España Cultura

El protagonista de la película de moda en Netflix responde a James Cameron: “Nadie debería discutir sobre qué debe ser premiado”

El director de ‘Titanic’ y ‘Avatar’ había expresado sus dudas con respecto a que la plataforma merezca estar en los Oscar

Guardar
Tráiler 'Sueños de trenes'

Lo de Netflix en los Oscar es ya el cuento de nunca acabar. A pesar de que la plataforma lleva en pie tiempo más que de sobra y otro tanto compitiendo en la temporada de premios, siguen surgiendo voces críticas contra su presencia en estos galardones. La más contundente recientemente ha sido la de James Cameron, quien afirmaba que la plataforma no debería competir en los premios de la Academia. El director de Avatar y Titanic buscaba matizar sus palabras asegurando que le hacían flaco favor a las películas estrenadas en cines.

“Yo creo que los Oscar solo tienen sentido si premian películas que de verdad sean pensadas y lanzadas para salas de cine”, al tiempo que daba su opinión de si la compañía debería o no participar en los premios: “Solo si estrenan la película en 2.000 salas durante un mes”. Pues bien, como cabía esperar la respuesta a Cameron no ha tardado en aparecer, y ha recaído precisamente sobre el protagonista de la película de moda en la plataforma, Sueños de trenes. Estrenada hace tan solo unos días, se ha convertido en la película más alabada en los últimos meses y ya promete ser una de las grandes candidatas de la N roja en la temporada de premios, Oscar inclusive.

“Pues claro que Netflix merece las mismas oportunidades. Ninguno de nosotros debería estar discutiendo sobre lo que tiene derecho a ser visto o premiado, porque hay gente que solo consigue verlo gracias al streaming. El mundo cambió durante el covid y creo que el streaming se ha vuelto más poderoso, las placas tectónicas del mundo de la proyección cambiaron y no creo que algo deba ser menos que otro", se defendía Joel Edgerton, protagonista de la película que arrasa en Netflix, y quien ha sido el primero en responder a la polémica enunciada por Cameron. “Entiendo el punto de lo que quiere decir, él es uno de los grandes y todo un pionero, pero no todos los cineastas pueden permitirse estrenar en cines”.

Joel Edgerton en 'Sueños de
Joel Edgerton en 'Sueños de trenes' (Netflix)

“Es la única manera de hacer sobrevivir los cines”

Aun con todo, Edgerton expresaba su preocupación por seguir haciendo películas para el cine. "Seguiría estando dispuesto a morir por el cine. Pero también soy pragmático. Muchas de mis películas favoritas de los 70 las vi en un VHS, no en el cine. Y no pasa nada", argumentaba el director de películas como El regalo o Identidad borrada. En Sueños de trenes, Edgerton interpreta a Robert Grainier, un jornalero que trabaja en la construcción del ferrocarril en medio del oeste americano. Cuando es golpeado por una gran tragedia, Robert ha de tomar una difícil decisión que cambiará para siempre el curso de su vida y la de su familia.

Por su parte, Edgerton no era el único en hablar sobre las declaraciones de James Cameron. Otro veterano del cine como Stellan Skarsgård apoyaba sin embargo las palabras del cineasta, reafirmando que Netflix no debería participar en los Oscar y argumentando para ello que “es la única forma de que los cines sobrevivan”. “Sin cine, no hay Netflix”, reflexionaba el actor sueco, que participa en Valor sentimental, película que ve la luz este mismo fin de semana, y que seguro estará también en la carrera de premios.

Temas Relacionados

ActoresJames CameronNetflixPremios OscarCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Zootrópolis 2’: la fórmula de siempre en Disney logra batir un récord histórico, pero se queda corta en un año espectacular para el cine de animación

La esperada secuela logra colocarse como el estreno más taquillero del año, pero no logra destacar frente al resto de títulos animados de este 2025

‘Zootrópolis 2’: la fórmula de

Diego Torres, más allá de ‘Color esperanza’: “No soy un abanderado del optimismo. Yo creo que la vida hay que lucharla”

El cantante argentino presenta nuevo álbum, en el que encontramos colaboraciones con Manuel Carrasco o el grupo Estopa

Diego Torres, más allá de

Jodie Foster, sobre la mala impresión que le dio Robert De Niro cuando se conocieron en ‘Taxi Driver’: “¿Cuándo puedo irme a casa?”

La actriz ha recordado recientemente cómo fue trabajar junto al famoso intérprete en la película de Martin Scorsese en la que ambos acabarían nominados al Oscar

Jodie Foster, sobre la mala

La película navideña de Netflix que ha arrasado en su primera semana en la plataforma: una comedia romántica que recuerda a ‘Emily en París’

Tras superar los 20 millones de visualizaciones en sus primeras semanas, este título se ha colocado en la primera posición de lo más visto

La película navideña de Netflix

Eduardo Casanova, director de ‘Silencio’, la serie de Movistar Plus+ sobre vampiras: “Quería hacer una comedia sobre el SIDA para luchar contra los estigmas”

El actor y director habla con Infobae España sobre esta ficción imaginativa y reivindicativa que rompe con todo tipo de géneros

Eduardo Casanova, director de ‘Silencio’,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sebastián Ramírez, abogado, explica la

Sebastián Ramírez, abogado, explica la mejor manera de compaginar el trabajo y la educación de tus hijos: “Hay tres herramientas legales”

La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

Las revelaciones de la mano derecha de Mazón del día de la DANA: “Nadie me reclamó desde la Conselleria ni desde el Cecopi la presencia del presidente”

Todo lo que se sabe hasta ahora de la peste porcina africana: siete países bloquean el cerdo español, varias muestras en análisis y 3.000 millones en riesgo

Las claves para entender la crisis de peste porcina: “Ningún problema” para la salud de las personas, pero “el impacto económico será grande”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Victor Arpa, abogado: “La Seguridad Social puede darte el alta después de 15 meses de baja y sin verte”

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”