Se cumplen 33 años del videoclip protagonizado por Madonna y Udo Kier el día que se conoce su muerte del actor: una oda al universo de Andy Warhol

El 24 de noviembre de 1992 apareció este subversivo trabajo de la artista en el que reivindicó el cine underground y la cultura ‘clubbing’

Madonna en el videoclip 'Deeper and Deeper'

A veces la historia de la cultura popular está llena de casualidades y fatalidades, como que el día que cumple 33 años el videoclip de la canción de Madonna Deeper and Deeper se haya conocido el fallecimiento del protagonista de esa pieza, el actor Udo Kier.

Madonna siempre se ha caracterizado por ‘reformularse’ en cada uno de sus trabajos, en ofrecer una faceta distinta a través de su música. Quizás por esa razón, después de uno de los álbumes más exitosos de su carrera, Like a Prayer (que incluía el tema homónimo y hits como Express Yourself), decidió cambiar totalmente de estilo con Erotica, que se inscribiría dentro de la línea del sencillo Vogue, que marcó una auténtica revolución conceptual.

En esa época la artista dio un paso decisivo en su trayectoria al fundar Mavericks, una compañía de entretenimiento que abarcaba un sello de entretenimiento, una productora cinematográfica y otras divisiones editoriales. A pesar de la ambición del proyecto, para ella era una forma de acercarse a los modelos de trabajado de factorías artísticas como las de la Bauhaus o la de Andy Warhol.

Una oda al underground y la cultura ‘clubbing’

De hecho, la influencia de Warhol estuvo de forma manifiesta en toda esa época a través del homenaje a la cultura ‘clubbing’ a la comunidad LGTIB y al ambiente de libertad que se vivió antes de la pandemia de SIDA. Los dos primeros proyectos de la compañía fuera el álbum Erótica y el libro de fotografías Sex.

En un primer momento, Madonna estaba satisfecha con el sonido inicial de las canciones, ya que buscaba una producción más «cruda», alejada de los arreglos pulidos. En el caso de Deeper and Deeper, la artista insistió en incorporar una guitarra flamenca en el puente, a pesar de las reticencias de sus colaboradores, además de añadir también castañuelas para reforzar el carácter experimental del tema. La grabación de Deeper and Deeper tuvo lugar el 16 de junio de 1992 en los Sound Work Studios de Astoria, Nueva York, con la participación de Robert Pettibone, Shimkin, Paul Pesco en las guitarras y un equipo de ingenieros.

Udo Kier y Madonna en 'Deeper and Deeper'

El tema, de estilo dance pop, fusionaba elementos de disco, house y el sonido Filadelfia, e incorporaba guitarra acústica y las mencionadas castañuelas.

La estructura musical se caracteriza por la repetición inicial de Deeper and deeper and deeper and deeper y un estribillo que expresa la imposibilidad de evitar enamorarse. El primer verso hace referencia al tema Do-Re-Mi de Sonrisas y lágrimas. Según la partitura publicada por Alfred Publishing, el tema está en compás de 4/4, con un tempo de 120 pulsaciones por minuto y una progresión armónica específica. Al final, Madonna recita un verso de Vogue, lo que fue calificado como un giro ‘posmoderno’.

El vídeo musical: homenaje y referencias culturales

El vídeo de Deeper and Deeper se rodó los días 7 y 8 de noviembre de 1992 en Los Ángeles, bajo la dirección de Bobby Woods. Madonna interpreta a una especie de Edie Sedgwick, musa de Andy Warhol, y el vídeo cuenta con la participación de figuras como Sofia Coppola, Debi Mazar, Chi Chi LaRue, Joey Stefano, Seymour Stein, Ingrid Casares y, sobre todo, Udo Kier, quien se erige en el co-protagonista.

Joe Dallesandro, antiguo colaborador de Warhol, rechazó la invitación a participar. Woods explicó que Madonna quería un vídeo inspirado en la estética de Warhol y Sedgwick, estableciendo un paralelismo entre los años veinte y la era disco de los setenta en Estados Unidos. Las escenas de baile fueron espontáneas, con la discoteca llena de gente bailando al ritmo de la canción.

Vogue- Madonna - 1990

El vídeo comienza con Udo Kier en un cuarto oscuro pronunciando en alemán: «Nuestros ídolos y demonios tendrán la decisión de perseguirnos hasta que nosotros lo permitamos. ¡Dejémoslos ir!». Madonna llega a la discoteca en un Mercedes-Benz W-111 convertible y busca a su amante, también interpretado por Kier. Durante la noche, se suceden escenas de baile, fotografías y secuencias entre amigas. El vídeo concluye con Kier cortando el último de los globos que Madonna había dejado en la barra.

En el libro The Resistance: Ten Years of Pop Culture that Shook the World, Armond White señaló que Madonna fusionó el historicismo con el arte pop en Deeper and Deeper, evocando la decadencia de la era disco y la influencia de Warhol, con influencias del underground, así como referencia visual al álbum The Velvet Underground & Nico. La inclusión de Stefano y La Rue supusieron la consolidación del estatus de Madonna como icono gay.

