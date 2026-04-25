La ‘anticomedia’ romántica ambientada en el mundo de los libros dirigida por dos argentinos en Madrid: “Estamos a favor de María Pombo”

Infobae entrevista a Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, directores de ‘Casi todo bien’.

Los directores Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet se conocen desde los 14 años, así que no resulta extraño que decidiera formar una pareja artística, a la que habría que sumar un tercer componente, Ricardo Ughagon Vivas, junto al que firman el guion de su ópera prima, Casi todo bien.

La película, se presentó en el pasado Festival de Málaga y cuenta la historia de Hilario (Marcel Borrás) un escritor que no ha conseguido publicar una novela que lleva preparando nueve años y que se siente frustrado mientras trabaja en una librería. Tiene cuarenta años, vive en un piso compartido con estudiantes, se encuentra atrapado en un bucle vital de lo más nocivo.

Junto a él, encontraremos un crisol de personajes que lo acompañarán en su camino, su amigo Pabli (Lorenzo Ferro, al que descubrimos en El ángel, de Luis Ortega), la dueña de la librería, Andrea (Adelfa Calvo), el bohemio Toni (Julián Villagrán) o el autor consagrado Hugo Valmayor (Secun de la Rosa). Una noche, Hilario conocerá a una chica, Carolina (Silma López), a la que le otorgará el poder de una musa, aunque ella, lo que quiera, sea una relación normal.

Hombres inseguros y mujeres fuertes

Podríamos considerar Casi todo bien como una comedia romántica, o ‘antirromántica’. Entre ambos términos estaría la cosa, según los propios directores, que visitaron el plató de Infobae. “Las comedias con las que nos criamos parecía que los protagonistas tenían que terminar juntos al final y nosotros queríamos revelarnos un poco contra eso, ser un poco más realistas y honestos”, cuenta Rafael López Saubidet.

Silma López y Marcel Borràs en 'Casi todo bien'

Y es que, en realidad, el personaje de Hilario, no pondrá las cosas fáciles al espectador para que le caiga especialmente bien. Está tan obsesionado con su propio mundo que no se da cuenta de las cosas ni de la gente que tiene a su alrededor. “Él es un poquito extremo, pero es algo que todos tenemos un poco, que nace de la inseguridad y que lo convierten en un tipo rebuscado y problemático”, dice Andrés Salmoyraghi. “Sigue agarrado a la adolescencia, es un inmaduro y no sabe cómo ser una persona adulta, lo que lo termina convirtiendo en un pequeño monstruo”, añade López Saubidet.

Frente al personaje de Hilario, tenemos al de Carol, que claramente es una subversión del concepto ‘Manic Pixie Dream Girl’ que se acuñó en la comedia romántica de los años 2000, el de la chica pizpireta que ponía patas arriba la vida del protagonista. Carol no quiere ser la musa de nadie, y le pondrá las pilas a Hilario. “No queríamos caer en ese cliché, queríamos que la chica fuera otra cosa, que le dijera: yo no soy como tú quieres que sea”. Es una especie de crítica a ese concepto de musa en el que no creemos en absoluto.

Una historia sobre el fracaso y la precariedad

La película aborda el fracaso, el intentar las cosas con todas las fuerzas y darse de bruces una y otra vez con la misma piedra. “En realidad, el mundo creativo o artístico es muy precario. Hay un montón de gente que lucha por conseguir algo y muy pocos lo consiguen. Así que lo que nos interesaba era explorar qué pasa si no lo logras, si no logras publicar un libro, hacer una película, montar tu primera exposición. Porque es lo normal y son personas igual de valiosas, con experiencias muy potentes. Eso pasa en realidad en todas las profesiones, no siempre puedes alcanzar aquello que te propusiste y bueno, no pasa nada”.

Los directores argentinos Andrés Salmoyraghi y Rafael López presentan la película 'Casi todo bien'. (Alejandro Higuera López/Infobae)

En la película, Hilario tendrá una especie de bloqueo que tiene que ver mucho con la mítica frase de John Waters: “Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles”.

“Queríamos subvertir un poco esa frase, que es buenísima, dice López Saubidet. ”Pero, yo estoy más con María Pombo que con John Waters, creo que leer no te hace mejor persona. Está claro que sería estupendo si la gente leyera, pero no me parece que sea el fin del mundo si no lo hace. Y de eso un poco también va la película", continúa. “Que leas no te hace mejor persona que los demás”, dice Salmoyraghi.