily, sino también las historias de otros personajes clave como Sylvie y Mindy, en un contexto marcado por la moda y las aspiraciones personales. Los cambios internos de Emily se reflejan en su vestuario: ahora opta por prendas menos llamativas y más entalladas, aunque el espectáculo visual sigue presente. “Sabe articularse a sí misma de una manera diferente, y el atrevimiento y la brillantez se contienen para dar pie a conjuntos que, sin resultar igual de coloridos, son igual de rotundos. Simplemente, son algo más entallados”, ha detallado Collins.

Nuevos escenarios y evolución de los personajes

La narrativa de Emily en París no se limita a la protagonista. Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu, también se encuentra en Roma, motivada tanto por su relación con un director de cine como por su deseo de captar nuevos clientes para la agencia. Leroy-Beaulieu ha anticipado en declaraciones que el personaje mostrará una faceta más vulnerable: “Veremos qué pasa cuando la armadura de Sylvie se resquebraje. Es interesante que siempre esté intentando tantas cosas, tanto en lo amoroso como en lo profesional. Y que de algún modo falle en todas, lo que me parece genial. Me encantan los personajes que no logran sus objetivos”.

Los personajes se trasladan a
Los personajes se trasladan a Roma en esta temporada para abrir una sucursal de la agencia en Italia (Netflix)

Por su parte, Mindy (Ashley Park), la mejor amiga de Emily, regresa a París tras su experiencia como jurado en ‘Chinese popstar’. Park ha explicado que su personaje, que en la primera temporada era el más libre y despreocupado, ahora se enfrenta a mayores riesgos personales: “Después la hemos visto dejarse la piel en muchas amistades y ahora sí tiene más que perder”.

La visión de Italia en ‘Emily en París’

Darren Star ha señalado que la expansión a Italia responde a la intención de ofrecer al espectador un viaje a través de Roma y Venecia, integrando estos destinos de forma natural en la trama. “Queríamos que el espectador viajara a Roma y Venecia (que también tiene presencia) a través de nosotros. Pero era la historia la que debía conducirnos naturalmente a esos lugares, y así fue cómo pasó. Encajaba perfectamente porque Italia es otro lugar utópico al que cualquier persona del mundo le gustaría visitar”, ha explicado Star.

El actor Eugenio Franceschini, que interpreta a Marcello, ha compartido su entusiasmo por mostrar la belleza de Roma y Venecia, ciudades con un significado personal para él: “Me mudé a Roma con 18 años para estudiar en la escuela nacional de cine. Y Venecia es la ciudad más hermosa del mundo, donde espero vivir algún día y también morir”.

Tráiler de la primera parte de la cuarta temporada de 'Emily en París' (Crédito Netflix)

La representación de Italia en la serie se apoya en una sucesión de imágenes idílicas y escenarios emblemáticos, como el lujoso hotel La Posta Vecchia, antigua residencia de John Paul Getty, o el Palacio de la Civilità Italiana, donde Emily protagoniza una escena en la que pierde la razón por un bolso.

La ciudad de Roma se muestra como un lugar vibrante, donde la vida nocturna y la gastronomía, especialmente la pasta, ocupan un lugar destacado. Lily Collins ha confesado que lo que más le ha impresionado durante el rodaje han sido las góndolas venecianas: “No podía creer lo que veía. Qué preciosas son, qué bonito que todo el mundo vaya con esos looks tan increíbles… No imaginé qué sería tan abrumador, y lo sentía así cada día”, ha relatado la actriz.

Temas Relacionados

Lily CollinsEmily en ParísNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El consejo de Leonardo DiCaprio a Jennifer Lawrence para trabajar con Scorsese: “Te lo vas a pasar bien, pero te sugiero que consigas uno de estos”

La joven actriz participará en el próximo proyecto del legendario director, siendo su primera colaboración con el neoyorkino

El consejo de Leonardo DiCaprio

La crítica internacional se ensaña con la tercera entrega de Avatar: “Es soporífera”

La nueva película de James Cameron, ‘Avatar: Fuego y ceniza’, está a punto de estrenarse en nuestro país y las reseñas previas son negativas

La crítica internacional se ensaña

Dónde ver ‘Avatar 3’: los 11 cines en España para disfrutar de ‘Fuego y ceniza’ en uno de los formatos avalados por James Cameron

La tercera entrega de la saga llegará a los cines este viernes 19 de diciembre

Dónde ver ‘Avatar 3’: los

Ni ‘Los miserables’ ni ‘El rey león’: se estrena en Madrid el musical ganador de un Premio Pulitzer que revolucionó Broadway

La obra más emblemática de Jonathan Larson, fallecido en la noche del estreno, regresa a la capital 25 años después de la que fue su última representación

Ni ‘Los miserables’ ni ‘El

El descubrimiento arqueológico del año que ha dejado sin palabras a los científicos: las momias más antiguas del mundo fueron preservadas con un método único

La revista ‘National Geographic’ ha destacado el hallazgo de estos restos como el más destacado de este 2025

El descubrimiento arqueológico del año
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es como deberías subir

Así es como deberías subir el freno de mano, según un mecánico: “Podrías estar desgastando prematuramente el mecanismo interno”

Los pagos del PSOE estarán un mes bajo secreto: el hilo del que se puede tirar para demostrar la presunta financiación ilegal

Ábalos y Cerdán siguen caminos distintos a la hora de romper con el PSOE y el Gobierno: de la confrontación directa y pública a la estrategia de ‘no agresión’

La SEPI ha decidido buscar 70 talentos en directivos de otras empresas tras estallar los casos ‘Leire’ y ‘Koldo’ que han manchado de corrupción la empresa pública

¿Por qué se quiere gastar la DGT 33.000 euros en coches de juguete?, ¿y por qué ha comprado 4.990 abanicos y 400 cestas para recién nacido con biberones?

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 18 de diciembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 18 de diciembre

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 18 de diciembre

Combatir la okupación, bajar impuestos y priorizar a los españoles: las propuestas de Vox en vivienda para las elecciones de Extremadura

El campo español vuelve a tirar del carro: bate récords de renta y exportaciones y sitúa a España como potencia agrícola europea

DEPORTES

Davide Ancelotti abandona el banquillo

Davide Ancelotti abandona el banquillo del Botafogo tras 5 meses en el cargo

Ni la Copa del Rey salva la cara a Xabi Alonso: el Real Madrid volvió a ganar mostrando todas sus costuras sobre el césped

El Real Madrid certifica su victoria ante el Talavera en Copa del Rey pidiendo la hora en una noche envenenada

Samu López, el nuevo entrenador de Carlos Alcaraz: de asistente de Ferrero a hombre de confianza del tenista murciano

El Atlético de Madrid sella su victoria en Copa del Rey ante un Atlético Baleares que consiguió poner contra las cuerdas a los rojiblancos