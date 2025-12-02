‘Zootrópolis 2’: la fórmula de siempre en Disney logra batir un récord histórico, pero se queda corta en un año espectacular para el cine de animación

Tráiler de 'Zootrópolis 2' en español. (Disney)

El estreno de Zootrópolis 2 se ha recibido con tanta alegría como expectación en los cines de todo el mundo. La nueva película de Walt Disney Animation Studios, secuela directa del recordadísimo título estrenado en 2016, ha logrado batir un récord histórico al convertirse en el estreno más taquillero de todos los tiempos para una película de animación. Nada más y nada menos que 556 millones de dólares en tan solo un fin de semana, lo que la sitúa como la llegada a los cines más exitosa de todo el año.

Zootrópolis 2 dobla la apuesta por lo que gustó de su primera parte. No inventa nada, no mejora lo que había, tan solo lo aumenta: Judy y Nick, la coneja y el zorro policías que protagonizan la historia original, trabajan en otro caso que, de nuevo, les lleva a través de un vasto mundo de personajes tan carismáticos como entrañables, un seguido de locas persecuciones y momentos cómicos y un mensaje final edificante (no somos tan diferentes de los demás como creemos) que gustará a todo el mundo.

Casi 700 personas han trabajado para sacar adelante un proyecto que incluye 178 personajes diferentes, algún que otro cameo de otras estrellas animales de Disney y sí, otra canción de Shakira. La película sigue la fórmula al pie de la letra, y añade con inteligencia algunos ingredientes nuevos, como el personaje de Gary Serpiéntez, a la que los animadores logran poner en movimiento sus 3.000 escamas en cada escena, que potencian el ‘sabor’ del producto original, que no deja de ser uno muy parecido al de todas las películas recientes del estudio. Eso, coincidiendo con la escasez de competencia en fechas prenavideñas (solo otra secuela, la de Wicked, sin el tirón de su predecesora), es sinónimo de éxito seguro.

Imágenes de 'Zootrópolis 2'. (Disney)

Un año increíble para el cine de animación en el que Disney apenas logra destacar

Lo curioso de este éxito es que, paradójicamente, la ‘fórmula Disney’ de Zootrópolis 2 no logre ser la película de animación más taquillera del año ni (mucho menos) la mejor. Tampoco la más importante. Y es que la película llega en un año donde esos títulos ya tienen dueño, y salvo milagro, será imposible superarlas. Porque Disney, a base de millones, entra por los ojos. Pero es difícil que se quede en el recuerdo.

La animación en 2025 ha logrado unas cotas de éxito difíciles de igualar. Si en 2019 este formato lograría sus mayores cifras de taquilla de la historia (gracias a Frozen II, Toy Story 4 o Cómo entrenar a tu dragón 3), este año son otros títulos los que parecen dejar atrás esta y otras marcas que demuestran hasta qué punto el potencial del tantas veces denostado ‘cine de dibujos’.

El éxito en China de la increíble Ne Zha 2 (estrenada el pasado verano en España) ha concluido con una recaudación de más de 2.160 millones de dólares, lo que deja muy atrás el récord anterior de Inside Out 2 (1.699 millones). Las guerreras K-pop han logrado un éxito similar en otro territorio, el de las plataformas, convirtiéndose en el título más reproducido de la historia de Netflix. Mientras tanto, otros títulos tan similares a Zootrópolis 2 como Tipos Malos 2, han logrado resultados más modestos en taquilla, sí, pero con una historia mucho más atrevida, graciosa y emocionante.

Imágenes de 'Zootrópolis 2'. (Disney)

Varios fracasos seguidos

Hace años que Disney no logra liderar, como hace tiempo conseguía con asombrosa facilidad, el sector del cine de animación. El irregular éxito de secuelas y live-actions lleva tiempo tapando los fracasos de las nuevas ideas, como fue el caso de Wish: El poder de los deseos (cabe recordar que la revolución que supuso el multiverso animado de Spider-Man de Sony haría que el estudio modificara en postproducción su nueva película), Encanto o Raya y el último dragón, por no hablar del duro golpe que ha supuesto en Pixar, estudio subsidiario de la compañía del ratón, el fiasco de Elio, con pérdidas superiores a los 100 millones de dólares.

Por supuesto, Zootrópolis 2 no puede contarse entre todos estos naufragios. Al contrario, la película puede y debe considerarse un éxito. Es frenética, divertida, a ratos genial y logra el difícil equilibrio de entretener a los más pequeños como a los mayores. Debería preocupar en las oficinas de California, no obstante, que lo mejor que el estudio pueda ofrecer en años sea una película en general notable, pero no excelente; efectiva, pero no alucinante: simple. La animación, ya lo hemos visto este 2025, tiene mucho que ofrecernos de ahora en adelante. Y Disney, por mucho millón que invierta o que ingrese entre sus beneficios, se está quedando atrás.