La vida personal de Ernesto Alterio: el actor argentino siempre vinculado al cine

Crédito: prensa It Spain

Ernesto Alterio, hijo de Héctor Alterio, es un actor argentino que ha desarrollado toda su carrera en España. Debido al golpe de Estado que tuvo lugar en Argentina en el año 1975, él y su familia tuvieron que exiliarse a España cuando tan solo tenía cuatro años. Esta noche acude al programa El homiguero, tras estrenar la serie Su majestad en febrero y para promocionar su nueva película Un funeral de locos. Hace dos años, tras su bombazo con la película Mari(dos), realizó alguna que otra entrevista en la que ya compartió un poco de su vida personal. Hoy, vamos a analizarla.

Crédito: EFE

Hijo de actor

Durante su entrevista con El País del 8 de marzo de 2023, Ernesto Alterio compartió diferentes datos sobre su vida personal. Entre ellos, hizo hincapié en su calidad de actor, la cual comparte con su hermana y con la persona que les precedió: su padre.

Al contrario de lo que podríamos pensar, Ernesto no lo tuvo nada fácil para averiguar cuál sería la profesión a la que se terminaría dedicando. En su familia, a pesar de llevar en la sangre el arte de la actuación, no apoyaban demasiado la idea de que sus hijos se dedicaran también a esta labor. Sin embargo, tal y como cuenta en su entrevista con El País, “el deseo innato se impuso de manera irremediable”. De hecho, él mismo, antes de darse cuenta de que actuar era lo suyo, de pequeño insistía en que quería ser neurólogo. Aun así, cuenta que siempre sintió que tenía que forzarse a hacer todo en su vida. “Descubrí que la actuación era algo que me llevaba, que tiraba de mí”, afirmaba Ernesto.

De hecho, a sus padres no les salió bien la jugada de mantener a ninguno de sus dos hijos al margen de la actuación, ya que su hermana también se dedica a ello. Malena Alterio, una de las protagonistas de Aquí no hay quien viva, llegó a obtener una fama incluso mayor que su hermano debido a su papel en esta serie, una de las más conocidas a nivel nacional.

Juana Acosta y Ernesto Alterio en el Festival de Cine de Málaga (Europa Press)

El amor en la vida de Ernesto

El amor tiene muchas formas; entre ellas, la de una pareja o de un hijo. En el caso de Ernesto, tiene la suerte de tener las dos. El actor estuvo emparejado con la actriz Juana Acosta durante 15 años. A pesar de no llegar a casarse, en el año 2006 tuvieron una hija: Lola, que a día de hoy está camino de cumplir los 19 años el 21 de abril. Tal y como cuenta la prensa de Europa FM en un artículo publicado hace dos años, Juana Acosta ha mencionado en alguna entrevista que su hija apunta maneras para ser actriz. De hecho, a día de hoy se encuentra estudiando arte dramático en la misma escuela que Javier Bardem.

Sin embargo, el amor no duró para siempre dentro de esta pareja, que rompió en el año 2018, un año más tarde de protagonizar juntos la película Perfectos desconocidos.

A pesar de esta dura ruptura, la cual fue complicada de superar para Ernesto, según cuenta Europa FM, dos años más tarde encontró un nuevo amor. A día de hoy, Ernesto se encuentra envuelto en una relación con la también actriz Ella Jazz. La pareja actualmente vive en la casa donde Ernesto vivía con Juana y según cuentan los medios, Ella se lleva muy bien con Lola, hija del actor.