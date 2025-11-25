España

El actor catalán Oriol Pla y ‘#Seacabó’, el documental sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, se coronan en los Emmy Internacionales 2025

La televisión española refuerza su presencia internacional tras la gala de los Emmy Internacionales 2025: Oriol Pla se lleva el Emmy al Mejor Actor y ‘#SeAcabó’ el Emmy al Mejor Documental Deportivo

Guardar
El actor catalán Oriol Pla
El actor catalán Oriol Pla y ‘#Seacabó’, el documental sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, se coronan en los Emmy Internacionales 2025 (Montaje Infobae)

La televisión española ha vuelto a triunfar en los Premios Emmy internacionales 2025. Durante la celebración de la gala en Nueva York en la madrugada del martes 25, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció a los galardonados de la edición número 53 de este certamen.

En la categoría de Mejor Interpretación Masculina, el actor barcelonés Oriol Pla (1993) se alzó con el reconocimiento gracias a su papel en la serie Yo, adicto, disponible en Disney+. En esta ficción, creada por Javier Giner, Pla interpreta al propio director y guionista, relatando la etapa de su vida marcada por la adicción a las drogas y al sexo.

Y en la categoría de Mejor Documental Deportivo, el Emmy Internacional 2025 ha sido para “#SeAcabó”, el documental que revisita el momento en el que Rubiales, entonces presidente de la RFEF, dio un beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española en la Copa Mundial Femenina.

Oriol Pla pose with the
Oriol Pla pose with the Best Performance by an Actor Award for "Yo, adicto [I, Addict]" during the 2025 International Emmy Awards in New York City, U.S., November 24, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Oriol Pla conquista la categoría de Mejor Actor

En “Yo, adicto”, Oriol Pla asume el reto de encarnar a Javier Giner, el creador de la serie, en un relato marcado por la honestidad y la crudeza. La ficción, disponible en Disney+, reconstruye la difícil etapa de Giner atravesada por la adicción, utilizando una narrativa que fusiona el testimonio real y la ficción dramática. La reflexión sobre la recuperación y el autoconocimiento ha calado tanto en público como en crítica, destacándose en el circuito internacional a través de la interpretación de Pla.

El actor compartía nominación con Diljit Dosanjh (Amar Singh Chamkila, India), David Mitchell (Ludwig, Reino Unido) y Diego Vasquez (Cien años de soledad), aunque finalmente su trabajo en Yo, adicto se llevó el Emmy. La serie, además, ha venido cosechando elogios desde su paso por los Premios Platino en Madrid.

Joanna Pardos Servulo poses with
Joanna Pardos Servulo poses with the Sports Documentary Award for "It's All Over: The Kiss That Changed Spanish Football" during the 2025 International Emmy Awards in New York City, U.S., November 24, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz

Emmy para “#SeAcabó”, el documental que revisita el caso Rubiales

En el apartado de documental deportivo, la producción española "#SeAcabó: Diario de las campeonas" también se llevó el galardón. El documental, dirigido por Joanna Pardos y producido por Javier Martínez, repasa el alcance global del beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio a la jugadora Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenino de 2023 en Australia. Por primera vez, el testimonio de las futbolistas implicadas se recogió ante las cámaras para reconstruir un episodio que marcó un antes y un después en el relato del fútbol femenino español.

El documental se detiene tanto en el impacto internacional del beso como en las experiencias personales de quienes vivieron aquel momento en primera persona. La película ofrece voz a Jennifer Hermoso y a compañeras de la selección, relatando el antes y el después de la final de Sídney y el proceso colectivo que llevó a visibilizar las demandas del fútbol femenino ante una audiencia global. El trabajo compitió con títulos de Argentina, Sudáfrica y Reino Unido, consolidando su impacto tras su paso por festivales y su estreno en Netflix. En total, la 53ª edición de los International Emmy Awards 2025 ha presentado 64 nominados de 26 países, una cifra récord. La ceremonia de entrega celebrada el 24 de noviembre en Nueva York sirvió para confirmar un año especial para la televisión española, que amplía su presencia en los escenarios internacionales.

Temas Relacionados

EmmyJenni HermosoOriol PlaGalardonesSeriesEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Agustín Alemán Barreto, eje central en dos causas por explotación sexual de menores tuteladas que implican a empresarios: la historia detrás de “18 Lovas” en Gran Canaria

La denuncia de una menor ante la policía en 2015 marcó el inicio en Gran Canaria de una de las mayores investigaciones sobre prostitución de adolescentes en España, revelando una red que captaba a jóvenes en situación vulnerable bajo la apariencia de una agencia de modelos y eventos

Agustín Alemán Barreto, eje central

Morat: “Antes era muy importante cantar en inglés si alguien quería trascender. Cada vez más se reivindica el español como un idioma válido”

‘Infobae España’ entrevista al grupo colombiano, que ha anunciado una gira de nueve fechas por España para octubre de 2026

Morat: “Antes era muy importante

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Interior gastará 171.300 euros para dar de comer y cenar durante 2026 a los detenidos que pasan cada día por los 54 juzgados que componen esta pequeña ciudad judicial dentro de Madrid

Más de 100.000 zumos y

El caso de Antonia Dell’Atte se suma a la lista de mujeres que han utilizado la televisión como medio para denunciar la violencia de género

Relatos de víctimas como Antonia Dell’Atte, Ana Orantes y Rocío Carrasco han impulsado la expulsión de agresores de los platós, estableciendo nuevos precedentes en la cobertura de casos de maltrato

El caso de Antonia Dell’Atte

La manipulación psicológica, otra forma de violencia contra las mujeres: “Poco a poco te vas desconectando de ti misma”

La psicóloga Esther Blázquez habla con ‘Infobae’ sobre el gaslighting, el refuerzo intermitente o la ley del hielo, así como los efectos que estas dinámicas tienen en la persona que las sufre

La manipulación psicológica, otra forma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 zumos y

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en Orense a 13,5 años de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad

Manos Limpias pierde a su abogado en la causa contra Begoña Gómez por discrepancias sobre el enfoque del caso: “La abogacía no es activismo político”

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

ECONOMÍA

“Dame dinero para la compra”:

“Dame dinero para la compra”: la violencia económica golpea a 2,3 millones de mujeres en España y es un maltrato invisible difícil de probar

El Gobierno mantiene su oferta de subida salarial del 11% a los funcionarios para 2028 y se compromete a aprobar un alza del 2,5% para diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Air Europa y Plus Ultra se unen a Iberia y cancelan temporalmente sus vuelos a Caracas tras la alerta de EEUU por riesgo en el espacio aéreo venezolano

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”