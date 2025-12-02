El protagonista de la película de moda en Netflix responde a James Cameron: “Nadie debería discutir sobre qué debe ser premiado”

Tráiler 'Sueños de trenes'

Lo de Netflix en los Oscar es ya el cuento de nunca acabar. A pesar de que la plataforma lleva en pie tiempo más que de sobra y otro tanto compitiendo en la temporada de premios, siguen surgiendo voces críticas contra su presencia en estos galardones. La más contundente recientemente ha sido la de James Cameron, quien afirmaba que la plataforma no debería competir en los premios de la Academia. El director de Avatar y Titanic buscaba matizar sus palabras asegurando que le hacían flaco favor a las películas estrenadas en cines.

“Yo creo que los Oscar solo tienen sentido si premian películas que de verdad sean pensadas y lanzadas para salas de cine”, al tiempo que daba su opinión de si la compañía debería o no participar en los premios: “Solo si estrenan la película en 2.000 salas durante un mes”. Pues bien, como cabía esperar la respuesta a Cameron no ha tardado en aparecer, y ha recaído precisamente sobre el protagonista de la película de moda en la plataforma, Sueños de trenes. Estrenada hace tan solo unos días, se ha convertido en la película más alabada en los últimos meses y ya promete ser una de las grandes candidatas de la N roja en la temporada de premios, Oscar inclusive.

“Pues claro que Netflix merece las mismas oportunidades. Ninguno de nosotros debería estar discutiendo sobre lo que tiene derecho a ser visto o premiado, porque hay gente que solo consigue verlo gracias al streaming. El mundo cambió durante el covid y creo que el streaming se ha vuelto más poderoso, las placas tectónicas del mundo de la proyección cambiaron y no creo que algo deba ser menos que otro", se defendía Joel Edgerton, protagonista de la película que arrasa en Netflix, y quien ha sido el primero en responder a la polémica enunciada por Cameron. “Entiendo el punto de lo que quiere decir, él es uno de los grandes y todo un pionero, pero no todos los cineastas pueden permitirse estrenar en cines”.

Joel Edgerton en 'Sueños de trenes' (Netflix)

“Es la única manera de hacer sobrevivir los cines”

Aun con todo, Edgerton expresaba su preocupación por seguir haciendo películas para el cine. "Seguiría estando dispuesto a morir por el cine. Pero también soy pragmático. Muchas de mis películas favoritas de los 70 las vi en un VHS, no en el cine. Y no pasa nada", argumentaba el director de películas como El regalo o Identidad borrada. En Sueños de trenes, Edgerton interpreta a Robert Grainier, un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en medio del oeste americano. Cuando es golpeado por una gran tragedia, Robert ha de tomar una difícil decisión que cambiará para siempre el curso de su vida y la de su familia.

Por su parte, Edgerton no era el único en hablar sobre las declaraciones de James Cameron. Otro veterano del cine como Stellan Skarsgård apoyaba sin embargo las palabras del cineasta, reafirmando que Netflix no debería participar en los Oscar y argumentando para ello que “es la única forma de que los cines sobrevivan”. “Sin cine, no hay Netflix”, reflexionaba el actor sueco, que participa en Valor sentimental, película que ve la luz este mismo fin de semana, y que seguro estará también en la carrera de premios.