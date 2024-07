De ‘Caribe Mix’ al dominio global: cómo el reggaetón (y el ritmo latino) se ha convertido en el nuevo pop hegemónico

Karol G, en su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield, en Buenos Aires.

Karol G presentará su Mañana será bonito tour hasta en cuatro ocasiones en el Santiago Bernabéu. Feid llenará el Cívitas Metropolitano en la que será su segunda visita a la capital en cuestión de un año. Los festivales de música urbana se multiplican por España con nomenclaturas y títulos que apenas distan entre sí. Las listas de éxitos del país están copadas por las canciones de Saiko, Omar Montes, Quevedo, Bad Bunny, Rauw Alejandro, Lola Índigo, Manuel Turizo, Myke Towers, Bad Gyal, Dei V o los dos colombianos mencionados al inicio del párrafo.

Si has tenido que buscar en Google quiénes son los artistas anteriores, Perrea, Perrea se convertirá en una auténtica fuente de sabiduría. Movistar Plus+ estrena este lunes su nueva serie documental basada en el género que mueve el mundo: el reggaetón (y todos los ritmos latinos que han convertido el español en el idioma más cantado en todo el mundo). Cumbia, rumba, salsa, bachata, dembow, rap, trap y pop. El catálogo sonoro del ‘nuevo mainstream’ va más allá de los sonidos que se anunciaban, y triunfaban, en los discos de Caribe Mix y en los éxitos de los artistas que conformaron la primera burbuja latina en la industria: Don Omar, Daddy Yankee o Aventura.

Elena Pascual y José María Clemente, directores de Perrea, Perrea, hablan con Infobae España para analizar cómo el reggaetón pasó de ser una música de nicho (y muy denostada) a un hito global imparable que ha sido capaz de acabar con décadas de hegemonía del pop anglosajón. “Nuestra propia visión del fenómeno ha ido evolucionando conforme hemos ido haciendo entrevistas”, indican a este medio. “Todas las generaciones necesitan una ruptura con lo anterior y, en este caso, ha sido también a nivel estilístico”, añaden.

Para los creadores, que también produjeron para la plataforma Grandes Éxitos: Carretera, Gasolina y Verbena (2022), la música actual es una fuente identitaria para los jóvenes que la consumen a gran escala. “La intención era ver esa mirada, no tanto contar qué es el reggaetón, porque desde España sería un poco pretencioso hablar de su historia”, afirman ambos. Pascual y Clemente se preguntan cómo es posible que un estilo que no contaba con el beneplácito de todos los estratos sociales se haya convertido en el nuevo rey musical. “Lo de que un género domine el mundo no sucedía desde el rock y encima lo está haciendo en nuestro idioma. Ahora vas a Alemania y escuchas canciones en español”, explican.

El cantante español Quevedo durante su concierto en el Coca-Cola Flow Fest de la Ciudad de México el domingo 26 de noviembre de 2023. (Foto AP/Alejandro Godínez)

Democratización y un nuevo concepto de ‘artista global’

A través de tres capítulos que cuentan con la experiencia y sabiduría de artistas del género, periodistas culturales y promotores, Perrea, perrea se adentra en los nuevos ingredientes necesarios para que un cantante pueda mutar en un perfil de éxito total. “El concepto de artista es más amplio, nadie puede cuestionar que Rosalía lo sea tanto si toca la flauta como si hace un show que alucinas”, indican Elena Pascual y José María Clemente. La cantante catalana recibió críticas por presentar su Motomami World Tour como un concepto de concierto que no contaba con músicos en directo, una característica que abrió un debate más amplio en torno al futuro de la industria. “Se nos han quitado los prejuicios en cuanto a lo que tiene que ser sí o sí un espectáculo, hemos visto que hay mucha gente que disfruta de estos shows con un concepto mucho más global”, explican.

Con o sin guitarristas, pero siempre con un amplio listado de hits globales, la música en español se ha erigido como una garantía de éxito coyuntural. Sólo hay que ver cómo los artistas del pop más clásico han buscado su acompañamiento latino. Dado que el reggaetón era un género denostado por el mainstream radiofónico, las emisoras han tenido que albergarlo en sus estudios debido al “poder de la gente”.

“Los 40 Principales se cerró en banda ante el ‘reggaetón’ por todos los prejuicios que tiene el género y acabó creando Los 40 Urban. [...] Algo se abre paso porque hay una comunidad que se va sumando y no te queda otra que plegarte” | Elena Pascual, directora de ‘Perrea, Perrea’

“Me ha encantado evidenciarlo”, dice Pascual. Habla de cómo el poder popular del género ha sido una fuerza motora capaz de llevar sus canciones a los lugares donde se les había denegado la entrada. “Más allá de todas las estructuras convencionales por las que parece que hay que pasar para tener un éxito, algo se abre paso porque hay una comunidad que se va sumando y no te queda otra que plegarte”, añade la directora. Lo anterior le sucedió a la emisora musical más conocida en España, Los 40 Principales, “que se cerró en banda ante el reggaetón por todos los prejuicios que tiene el género y acabó creando Los 40 Urban. No hay taxi en el que te montes que no la tenga puesta”, indica sobre la nueva sintonización en clave urbana de la radio musical por antonomasia del país.

La cantautora española Rosalía durante el concierto gratuito de su Motomami World Tour en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

¿Explotará la burbuja?

La industria musical vive una vorágine de estrenos semanales que nutre el algoritmo, la ciencia de los streams y las estadísticas que convierten una canción en la más escuchada del planeta. “Somos víctimas de la digitalización, de la rapidez, de las redes sociales, de sacar una canción con un estribillo que pegue mucho para que se haga viral en Tik Tok”, indica José María Clemente. Esta “esclavitud” no sólo ha cambiado la forma de consumir música, también genera mayor presión para un grupo de artistas que viven pegados a los números.

“La burbuja del reggaetón no va a explotar, irá cambiando. [...] Los festivales de música indie tienen su nicho y siguen funcionando bien” | José María Clemente, director de ‘Perrea, Perrea’

Cada vez hay más reggaetón en la lista de novedades, pero los directores de Perrea, Perrea no consideran que la burbuja en clave urbana vaya a pincharse pronto. “Más que explotar, irá cambiando, irá sacando otras burbujitas”, explican. Aunque parece ser el único estilo copando los grandes éxitos, lo que hace que “sea muy difícil llegar al número uno”, su brillo no evita que otros géneros puedan tener su parcela de consagración. “Los festivales de música indie tienen su burbuja y siguen funcionando bien. Otros géneros quizá no han podido sobrevivir, pero no es por culpa del reggaetón”, precisa Clemente. Para los directores, la lucha coyuntural reside en “buscarse la vida” para que la música que escapa a esta ‘tendencia’ se imponga en el mainstream.

Un concierto de Emilia Mernes en el Movistar Arena de Buenos Aires (Prensa Emilia Mernes)