Jordi Segues, experto en desarrollo personal: “No necesitas decirle a las personas lo que haces, cómo inviertes tu tiempo habla por ti”

El mentor da las claves que él cree que se necesitan para alcanzar el éxito en las redes sociales

Jordi Segues durante uno de
Jordi Segues durante uno de sus vídeos.

Nos preocupamos más en lo que queremos ser para el resto o de las opiniones que tendrán de nosotros que nos terminamos olvidando de lo que queremos hacer o de cuál es nuestro camino. Las redes sociales han amplificado este movimiento de tener que publicar todo lo que haces porque si no parece que no estás haciendo nada. Presumir por presumir, sacar pecho ante los demás por ego, por demostrar de lo que somos capaces y de que somos mejores que el resto de nuestros “seguidores” y de los “seguidos”.

Jordi Segues ha creado una base de millones de seguidores en redes sociales donde trata este estilo de cuestiones, tanto en vídeos cortos como en consultorías individuales por un precio de 1.000 euros la hora, según se publica en su propio blog. En estas reuniones, tal y como está escrito en su propia página web, “nos conectamos una hora por videollamada, analizamos tus problemas o bloqueos, vemos tus objetivos y juntos trazamos un plan de acción para que puedas alcanzarlos”. Entre su currículum está una ingeniería y más de 15 años de experiencia además de muchos otros logros.

Ante esta tendencia, Jordi Segues, con millones de seguidores en redes sociales haciendo contenido de desarrollo personal, argumenta que “no hace falta decirle a las personas lo que haces, lo que estás construyendo” sino que el tiempo invertido es por el bienestar de uno mismo. A su vez, interpela al oyente preguntándole de manera retórica qué enseña a través de sus redes sociales al realizar un proyecto: si disciplina, esfuerzo o constancia o procrastinación, excusas y distracciones.

Cómo nos afectan las opiniones sobre nosotros

Jordi Segues hace hincapié sobre la cuestión de las opiniones de los demás y cómo nos afectan: “Si quieres empezar un negocio en una red social y no lo haces por miedo y vergüenza significa que te preocupa más lo que piensen de ti que tu propio bienestar”, sentencia advirtiendo previamente de la dureza del mensaje. También dice que “cuando te preguntes ¿por qué me odian? antes pregúntate ¿por qué me importa?“.

Lo que hacemos hoy, tiene consecuencias en el futuro

Otra cuestión a tener en cuenta es la toma de decisiones, algo fundamental y básico para empezar a alcanzar el éxito que venden este tipo de creadores de contenido. Cuenta que es clave conocer que lo que empiezas a hacer hoy tiene un efecto en el futuro si se mantiene la constancia y lo explica con el siguiente ejemplo en una de sus masterclass: “Si hoy empiezas a no lavarte los dientes, mañana no notarás nada, a la semana la gente empieza a notar algo y a los cinco años se te van a empezar a caer, pero hoy es cuando empieza todo”.

Concluye en que hay que preguntarse cada día sobre qué pequeña elección tomamos hoy que te vayas a arrepentir en cinco años y que aparentemente hoy no tenga consecuencias. Otro mensaje que manda el creador de contenido es que hay que proteger la salud mental y dejar que el resto ganen las discusiones.

