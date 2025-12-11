España Cultura

Los duros inicios de Robe Iniesta en el mundo de la música: de su adicción a las drogas y sus trabajos como vendedor de golosinas a transformar el rock en España

El exlíder de Extremoduro tuvo que pedir dinero prestado para poder grabar las canciones del primer álbum de la banda

Robe Iniesta, líder de Extremoduro,
Robe Iniesta, líder de Extremoduro, durante una actuación. (Europa Press)

Años antes de convertirse en referente del rock español, Robe Iniesta recorría las calles de Plasencia ayudando en el puesto de golosinas familiar y escribía las primeras letras de unas canciones que no imaginaba (aunque quién sabe, si de la imaginación se trata) que cambiarían la historia del rock en España. “Algunos años de joven me cuentan como los años de perro”, confesó no hace mucho el artista fallecido este miércoles a los 63 años. Una confesión que resumía el paso de una existencia marcada por la precariedad, la marginalidad y la creatividad a una en la que transformaría la escena musical de un país.

La historia de Roberto Iniesta no sigue el patrón habitual de las estrellas musicales. Tras dejar sus estudios en tercero de BUP, el futuro fundador de Extremoduro trabajó como chapista y despachó dulces en el puesto que atendía junto a su padre. Entre esas tareas cotidianas, llenaba cuadernos con versos y buscaba una salida artística a su desasosiego. Más tarde, de hecho, relataría cómo, antes de grabar su primer álbum, Rock transgresivo, recorría el vecindario vendiendo bonos a quienes, tras entregarle mil pesetas, recibían la promesa de un disco que aún no existía.

Gracias a esas 250.000 pesetas adelantadas, el grupo viajó a Madrid, entró en el estudio y grabó las canciones que después harían historia. Los nombres de todos los que habían contribuido económicamente fueron estampados en la contraportada de esa primera maqueta que ubicó a Extremoduro y al propio Robe como una de las nuevas voces más relevantes del panorama musical en España.

Contracubierta de 'Rock Transgresivo', el
Contracubierta de 'Rock Transgresivo', el primer disco de Extremoduro.

El grupo de Robe antes de Extremoduro

Antes de ese primer hito, cabe recordar que Robe Iniesta ya había pasado por experiencias musicales fallidas. En los primeros intentos de formar una banda en Madrid junto a Kaíto y William, el grupo no logró consolidarse y quedó en suspenso. Aquella primera maqueta, sin embargo, contenía la semilla de uno de los himnos fundamentales del grupo: Extremaydura. Con tintes folclóricos y alma rockera, la canción relataba las dificultades de su tierra natal, con versos como: “Hizo el mundo en siete días / Extremaydura al octavo / A ver que coños salía / Y ese día no había jiñado”.

El verdadero cambio llegó con la fundación de Extremoduro en 1987. La fusión de crudeza, lirismo y autenticidad conectó con jóvenes que no se reconocían en las narrativas habituales. Sus discos se convirtieron en formas de resistencia y desahogo para varias generaciones, y la banda, en el buque insignia de una renovación cultural. La primera vez que subió a un escenario lo hizo con Dosis Letal, una formación anterior en la que ya buscaba un sonido propio.

Entre la honestidad y la privacidad

Las crónicas sobre Robe en relación a aquella época suelen subrayar la relación con las drogas, especialmente la heroína (de la que decía que se desenganchó sin ayuda antes de entrar en Extremoduro), y la importancia de la música y el amor como sostenes personales. Él mismo abordó esas experiencias con transparencia, sin edulcorar la realidad que marcó buena parte de su biografía.

Robe Iniesta da un discurso durante uno de sus conciertos. (Tik Tok)

A pesar de lograr notoriedad, Robe Iniesta optó siempre por una vida alejada del foco mediático, defendiendo el anonimato y la preeminencia de las canciones sobre su figura. Esa coherencia personal, reflejada también en una resistencia a la exposición pública, ha sido uno de los aspectos más valorados tras el anuncio de su fallecimiento. Su honestidad vital y el rechazo a la impostura, junto a su exuberante carrera musical, explican el impacto que ha producido su pérdida, así como los mensajes de despedida y homenajes que el artista ha recibido.

