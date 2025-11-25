El actor catalán Oriol Pla y ‘#Seacabó’, el documental sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, se coronan en los Emmy Internacionales 2025 (Montaje Infobae)

La televisión española ha vuelto a triunfar en los Premios Emmy internacionales 2025. Durante la celebración de la gala en Nueva York en la madrugada del martes 25, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció a los galardonados de la edición número 53 de este certamen.

En la categoría de Mejor Interpretación Masculina, el actor barcelonés Oriol Pla (1993) se alzó con el reconocimiento gracias a su papel en la serie Yo, adicto, disponible en Disney+. En esta ficción, creada por Javier Giner, Pla interpreta al propio director y guionista, relatando la etapa de su vida marcada por la adicción a las drogas y al sexo.

Y en la categoría de Mejor Documental Deportivo, el Emmy Internacional 2025 ha sido para “#SeAcabó”, el documental que revisita el momento en el que Rubiales, entonces presidente de la RFEF, dio un beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española en la Copa Mundial Femenina.

Oriol Pla pose with the Best Performance by an Actor Award for "Yo, adicto [I, Addict]" during the 2025 International Emmy Awards in New York City, U.S., November 24, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Oriol Pla conquista la categoría de Mejor Actor

En “Yo, adicto”, Oriol Pla asume el reto de encarnar a Javier Giner, el creador de la serie, en un relato marcado por la honestidad y la crudeza. La ficción, disponible en Disney+, reconstruye la difícil etapa de Giner atravesada por la adicción, utilizando una narrativa que fusiona el testimonio real y la ficción dramática. La reflexión sobre la recuperación y el autoconocimiento ha calado tanto en público como en crítica, destacándose en el circuito internacional a través de la interpretación de Pla.

El actor compartía nominación con Diljit Dosanjh (Amar Singh Chamkila, India), David Mitchell (Ludwig, Reino Unido) y Diego Vasquez (Cien años de soledad), aunque finalmente su trabajo en Yo, adicto se llevó el Emmy. La serie, además, ha venido cosechando elogios desde su paso por los Premios Platino en Madrid.

Joanna Pardos Servulo poses with the Sports Documentary Award for "It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football" during the 2025 International Emmy Awards in New York City, U.S., November 24, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Emmy para “#SeAcabó”, el documental que revisita el caso Rubiales

En el apartado de documental deportivo, la producción española "#SeAcabó: Diario de las campeonas" también se llevó el galardón. El documental, dirigido por Joanna Pardos y producido por Javier Martínez, repasa el alcance global del beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenino de 2023 en Australia. Por primera vez, el testimonio de las futbolistas implicadas se recogió ante las cámaras para reconstruir un episodio que marcó un antes y un después en el relato del fútbol femenino español.

El documental se detiene tanto en el impacto internacional del beso como en las experiencias personales de quienes vivieron aquel momento en primera persona. La película ofrece voz a Jennifer Hermoso y a compañeras de la selección, relatando el antes y el después de la final de Sídney y el proceso colectivo que llevó a visibilizar las demandas del fútbol femenino ante una audiencia global. El trabajo compitió con títulos de Argentina, Sudáfrica y Reino Unido, consolidando su impacto tras su paso por festivales y su estreno en Netflix. En total, la 53ª edición de los International Emmy Awards 2025 ha presentado 64 nominados de 26 países, una cifra récord. La ceremonia de entrega celebrada el 24 de noviembre en Nueva York sirvió para confirmar un año especial para la televisión española, que amplía su presencia en los escenarios internacionales.