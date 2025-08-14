Un psicólogo explica las cinco cosas que destruyen tu autoestima: “Las haces todos los días”

Tener una buena autoestima no significa creerse mejor que los demás, ni vivir en una burbuja de optimismo constante. Significa saber quién eres, aceptarte con tus luces y sombras, y tratarte con el mismo respeto y cariño que ofrecerías a alguien. La autoestima te protege en tiempos difíciles, mejora tus relaciones y te ayuda a tomar decisiones más sanas.
Pero cuando la autoestima está dañada, todo se vuelve cuesta arriba. Dudamos de nuestras capacidades, buscamos validación fuera y aceptamos cosas que no nos hacen bien por miedo al rechazo. No todos podemos ser Cristiano Ronaldo (ni deberíamos), pero siempre podemos mejorar nuestra autoestima.
Es por ello que el psicólogo Juan Rescalvo ha compartido en un vídeo en su cuenta de TikTok algunos hábitos que dañan la autoestima y repetimos cada día sin darnos cuenta. Estos cinco comportamientos nos pueden estar saboteando y perjudicando a nivel mental.
1. Hablarte mal
Una de las cosas más comunes que ve este psicólogo en consulta es lo mal que se hablan las personas a sí mismas. “Soy un desastre”, “todo me sale mal”, “no sirvo para nada”, son quejas internas que acaban construyendo una narrativa tóxica sobre uno mismo. “No son solo palabras, son ideas que interiorizas sobre ti mismo”, señala. Y lanza una pregunta clave: “¿Le hablarías así a un amigo?”.
2. Compararte con los demás
La comparación es inevitable, pero puede ser profundamente injusta si se hace desde el lugar equivocado. “Ves que otros tienen un gran trabajo, un gran coche, una pareja ideal, y sientes que no eres suficiente”, explica el psicólogo. ¿El error? Te estás comparando con lo que otros tienen, no con lo que tú eres. La única comparación útil es contigo mismo: “¿Estoy siendo la persona que quiero ser?”. Esa es la pregunta que de verdad importa.
3. Callarte lo que sientes
Decir “sí” cuando quieres decir “no”, quedarte en silencio por no incomodar, aceptar cosas que te dañan solo por mantener la calma. Muchos lo confunden con madurez o paz, pero en realidad puede ser una forma de abandonarse a uno mismo. La autoestima se fortalece cuando te posicionas, incluso en lo incómodo.
4. Vivir para agradar a los demás
Hay personas que creen que solo merecen amor si están siendo útiles. Hacen favores constantemente, se ponen en segundo plano y se convierten en lo que otros esperan. El problema, explica el experto, es que esa no es una relación sana: “Si alguien estaba contigo solo por los favores que hacías, no era afecto, era conveniencia”.
5. No escuchar tus emociones
Ignorar la tristeza, minimizar el enfado, fingir que todo va bien cuando por dentro estás roto. Para muchos, eso es fortaleza. Pero en realidad, es depreciar tus sentimientos. Validar lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace más conscientes y nos permite actuar con más equilibrio.
Reconstruir una buena relación con uno mismo no ocurre de la noche a la mañana, pero sí empieza con pequeños gestos como los que describe este psicólogo. A veces, el primer paso no es “sentirse mejor”, sino dejar de tratarte mal sin darte cuenta. Así te ayudas tanto a ti, como a los que te rodean.