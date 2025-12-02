Diego Torres, más allá de ‘Color esperanza’: “No soy un abanderado del optimismo. Yo creo que la vida hay que lucharla”

El artista argentino Diego Torres revela cuáles han sido las razones para sus últimas colaboraciones con otros músicos como Manuel Carrasco o Miranda!

El artista Diego Torres (Buenos Aires, 1979) cuenta ya con más de treinta años de trayectoria artística en la que ha combinado el cine, el teatro, la televisión y, sobre todo la música. Su obra discográfica cuenta con once álbumes de estudio y ha superado los veinte millones de discos vendidos hasta 2015.

Sus temas destacados son muchos, desde Tratar de estar mejor a Guapa pero, sobre todo, Color esperanza, que se convirtió en un auténtico himno que ha rebasado todas las fronteras posibles.

Ahora regresa con un nuevo álbum de estudio, Mi Norte & Mi Sur, compuesto por diez temas inéditos que incluyen numerosas colaboraciones y un bonus track final muy especial, la versión de Mi última noche que ha hecho junto al dúo Estopa.

‘Mi norte y mi sur’: un disco que crea puentes

Pregunta: Nuevas canciones, nueva etapa. Cuéntanos cómo, después de tantos años de carrera, te enfrentas a un nuevo repertorio

Respuesta: Estoy muy contento de estar presentando un disco nuevo. Hay mucho trabajo detrás, muchas canciones, muchas horas de estudio. Detrás del título, Mi norte y mi sur hay una idea metafórica, la de los puntos cardinales internos que tenemos en la vida. De los buenos momentos, de los malos, de las subidas y bajadas, de las curvas que se nos presentan.

Es un disco ecléctico, abierto, que he trabajado a conciencia con mucha gente que ha colaborado conmigo. Desde sentarme a componer las canciones con colegas, hasta mejorarlas con los arreglistas, con los productores, así como compartir los temas con otros artistas a los que invite a colaborar. Es un disco para descubrir, para disfrutar.

El artista argentino Diego Torres habla de lo que piensa de su himno 'Color esperanza'

P: ¿Qué temas querías abordar en este disco?

R: Hay de todo realmente. Tiene canciones nostálgicas, canciones que hablan sobre los vaivenes de la vida, otra con la que establezco un diálogo con el tiempo, ese ser poderoso que todo lo domina, porque no sabemos lo que vamos a durar. Sin despedida habla de no poder despedirnos de nuestros seres queridos, Mi norte y mi sur, aborda el amor verdadero y Vas a quedarte, de los afectos que se instalan para siempre.

Las mejores colaboraciones musicales

P: Háblanos un poco de las colaboraciones, entre las que encontramos a Manuel Carrasco, el grupo Miranda! y Estopa

P: A veces las colaboraciones surgen de manera espontánea y, a lo mejor un coro o un estribillo me lleva a un artista u otro. Creo que las canciones puedes ser puentes entre varios creadores de géneros diferentes. Por ejemplo, con Manuel Carrasco, sentí que era una canción ideal para él, con ese deje del sur que tiene.

Y lo de Estopa fue diferente porque era una canción que cumplía un aniversario y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sentí que era bonito convocarlos para que hicieran una versión de ese tema que siempre me habían dicho que tanto les gustaba.

Entrevista con el músico Diego Torres. (Alejandro Higueras)

P: Te refieres a La última noche, que cierra el disco de una manera muy especial

R: Sí, es como un regalo dentro del disco, y me encantó que Estopa pusiera su sello.

P: Lo cierto es que a lo largo de tu carrera has colaborado con cantantes míticos, ¿cuáles han significado más para ti?

R: He tenido la suerte de colaborar con artistas muy querido, como Rubén Blades, que es un emblema de la música en América. También con Juan Luis Guerra, con Ivete Sangalo, que es brasileña, como la reina de Bahía y con Patty Roots, que es una banda de reggae.

Qué decir de Carlos Santana y de grabar junto a Mercedes Sosa, que es alguien muy especial porque fue muy amiga de mis padres, así que fue muy simbólico cantar junto a ella. Con Carlos Vives, con Fonseca, con Ketama aquí en España... Me gusta tener un horizonte amplio a la hora de hacer música, no quedarme quieto y encasillado en un lugar.

El impulso de la música en español

P: Después de una trayectoria amplia durante tanto tiempo, ¿cómo crees que ha evolucionado la música latina?

R: Es que la música latinoamericana es tan amplia... hay tantos géneros y tan diversos, y público para todo.

Yo celebro que la música latina esté muy fuerte en el mundo, porque es un idioma hermoso. Creo que, a lo mejor, ahora el mundo está más conectado que antes por la tecnología y todo llega inmediatamente y mucho más rápido. Entonces eso ayuda a que las canciones y la música viajen mucho más lejos.

P: Ahora hay un boom de música en español en Estados Unidos, pero fueron muchos los artistas que abrieron el camino

R: Totalmente, desde Carlos Gardel, que en el siglo pasado ya hacía giras, filmaba películas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. Y después vino Julio Iglesias, que ha sido un gran conquistador. Gloria Estefan, Ricky Martin, Shakira y un montón de artistas que han llegado muy lejos con la música en español.

P: Cuéntanos un poquito la gira que tienes preparada en nuestro país

R: Empiezo en abril una gira, el 8 de abril, si no me equivoco, en Madrid. Y hacemos Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia y bueno, muchas ciudades más que están ahí sumándose. Así que con muchas ganas, contento de venir de nuevo a España.

P: ¿Cómo crees que el público se enfrenta a un nuevo repertorio?

R: Mira, yo recibo mensajes de todo tipo. Hay gente que ha vivido mis primeros discos, mis primeras épocas. Hay gente que se ha incorporado en estos últimos discos. Hay gente que de antes que se sigue enganchando con las canciones nuevas que llegan.

Hay canciones, como Mejor que ayer, que han pegado fuerte en muchos lugares y que hablan de la derrota, de que vamos a tropezar muchas veces en la vida y que tienen un buen mensaje para las nuevas generaciones, de que el amor se goza, pero también se sufre y de que a veces podemos ser nuestros peores enemigos y atentar contra nuestra propia felicidad.

A mí me encanta eso, que la gente descubra las canciones. Me encanta sentir que no he llegado a ningún lugar, que estoy todavía en tránsito, en pleno vuelo y soy inquieto y sigo comprometido. Estoy agradecido del pasado, de todo lo vivido y de lo que han generado mis canciones en las personas.

Diego Torres, un artista comprometido

P: Eres un artista muy comprometido que no se calla frente a las injusticias, entre ellas la defensa de los derechos de las mujeres

R: Como padre de una hija, me preocupa la mujer y los hechos de violencia, de acoso que la mujer siempre ha vivido. Entonces, creo que es un momento donde tenemos que estar atentos a que esto cada vez suceda menos, porque desgraciadamente nos encontramos que la mayoría de las mujeres han tenido hechos de acoso a lo largo de sus vidas. Creo que tenemos que estar atentos en esta sociedad de hoy para tratar de erradicar esas cosas y que no sucedan.

P: Hemos hablado de cómo ha marcado tu repertorio a diferentes generaciones. ¿Qué ha significado para ti, en ese sentido que Color esperanza se convirtiera en un himno?

R: Para mí es mágico que suceda eso, que haya temas que acompañen a la gente en los buenos y malos momentos. No soy un abanderado del optimismo. Yo creo que la vida hay que lucharla. Nadie va a poder escapar al sufrimiento, a la muerte, a desencuentros o a conflictos que conlleva la vida.

El asunto es cómo nos preparamos, cómo afrontamos esas situaciones de vida. Lógicamente, la esperanza es lo último que uno debe perder, pero tampoco puedes vivir de una esperanza solamente. Yo siempre digo que en este mundo vivimos cosas terribles y da la sensación que avanzamos con la tecnología, avanzamos con un montón de cosas, pero el hombre sigue retrocediendo en la violencia, haciendo guerras, matándose por ambición, por poder.

Estamos en un mundo contradictorio, porque al mismo tiempo también hay cosas maravillosas de gente que aporta. Y los que podemos generar música tenemos la suerte de estar conectados con la gente desde un lugar muy emocional, acompañando historias de vida.