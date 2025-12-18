‘Emily en París’ se va a Roma y a Venecia en la quinta temporada y a Lily Collins le encantan los gondoleros: “Su look es increíble”

Lily Collins y Ashley Park en la quinta temporada de 'Emily en París' (Netflix)

El regreso de Emily en París ha traído consigo un giro inesperado en la trama: la protagonista, interpretada por Lily Collins, ha dejado atrás la capital francesa para instalarse en Roma, donde asume la dirección de la nueva oficina de Agence Grateau.

Este cambio de escenario, que ha llegado con el estreno de la quinta temporada en Netflix, supone un avance tanto en la vida profesional como personal de Emily Cooper, quien ha encontrado una aparente estabilidad sentimental junto a Marcello, heredero del imperio familiar Moraturi.

Así lo ha explicado la propia Collins en una rueda de prensa de presentación de la serie, donde ha destacado la evolución de su personaje: “Lleva toda la serie tratando de encontrar su propia voz. Ahora, por fin, ha encontrado esa voz. Y está tratando de afirmarse aún más a sí misma, así en lo laboral como en lo romántico. Creo que ha crecido mucho en su trabajo. Su relación con (su jefa) Sylvie (interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu) es cada vez más cercana y eso la ayuda en cuestiones de confianza interior”.

Emily ha encontrado un nuevo amor en Italia (Netflix)

La serie, que ha sido creada por Darren Star (responsable de ‘mega éxitos’ que nos llevan por todas las décadas: de Sensación de vivir a Sexo en Nueva York), amplía su universo más allá de París para adentrarse en las ciudades de Roma y Venecia, sin abandonar del todo la capital francesa.

Este nuevo enfoque permite explorar no solo la transformación de Emily, sino también las historias de otros personajes clave como Sylvie y Mindy, en un contexto marcado por la moda y las aspiraciones personales. Los cambios internos de Emily se reflejan en su vestuario: ahora opta por prendas menos llamativas y más entalladas, aunque el espectáculo visual sigue presente. “Sabe articularse a sí misma de una manera diferente, y el atrevimiento y la brillantez se contienen para dar pie a conjuntos que, sin resultar igual de coloridos, son igual de rotundos. Simplemente, son algo más entallados”, ha detallado Collins.

Nuevos escenarios y evolución de los personajes

La narrativa de Emily en París no se limita a la protagonista. Sylvie, interpretada por Philippine Leroy-Beaulieu, también se encuentra en Roma, motivada tanto por su relación con un director de cine como por su deseo de captar nuevos clientes para la agencia. Leroy-Beaulieu ha anticipado en declaraciones que el personaje mostrará una faceta más vulnerable: “Veremos qué pasa cuando la armadura de Sylvie se resquebraje. Es interesante que siempre esté intentando tantas cosas, tanto en lo amoroso como en lo profesional. Y que de algún modo falle en todas, lo que me parece genial. Me encantan los personajes que no logran sus objetivos”.

Los personajes se trasladan a Roma en esta temporada para abrir una sucursal de la agencia en Italia (Netflix)

Por su parte, Mindy (Ashley Park), la mejor amiga de Emily, regresa a París tras su experiencia como jurado en ‘Chinese popstar’. Park ha explicado que su personaje, que en la primera temporada era el más libre y despreocupado, ahora se enfrenta a mayores riesgos personales: “Después la hemos visto dejarse la piel en muchas amistades y ahora sí tiene más que perder”.

La visión de Italia en ‘Emily en París’

Darren Star ha señalado que la expansión a Italia responde a la intención de ofrecer al espectador un viaje a través de Roma y Venecia, integrando estos destinos de forma natural en la trama. “Queríamos que el espectador viajara a Roma y Venecia (que también tiene presencia) a través de nosotros. Pero era la historia la que debía conducirnos naturalmente a esos lugares, y así fue cómo pasó. Encajaba perfectamente porque Italia es otro lugar utópico al que cualquier persona del mundo le gustaría visitar”, ha explicado Star.

El actor Eugenio Franceschini, que interpreta a Marcello, ha compartido su entusiasmo por mostrar la belleza de Roma y Venecia, ciudades con un significado personal para él: “Me mudé a Roma con 18 años para estudiar en la escuela nacional de cine. Y Venecia es la ciudad más hermosa del mundo, donde espero vivir algún día y también morir”.

Tráiler de la primera parte de la cuarta temporada de 'Emily en París' (Crédito Netflix)

La representación de Italia en la serie se apoya en una sucesión de imágenes idílicas y escenarios emblemáticos, como el lujoso hotel La Posta Vecchia, antigua residencia de John Paul Getty, o el Palacio de la Civilità Italiana, donde Emily protagoniza una escena en la que pierde la razón por un bolso.

La ciudad de Roma se muestra como un lugar vibrante, donde la vida nocturna y la gastronomía, especialmente la pasta, ocupan un lugar destacado. Lily Collins ha confesado que lo que más le ha impresionado durante el rodaje han sido las góndolas venecianas: “No podía creer lo que veía. Qué preciosas son, qué bonito que todo el mundo vaya con esos looks tan increíbles… No imaginé qué sería tan abrumador, y lo sentía así cada día”, ha relatado la actriz.