El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

En un comunicado, las empresas aseguran que el Ejecutivo pretende trasladar a las empresas “el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes.

El Ministerio de Trabajo ha decidido este jueves cerrar de manera definitiva la mesa de diálogo a tres para la ampliación del permiso por duelo, después de que la patronal haya mostrado una postura de rechazo total a cualquier propuesta en esta materia. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien ha criticado la actitud de la CEOE por su “insensibilidad” y su inclinación a decir “no a todo” en las negociaciones sobre permisos laborales.

Según ha explicado Pérez Rey, la decisión llega tras la última reunión en la que han participado los sindicatos CCOO y UGT, y representantes de CEOE y Cepyme. En este encuentro, la patronal ha reiterado su negativa a valorar cualquier medida, argumentando motivos exclusivamente económicos. “La patronal se ha sentado a decir que no está dispuesta a considerar ninguna medida ni en el marco europeo ni en el marco comparado ni en el marco internacional. Es no a todo y no a todo por meras razones económicas”, ha criticado el secretario de Estado.

Por esto, desde el Gobierno entienden que la mesa de diálogo social “a cuatro bandas” en España está totalmente rota. En una comparecencia ante los medios, Pérez Rey ha asegurado que la actitud de los representantes empresariales “no es de recibo” y que, frente a ello, el Ejecutivo continuará cumpliendo con su responsabilidad de legislar y proteger los derechos laborales. De esta manera, Trabajo comenzará negociaciones directas con los sindicatos para impulsar tanto la extensión del permiso de duelo como la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

Las patronales critican que “no se han tratado en ningún momento de una mesa de negociación”

Asimismo, Pérez Rey ha señalado que la patronal ha presentado una propuesta que califica de “extravagante”, que implica “retroceder en los permisos que ya los trabajadores y las trabajadoras tienen”. “Esta es la propuesta negro sobre blanco de la patronal. No hemos sido capaces de discutir ningún extremo de la propuesta con ella y encima nos han dicho que es necesario que retrocedamos en los derechos ya conquistados”, ha denunciado.

Yolanda Díaz explica los detalles de la nueva norma para ampliar los permisos por fallecimiento (EuropaPress)

Por su parte, CEOE y Cepyme han emitido un comunicado en el que cuestionan la propia naturaleza de la mesa de diálogo. Según las patronales, estos encuentros “no se han tratado en ningún momento de una mesa de negociación”, sino que han sido convocados a raíz de las quejas empresariales tras el anuncio del Gobierno sobre la ampliación de permisos, realizado “al margen del diálogo social”. Así, las patronales lamentan que el Ministerio haya decidido poner fin a la mesa tripartita para continuar negociando únicamente con CCOO y UGT, tal como ocurrió hace poco con la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.

CEOE y Cepyme insisten en que no pueden aceptar las propuestas del Ministerio “en ninguno de sus extremos”, un rechazo que ya trasladaron formalmente el pasado 11 de noviembre mediante un documento de consideraciones técnicas y sugerencias de mejora. En su opinión, las iniciativas del Ejecutivo representan un intento de trasladar a las empresas “el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”.

“En resumen, consideramos que no se dan las condiciones para un acuerdo. Y denunciamos que el hecho de que Trabajo haya planteado cambios en los permisos solo para las empresas, sin tomar en consideración también el sector público, es un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político”, concluyen desde la patronal.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

El Ministerio pretende aumentar de dos a diez días el permiso por la muerte de un familiar

El objetivo del Ministerio dirigido por Yolanda Díaz es aumentar a diez días el permiso por la muerte de un cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, permitiendo que este tiempo se pueda utilizar de manera consecutiva o repartida durante las cuatro semanas posteriores al fallecimiento. Además, propone un nuevo permiso de hasta 15 días para atender a cónyuges, parejas de hecho o familiares del mismo grado en situación de cuidados paliativos.

“Ha pasado en la ley de prevención de riesgos laborales, está pasando en la transposición de la directiva del salario mínimo. Y ahora sucede con una materia tan básica como la regulación de los permisos por duelo y fallecimiento. Hay dos explicaciones. La patronal está haciendo política en la mesa de diálogo social y está jugando a ver si el Gobierno cae y la patronal está en plena campaña electoral y el señor Garamendi tiene que hacerse el duro y no llegar a acuerdos con el Gobierno en este momento”, ha destacado el secretario de Trabajo.

*Con información de Europa Press.

