Netflix y Martin Scorsese, rumbo a Las Vegas: así será la nueva serie de la plataforma ambientada en el mundo de los casinos

A las puertas del aniversario número treinta de Casino, Martin Scorsese vuelve al universo de los casinos en Las Vegas con una serie original cuya producción ha sido confirmada por Netflix, según publicó la propia plataforma. El proyecto lleva la firma creativa de Brian Koppelman y David Levien, reconocidos por su trabajo en Billions, quienes además ejercerán de showrunners y productores ejecutivos. La ficción, aún sin título definitivo, pone el foco sobre el pulso contemporáneo de los casinos y hoteles de la ciudad, en una era marcada por la competencia feroz y los riesgos calculados de sus protagonistas.

La nueva serie constará de ocho episodios y está ambientada en la industria actual del juego en Las Vegas, una ciudad que conserva la imagen de glamour y peligro que ha cultivado durante décadas, aunque modernizada y adaptada a los retos del presente. Al centro de la trama se sitúa Robert “Bobby Red” Redman, presidente del casino-hotel más codiciado de la ciudad, quien deberá enfrentarse a escenarios de alta tensión para asegurar su posición y continuar expandiendo su influencia en un entorno implacable. Según detalló Netflix, la serie buscará retratar el mundo de las apuestas y el poder en el contexto real de la capital mundial del ocio, mientras mantiene un ojo crítico en los mecanismos de poder detrás de los lujos y las luces.

El desarrollo del proyecto tiene origen en una idea presentada por Julie Yorn y Rick Yorn a Netflix, quienes contaron desde el principio con la colaboración de Martin Scorsese, representante de la cultura cinematográfica sobre los casinos en la memoria colectiva por sus obras previas. Este acercamiento respondía al interés de la plataforma en producir una serie con el cineasta tras el impacto de su película The Irishman en 2019, según informa Netflix. Inicialmente, la producción pensó en una ambientación de época, pero la visión de Koppelman y Levien apostó por una narrativa contemporánea, derivando en el desarrollo de la serie que hoy avanza hacia la pantalla.

Cine y casinos, una apuesta segura

El vínculo entre los creadores y la temática de casinos no es circunstancial. Koppelman y Levien ya han explorado los resortes de este mundo en películas como Ocean’s Thirteen y Rounders, centradas en fraudes, apuestas y relaciones de poder entre apostadores y propietarios. Además, Scorsese, quien funge también como productor ejecutivo con su sello Sikelia Productions, había retratado el universo de los juegos de azar en Casino, protagonizada por Robert De Niro, Sharon Stone y Joe Pesci, situada en el Las Vegas de 1973. A pesar de compartir locación, tanto Netflix como los involucrados han subrayado que la nueva serie es absolutamente independiente de la película y no tiene vínculo argumental con ella.

Junto a este equipo, el proyecto cuenta con la participación de Paul Schiff (productor de Rushmore), Julie Yorn, Rick Yorn (Expanded Media), y la experimentada guionista y productora Beth Schacter, responsable de los últimos episodios de Billions y colaboradora en Super Pumped y otras series de prestigio. Schacter es reconocida por su papel en la producción y desarrollo de dramas contemporáneos de alto perfil y ha continuado expandiéndose con nuevos proyectos para diferentes plataformas. Según el entorno de la producción, la serie de Netflix marca además la primera confirmación de una ficción para Koppelman y Levien tras la conclusión de Billions, que se mantuvo en emisión por siete temporadas en Showtime.

Este nuevo capítulo televisivo también supone una reunión para Scorsese, Koppelman y Levien, quienes ya coincidieron anteriormente durante la breve producción de la serie Vinyl en HBO. El área de la ficción dramática sobre el poder y las finanzas se ve así reforzada por la experiencia acumulada de sus responsables tanto en cine como en televisión, consolidando una red de colaboraciones entre creadores y casas productoras con amplio reconocimiento. Al momento, las fechas de rodaje y estreno permanecen sin confirmación oficial por parte de Netflix o los implicados, aunque la expectación crece entre los observadores del sector audiovisual y los seguidores habituales de la obra de Scorsese y los creadores de Billions. El anuncio marca un nuevo movimiento estratégico en la apuesta de la plataforma por relatos ambiciosos que exploran los entresijos del poder, el dinero y la vida bajo las luces de Las Vegas.