Calles anegadas, bajos inundados y carreteras cortadas en Avilés tras el paso de una fuerte tromba de agua

Una calle anegada por la lluvia en Avilés durante la pasada noche. (Ayuntamiento de Avilés)

Las intensas lluvias que han caído en las últimas horas sobre Asturias han tenido un impacto especialmente severo en Avilés, donde se han producido inundaciones generalizadas en calles, viviendas y garajes, así como cortes de tráfico y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia. Desde primeras horas de la noche, la ciudad ha registrado varias incidencias, con vecinos solicitando ayuda tanto a la Policía Local como a los equipos de emergencia.

El primer aviso de inundaciones se ha recibido en torno a las nueve y cuarto de la noche. En apenas treinta minutos, la situación ha empeorado de forma notable, lo que llevó al comisario jefe de servicio a contactar con el 112 Asturias para solicitar refuerzos, según han recogido los diarios locales. A las 23.30 horas, el balance provisional del servicio de emergencias contabilizaba 23 intervenciones por inundaciones, principalmente en garajes, sótanos y bajos comerciales, y siete actuaciones en la red viaria, donde la circulación se ha visto gravemente dificultada por el agua acumulada. Durante la madrugada, dotaciones de bomberos de Asturias de Avilés, Pravia, Proaza y La Morgal, junto al jefe de zona, han trabajado en las zonas más afectadas.

Las imágenes captadas por el Consistorio y los servicios de emergencias de Asturias muestran la magnitud del episodio: alcantarillas desbordadas y coches sumergidos hasta la mitad de las ruedas. Las calles céntricas de Avilés y Piedras Blancas han quedado cubiertas por varios centímetros de agua, lo que ha convertido cualquier desplazamiento en una tarea complicada. Aunque la intensidad de la lluvia comenzó a remitir pasadas las 23.30 horas, en algunos puntos la situación ha seguido siendo delicada.

Destrozos ocasionados por la lluvia en Avilés durante la pasada noche. (Ayuntamiento de Avilés)

Las calles más afectadas

Durante la noche, la avenida de San Agustín se ha inundado tanto por el agua caída en la propia vía como la que llegaba desde Severo Ochoa, arrastrando buena parte de las precipitaciones acumuladas en El Carbayedo. Todo ese caudal ha desembocado en la plaza del Vaticano, que se ha convertido en un embalse en muy poco tiempo.

En total, diecisiete calles han resultado afectadas por las inundaciones: las avenidas Conde de Guadalhorce, Lugo, Portugal y Victoria Kent, así como las calles Cervantes, Cuba, del Muelle, del Prado, del Quirinal, del Reblinco, Doctor Severo Ochoa, Fernando Morán, José Cueto, Llano Ponte, Pruneda, Rivero y Valdés Salas. Desde las dos de la madrugada, el tráfico permanece cortado en la avenida de la Siderurgia, las calles del Muelle, Eduardo Carreño, Llano Ponte y Curva Cristalería. Según el último parte emitido por el Ayuntamiento, en estos momentos solo Llano Ponte, Eduardo Carreño y el Parque del Muelle continúan cerradas al tráfico.

La calle El Quirinal ha permanecido completamente anegada durante más de una hora, el asfalto se ha resquebrajado en Eduardo Carreño y La Maruca ha estado cerca del colapso, según detalla La Nueva España. En varios puntos, los vecinos han salido a la calle para colaborar con la Policía Local, levantando los registros del alcantarillado con el objetivo de aliviar la presión del agua.

Una grieta en una de las calles tras el paso de la tromba de agua. (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias)

A medida que se sucedían las llamadas de alerta por parte de los vecinos, los responsables policiales y políticos han puesto en marcha un dispositivo de coordinación para atender las incidencias. Se ha instalado un puesto de mando en las dependencias de la Policía Local, donde el responsable de la Unidad Operativa de Servicios y los concejales Manuel Campa, al frente del área de Desarrollo Urbano y Económico, y Pelayo García, de Servicios Urbanos, han organizado la respuesta ante la emergencia.