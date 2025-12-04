España Cultura

Netflix y Martin Scorsese, rumbo a Las Vegas: así será la nueva serie de la plataforma ambientada en el mundo de los casinos

Treinta años después de ‘Casino’, el director vuelve a su particular universo junto al creador de ‘Billions’

Guardar
Martin Scorsese junto a Robert
Martin Scorsese junto a Robert De Niro en el rodaje de 'Casino'

A las puertas del aniversario número treinta de Casino, Martin Scorsese vuelve al universo de los casinos en Las Vegas con una serie original cuya producción ha sido confirmada por Netflix, según publicó la propia plataforma. El proyecto lleva la firma creativa de Brian Koppelman y David Levien, reconocidos por su trabajo en Billions, quienes además ejercerán de showrunners y productores ejecutivos. La ficción, aún sin título definitivo, pone el foco sobre el pulso contemporáneo de los casinos y hoteles de la ciudad, en una era marcada por la competencia feroz y los riesgos calculados de sus protagonistas.

La nueva serie constará de ocho episodios y está ambientada en la industria actual del juego en Las Vegas, una ciudad que conserva la imagen de glamour y peligro que ha cultivado durante décadas, aunque modernizada y adaptada a los retos del presente. Al centro de la trama se sitúa Robert “Bobby Red” Redman, presidente del casino-hotel más codiciado de la ciudad, quien deberá enfrentarse a escenarios de alta tensión para asegurar su posición y continuar expandiendo su influencia en un entorno implacable. Según detalló Netflix, la serie buscará retratar el mundo de las apuestas y el poder en el contexto real de la capital mundial del ocio, mientras mantiene un ojo crítico en los mecanismos de poder detrás de los lujos y las luces.

El desarrollo del proyecto tiene origen en una idea presentada por Julie Yorn y Rick Yorn a Netflix, quienes contaron desde el principio con la colaboración de Martin Scorsese, representante de la cultura cinematográfica sobre los casinos en la memoria colectiva por sus obras previas. Este acercamiento respondía al interés de la plataforma en producir una serie con el cineasta tras el impacto de su película The Irishman en 2019, según informa Netflix. Inicialmente, la producción pensó en una ambientación de época, pero la visión de Koppelman y Levien apostó por una narrativa contemporánea, derivando en el desarrollo de la serie que hoy avanza hacia la pantalla.

Imagen del rodaje de 'Casino'
Imagen del rodaje de 'Casino'

Cine y casinos, una apuesta segura

El vínculo entre los creadores y la temática de casinos no es circunstancial. Koppelman y Levien ya han explorado los resortes de este mundo en películas como Ocean’s Thirteen y Rounders, centradas en fraudes, apuestas y relaciones de poder entre apostadores y propietarios. Además, Scorsese, quien funge también como productor ejecutivo con su sello Sikelia Productions, había retratado el universo de los juegos de azar en Casino, protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, situada en el Las Vegas de 1973. A pesar de compartir locación, tanto Netflix como los involucrados han subrayado que la nueva serie es absolutamente independiente de la película y no tiene vínculo argumental con ella.

Junto a este equipo, el proyecto cuenta con la participación de Paul Schiff (productor de Rushmore), Julie Yorn, Rick Yorn (Expanded Media), y la experimentada guionista y productora Beth Schacter, responsable de los últimos episodios de Billions y colaboradora en Super Pumped y otras series de prestigio. Schacter es reconocida por su papel en la producción y desarrollo de dramas contemporáneos de alto perfil y ha continuado expandiéndose con nuevos proyectos para diferentes plataformas. Según el entorno de la producción, la serie de Netflix marca además la primera confirmación de una ficción para Koppelman y Levien tras la conclusión de Billions, que se mantuvo en emisión por siete temporadas en Showtime.

Este nuevo capítulo televisivo también supone una reunión para Scorsese, Koppelman y Levien, quienes ya coincidieron anteriormente durante la breve producción de la serie Vinyl en HBO. El área de la ficción dramática sobre el poder y las finanzas se ve así reforzada por la experiencia acumulada de sus responsables tanto en cine como en televisión, consolidando una red de colaboraciones entre creadores y casas productoras con amplio reconocimiento. Al momento, las fechas de rodaje y estreno permanecen sin confirmación oficial por parte de Netflix o los implicados, aunque la expectación crece entre los observadores del sector audiovisual y los seguidores habituales de la obra de Scorsese y los creadores de Billions. El anuncio marca un nuevo movimiento estratégico en la apuesta de la plataforma por relatos ambiciosos que exploran los entresijos del poder, el dinero y la vida bajo las luces de Las Vegas.

Temas Relacionados

Martin ScorseseNetflixCasinosSeriesLas VegasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Se cumplen 60 años de The Doors y se reestrena un documental icónico sobre la banda: la música y la figura de Jim Morrison contada por Johnny Depp

Se reestrena una versión ‘remasterizada’ en 4K de ‘When You’re Strange’, un trabajo de Tom DiCillo repleto de imágenes inéditas

Se cumplen 60 años de

La nueva temporada de ‘Euphoria’ ya tiene fecha de estreno y su creador confirma qué sucede con cada personaje

Sam Levinson ha revelado algunos de los primeros detalles de la nueva entrega de HBO Max

La nueva temporada de ‘Euphoria’

La historia real detrás de ‘Núremberg’, la nueva película de Russell Crowe: el psiquiatra que se convirtió en confidente de los nazis y un juicio para la historia

El actor neozelandés se pone en la piel del mariscal Hermann Göring mientras que Rami Malek da vida al Dr. Lloyd Kelly

La historia real detrás de

La frase en español que Leonardo DiCaprio improvisó en ‘Una batalla tras otra’: “Simplemente salió en ese momento”

El actor de 51 años ha colaborado por primera vez con Paul Thomas Anderson en esta cinta basada en una obra de Thomas Pynchon

La frase en español que

‘The Guardian’ nombra esta canción de Rosalía la mejor del 2025: “No hay debate más aburrido que discutir sobre si una pieza musical se ajusta a las tradiciones de un género”

El medio ha publicado su ránking con los mejores 20 temas del año, donde también se encuentran Bad Bunny y Olivia Dean

‘The Guardian’ nombra esta canción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las grandes aerolíneas y la

Las grandes aerolíneas y la próxima gran filtración: por qué la era cuántica convierte los datos personales en un riesgo permanente

Quién es Paco Salazar, el socialista también de la máxima confianza de Pedro Sánchez investigado por comportamientos “vomitivos” contra las mujeres

Un juez expulsa de España a un hombre que no pudo demostrar su identidad ni el modo en que entró al país: el único registro era un antecedente policial por robo con fuerza

El entrenamiento psicológico de los militares de Alemania: utiliza la realidad virtual para simular situaciones de estrés

Procedente el despido de un teleoperador que trabajó en la campaña de Netflix y aprovechó sus conocimientos para disfrutar un plan premium pagando uno estándar

ECONOMÍA

Hacienda aprueba el pago en

Hacienda aprueba el pago en diciembre de la subida salarial del 2,5% para los funcionarios

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 3 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 3 diciembre

Resultados ganadores del Super Once del 3 diciembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga