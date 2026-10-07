Entrevista a Victoria Luengo, protagonista de ‘Reina Roja’: “Ser actriz es como si vivieras otra vida. A veces te gustaría pararla y otras, darle al ‘play’ a ver qué pasa”

Entrevistamos a Victoria Luengo, que estrena ‘Reina Roja 2: Loba Negra’, en Prime Video, adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado.

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Este ha sido, sin duda, el gran año de Victoria Luengo. La actriz ha encadenado una serie de proyectos que la han catapultado a lo más alto de la atención mediática, sobre todo gracias a su participación en Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y a su papel en El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, alabado por la crítica y el público y que la sitúa como una de las grandes contendientes al Goya a la mejor actriz en la próxima edición de los premios de la Academia.

Además, la intérprete presentó Sants, la nueva película de Mikel Gurrea en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, después de colaborar ambos en Suro y, ahora, estrena la segunda temporada de Reina Roja, titulada Loba negra.

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En esta nueva tanda de episodios, su personaje, Antonia Scott, volverá a reunirse con su fiel escudero, Jon González (Hovik Keuchkerian) en un nuevo caso que les llevará a enfrentarse a las mafias rusas en la Costa del Sol.

En contraposición con otras series en las que el director cambia de capítulo en capítulo, las adaptaciones de las novelas de Juan Gómez-Jurado las ha llevado a cabo de principio a fin Koldo Serra, razón por la que se han establecido en el equipo lazos de lo más sólidos.

El gran año de Victoria Luengo

Pregunta: ¿Cómo estás, Victoria, después de esta temporada de promociones que se han sucedido de manera tan frenética?

Respuesta: Pues estoy muy bien, muy cansada, pero también muy contenta. Disfrutando de este año, viviéndolo. Cuando pienso en todo lo que ha pasado y recopilo, me doy cuenta de que no tiene ningún sentido, que son muchas cosas a la vez y que es algo insólito que ocurra algo así, porque nunca hay que dar todo por sentado.

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P: Porque para aquellos que digan, ‘¿cómo es que hay esta acumulación de proyectos?’ se debe a que los rodaste en momentos muy diferentes.

R: Sí, esto es una cosa que nos ocurre mucho a los intérpretes y es que tú puedes hacerte una agenda de cuándo ruedas, pero no de cuándo se estrenan las cosas, porque no depende de ti. Reina Roja la rodé antes de El ser querido, incluso llegué a combinar el final de una con el principio de la otra. Sin embargo, cada una ha tenido su tiempo de postproducción. En cualquier caso, son cosas buenas, y es bonito. Lo peor es una tontería.

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La mirada de Emilia (Victoria Luengo) en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen (distribuye, Contracorriente Films)

P: ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de toda esta serie de promociones?

R: Lo mejor, claramente, el cariño que recibes de la gente. Ver las caras recién termina la proyección de El ser querido, los mensajes que he recibido por Instagram de personas que me han dicho que la película les ha cambiado la vida, poder vivirlo cerca de aquellos a los que quiero mucho. A veces damos por sentado que las amistades tienen que estar en los momentos malos y, con los años, también he descubierto que es muy difícil estar en los buenos.

¿Lo peor? El cansancio. La falta de espacio para mi vida personal. Y te diría que esa disociación que es obligatoria hacer, porque es imposible estar de cara a la gente constantemente pensando en cómo luces, en cómo estás físicamente, en si eres inteligente, lo que dices, en si estás bien. Es imposible enfrentarte a eso descarnadamente, porque muchas veces te harías polvo.

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Yo quiero dedicar a cada proyecto el amor que merece. Por eso, tengo una máxima que quiero intentar cumplir, no quiero hacer una película tras otra sin sentido.

La vuelta al universo de ‘Reina Roja’

P: ¿Cómo te has conectado, en ese sentido, a la salida de esta nueva temporada de Reina Roja?

R: La clave es volver a conectar con el proyecto, con el equipo. También verla a través de los ojos de la gente. Muchos periodistas me habéis dicho que es más oscura que la anterior, y es algo de lo que no me había dado cuenta. Así que ahora a través de todo eso, la estoy redescubriendo. Y tengo ganas de que la vean los espectadores, porque es una serie hecha para el gran público. Mi fisioterapeuta dice que es su serie favorita, mi madre la ha visto diez veces, mi hermano tres, así que hay mucho fervor por ella, y eso es bonito.

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P: Yo también creo que es más oscura que la primera y me gusta que en esta temporada las mujeres sean tan poderosas.

R: Yo creo que adaptar el mundo de Reina Roja era muy complicado, porque era una novela muy conocida. La primera temporada estaba centrada en los orígenes, en presentar a los personajes, que nunca han tenido la intención de ser realistas. Y, yo creo que en esta ocasión, se ha abordado de otra manera e incluso hemos podido aportar cosas a los guiones cuando no lo veíamos claro.

Y creo que los personajes femeninos están mirados desde un punto de vista muy interesante en esta temporada y hay actrices fabulosas, como Silvia Abascal, que me parece buenísima e inteligente, Adriana Torrebejano, que tuvo una entrega absoluta. Eso me dio mucho oxígeno, toda esa gente que entraba en la serie con una energía fabulosa.

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Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian en 'Reina Roja 2. Loba Negra' (Prime Video)

P: Una de las cosas más especiales de la serie es la relación entre el personaje de Antonia Scott y Jon Gutiérrez, o lo que es lo mismo, con Hovik Keuchkerian.

R: Para mí, la suerte de Reina Roja ha sido compartirla con Hovik Keuchkerian. Yo la firmé con 31 años y puede que la termine con 37, porque la tercera temporada no tiene todavía fecha de estreno.

Entonces, imagínate todo el tiempo de tu vida que es. Aunque no estés todo el rato ahí, va pasando la vida y tienes que volver. Entonces, yo he tenido mucha suerte de hacer este viaje con un compañero como él, porque nos hemos entendido, la química en la vida es real, porque es un ser humano muy bueno, una persona muy normal, y hemos sido compañeros y escuderos, como en la serie, pero sin paternalismos. Hovik ha dado la cara por mí en muchas ocasiones y sé que lo va a seguir haciendo. Así que ha sido una relación preciosa y ha sido maravilloso que la cámara pudiera mostrarla.

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P: Es la primera vez que tienes que volver a un personaje después de un tiempo. ¿Cómo se vive esta experiencia?

R: La primera temporada fue muy exigente, porque yo estaba obsesionada por ver la manera en la que podía traer el personaje que Juan Gómez-Jurado había escrito a la vida real. Y eso me costó, tuve que decidir muchas cosas. En la segunda temporada, todo eso estaba ya decidido. Te pongo ejemplos. Yo estudié mucho lo que eran las altas capacidades para la primera temporada, para salir de la zona del lugar común. ¿Qué les pasa a las personas con altas capacidades? Pues les pasan muchas cosas que tienen que ver con mucho sufrimiento, con hipersensibilidad a las luces, al sonido, al picor de cierto tipo de prendas. Me quería meter en la cabeza de Antonia y me la imaginaba como un animal que buscaba cosas, por eso incorporé un gesto cuando ve las cosas claras, como si fuera un perrito que ladea la cabeza.

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Así que, después de estar seis meses rodando esa temporada, aunque hubiera pasado tiempo, me di cuenta de que lo sabía hacer, que era un lugar que conocía. Ser actriz es como si vivieras otra vida. Hay veces que piensas: ‘Pondría mi vida en pausa, porque no me apetece lo que viene ahora’. Pues es como si vivieras una parte de la vida de alguien y, la puedes poner en pausa y no volver nunca más a ella pero, en este caso, tienes la suerte de decir, voy a darle otra vez al play, a ver qué pasa.

Victoria Luengo en Infobae

P: ¿Qué te ha enseñado Reina Roja?

R: Me ha enseñado mucho. He aprendido ruso en esta temporada, he hecho cosas que jamás hubiera pensado, he luchado con monos, he hecho persecuciones con coches, me he colgado de arneses...

P: En los últimos tiempos, has repetido con algunos de los directores con los que ya habías trabajado, como es el caso de Rodrigo Sorogoyen o Mikel Gurrea. ¿Eso facilita las cosas?

R: Pues mira, eso es precioso. Me ha permitido llegar más al fondo de ciertas composiciones de personajes, de ciertas propuestas, de conectar de forma más íntima con los personajes, porque tienes más confianza con la gente, más espacio para hablar. También me han ayudado a combinar las fechas con Reina Roja. Si ellos no hubieran tenido claro que tenía que ser yo la que estuviera en sus películas, no se hubieran amoldado a las circunstancias del rodaje de la serie. Así que les estaré siempre agradecida. Y creo que, además, es bonito esa idea de ‘trouppe’ como de teatro, de gente que se junta para hacer cosas, ya salgan mejor o peor. Es bonito entregarte a la incertidumbre de crear con alguien.

Mujeres fuertes que no lloran

P: Tus últimos papeles son de mujeres cargadas de problemas y traumas, pero que no dejan aflorar sus sentimientos.

R: No sé hasta qué punto los personajes que me ofrecen siempre son así o que yo, cuando los interpreto, los doto de una cierta densidad no elegida. Pero sí que es verdad que los guiones que me llegan últimamente tienen personajes que albergan grandes sufrimientos.

Victoria Luengo

Antonia Scott está pasando un drama total porque le quieren quitar la custodia de su hija, está enganchada a las pastillas; en Sants, a la protagonista se le está muriendo su madre, no tiene a qué agarrarse en la vida; Emilia, en El ser querido, tiene una situación fatal tras encontrarse con su padre después de trece años. En Amarga Navidad, es una mujer cuyo marido le engaña...

P: Sin embargo, estos personajes nunca lloran. Quiero decir, que aunque son mujeres marcadas por el dolor, no son tratadas desde un punto de vista melodramático, lacrimógeno o exhibicionista a nivel emocional.

R: A mí me gusta que sea así. Tengo la sensación de que quien tiene que llorar es el espectador, no yo. Me interesa mucho la parte en la que los personajes se rompen, como ocurre en Reina Roja en la escena de la bañera (después de que Antonia haya visto un contenedor lleno de mujeres muertas). No me la imagino llorando porque le cuesta entender lo que está sintiendo. En general, me interesa poco la lágrima por la lágrima. Me parece que la gente llora a su pesar, así que creo que en el cine, es más interesante llorar a tu pesar.