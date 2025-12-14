Okupas, dinosaurios y un hotel de lujo: la divertida y lúcida película rumana sobre la especulación y la decadencia de Europa que acaba de llegar a cines

Tráiler de 'Kontinental 25'

El cine rumano lleva dos décadas sorprendiendo al mundo con su capacidad para diseccionar la realidad social y política de su país a través de historias aparentemente sencillas, pero cargadas de profundidad y ambigüedad moral. En ese contexto, Radu Jude se ha consolidado como una de las voces más originales y provocadoras de la Nueva Ola rumana. Su último largometraje, Kontinental ’25, que acaba de llegar a los cines este mismo fin de semana, es una nueva muestra de su talento para mezclar la sátira, el drama y la reflexión ética en una propuesta tan incómoda como estimulante.

La película nos sitúa en Cluj, la ciudad del corazón de Transilvania que en los últimos años se ha convertido en símbolo del “éxito” rumano: polo tecnológico, destino turístico y ejemplo de modernidad. Pero bajo esa superficie de prosperidad, Jude escarba en las grietas del sistema. La protagonista, Orsolya, es alguacil judicial y debe ejecutar el desahucio de un hombre sin techo que ocupa el sótano de un edificio en proceso de transformación en hotel de lujo. El procedimiento, aparentemente rutinario, se convierte en tragedia cuando el hombre se suicida. A partir de ese momento, la película abandona el punto de vista de la víctima y se centra en la crisis moral de Orsolya, que se ve obligada a confrontar sus propias contradicciones y su papel en un engranaje social que produce exclusión y sufrimiento.

En declaraciones y entrevistas, Radu Jude reconoce que la chispa inicial de la historia surgió de una noticia real sobre un caso similar. Sin embargo, la película va mucho más allá del retrato social o la denuncia. Jude cita como influencias directas Europa ’51 de Roberto Rossellini —por el tema de la culpa y la búsqueda de redención de una mujer tras una tragedia— y Psicosis de Hitchcock, por su estructura narrativa: “Psicosis comienza con una víctima y luego cambia el foco hacia el perpetrador. Seguí esa idea: la historia del vagabundo da paso a la de Orsolya. Ella no es la asesina, pero, de una manera simbólica, siente que podría ser cómplice, como todos los que la rodean, en cierta forma”.

Imagen de 'Kontinental 25'

Sátira, ética y el absurdo de la buena conciencia

Aunque la película puede leerse como una sátira social, Jude prefiere hablar de una exploración de lo ridículo y lo dramático al mismo tiempo. “En el fondo, hay una tragedia, pero la reacción de la gente ante ella puede ser absurda. Cuando cuestionamos nuestras propias reacciones ante las tragedias, a menudo nos situamos al borde del ridículo”, explica el director.

Así, la protagonista intenta aliviar su culpa con gestos simbólicos —leer a intelectuales de izquierdas, donar a ONG— que resultan insuficientes frente a la magnitud de los problemas sistémicos. Jude se resiste a convertir la historia en una gran declaración ideológica. Prefiere centrarse en el caso particular, en los detalles de la experiencia individual de Orsolya, aunque inevitablemente su crisis personal refleja el fracaso de un modelo económico y social que, tras la caída del comunismo, ha abrazado el neoliberalismo y la desigualdad. “La mayoría de nosotros tenemos momentos en los que vemos injusticias a nuestro alrededor y nos sentimos mal, pero seguimos adelante. Quizá donemos dinero para aliviar nuestra conciencia, pero sabemos que eso no genera un cambio real”.

La elección de Cluj como escenario no es casual. La ciudad, símbolo del “milagro” rumano, es también un ejemplo de gentrificación, desarrollo urbano caótico y desigualdad creciente. Jude contrapone la narrativa triunfalista del crecimiento económico con las historias de quienes quedan al margen: los expulsados, los perdedores del sistema. Orsolya, que vive en uno de los pueblos periféricos absorbidos por la expansión de la ciudad, encarna esa tensión entre el éxito aparente y la precariedad real.

Uno de los elementos más llamativos de la película es la inclusión de tomas de estatuas de dinosaurios, rodadas en un parque temático cercano al hotel donde se alojaba el equipo. Jude reconoce que fue una coincidencia, pero el hallazgo visual añade una capa de significado: “Simbólicamente, puede sugerir un mundo en el que los humanos ya no existen, una especie de futuro poshumano. Pero estos dinosaurios también son falsos, atracciones turísticas, por lo que reflejan cómo todo, incluso lo prehistórico, se comercializa”.

Imagen de 'Kontinental 25'

Cine pobre para contar la pobreza

En línea con la tradición del cine rumano reciente, Kontinental ’25 apuesta por la sencillez formal y la economía de medios. Rodada en apenas diez días, sin luces ni equipo de iluminación, y utilizando un iPhone como cámara principal, la película reivindica la “pobreza de medios” como una elección estética y ética. “Muchas películas sobre la pobreza o la violencia social se hacen con presupuestos multimillonarios. Eso me parece un desajuste, y yo quería luchar contra ello”, afirma Jude.El resultado es una puesta en escena sobria, basada en los diálogos y los escenarios naturales, que potencia la autenticidad y la inmediatez de la narración. El montaje final, que disuelve la narrativa en imágenes documentales de los edificios y barrios donde transcurre la historia, refuerza la dimensión realista y casi ensayística de la película.

La interpretación de Eszter Tompa como Orsolya es uno de los grandes aciertos del film. Actriz de la minoría húngara de Rumanía, su presencia añade una dimensión extra a la historia, aludiendo a la compleja historia de Transilvania y las tensiones nacionalistas contemporáneas. El reparto se completa con Gabriel Spahiu, Adonis Tanta, Serban Pavlu, Mardare y Annamária Biluska, en una galería de personajes que encarnan las contradicciones y ambigüedades de la sociedad rumana actual.

Nacido en 1977, Radu Jude es uno de los cineastas más premiados y reconocidos de su generación. Desde Cea mai fericita fata din lume (2009) hasta Un polvo desafortunado o Porno loco (Oso de Oro en Berlín 2021) y No esperes demasiado del fin del mundo (2023), su obra se caracteriza por la experimentación formal, el humor corrosivo y la voluntad de confrontar al espectador con las zonas grises de la historia y la actualidad. Kontinental ’25, que ha ganado el Oso de Plata a Mejor Guion en la Berlinale, confirma su lugar como uno de los autores más inquietos y originales del cine europeo.

Kontinental ’25 es una película que incomoda, interpela y hace reír a partes iguales. Radu Jude utiliza la historia de una funcionaria atrapada en la maquinaria del sistema para hablar de la culpa, la impotencia y el absurdo de la buena conciencia en tiempos de desigualdad y crisis. Con una puesta en escena minimalista, un guion afilado y una mirada lúcida sobre la condición humana, Jude firma una de las películas más relevantes y provocadoras del cine europeo reciente. Un film imprescindible para quienes buscan en el cine algo más que entretenimiento: una invitación a pensar, a dudar y a mirar de frente las contradicciones de nuestro tiempo.