España

Un psicólogo explica las cinco cosas que destruyen tu autoestima: “Las haces todos los días”

Estos hábitos son muy comunes y, sin darte cuenta, podrían estar perjudicando tu salud mental

Por David Otero Romero

Guardar
Juan Rescalvo comparte los hábitos
Juan Rescalvo comparte los hábitos que reducen la autoestima. (Fuente: TikTok / @juanrescalvopsicologo)

Tener una buena autoestima no significa creerse mejor que los demás, ni vivir en una burbuja de optimismo constante. Significa saber quién eres, aceptarte con tus luces y sombras, y tratarte con el mismo respeto y cariño que ofrecerías a alguien. La autoestima te protege en tiempos difíciles, mejora tus relaciones y te ayuda a tomar decisiones más sanas.

Pero cuando la autoestima está dañada, todo se vuelve cuesta arriba. Dudamos de nuestras capacidades, buscamos validación fuera y aceptamos cosas que no nos hacen bien por miedo al rechazo. No todos podemos ser Cristiano Ronaldo (ni deberíamos), pero siempre podemos mejorar nuestra autoestima.

Es por ello que el psicólogo Juan Rescalvo ha compartido en un vídeo en su cuenta de TikTok algunos hábitos que dañan la autoestima y repetimos cada día sin darnos cuenta. Estos cinco comportamientos nos pueden estar saboteando y perjudicando a nivel mental.

1. Hablarte mal

Una de las cosas más comunes que ve este psicólogo en consulta es lo mal que se hablan las personas a sí mismas. “Soy un desastre”, “todo me sale mal”, “no sirvo para nada”, son quejas internas que acaban construyendo una narrativa tóxica sobre uno mismo. “No son solo palabras, son ideas que interiorizas sobre ti mismo”, señala. Y lanza una pregunta clave: “¿Le hablarías así a un amigo?”.

2. Compararte con los demás

La comparación es inevitable, pero puede ser profundamente injusta si se hace desde el lugar equivocado. “Ves que otros tienen un gran trabajo, un gran coche, una pareja ideal, y sientes que no eres suficiente”, explica el psicólogo. ¿El error? Te estás comparando con lo que otros tienen, no con lo que tú eres. La única comparación útil es contigo mismo: “¿Estoy siendo la persona que quiero ser?”. Esa es la pregunta que de verdad importa.

3. Callarte lo que sientes

Decir “sí” cuando quieres decir “no”, quedarte en silencio por no incomodar, aceptar cosas que te dañan solo por mantener la calma. Muchos lo confunden con madurez o paz, pero en realidad puede ser una forma de abandonarse a uno mismo. La autoestima se fortalece cuando te posicionas, incluso en lo incómodo.

4. Vivir para agradar a los demás

Hay personas que creen que solo merecen amor si están siendo útiles. Hacen favores constantemente, se ponen en segundo plano y se convierten en lo que otros esperan. El problema, explica el experto, es que esa no es una relación sana: “Si alguien estaba contigo solo por los favores que hacías, no era afecto, era conveniencia”.

5. No escuchar tus emociones

Ignorar la tristeza, minimizar el enfado, fingir que todo va bien cuando por dentro estás roto. Para muchos, eso es fortaleza. Pero en realidad, es depreciar tus sentimientos. Validar lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace más conscientes y nos permite actuar con más equilibrio.

Cuidar la apariencia refuerza la confianza, transmite seguridad y refleja la identidad y el propósito. Crédito: @roccodonnaprofessional

Reconstruir una buena relación con uno mismo no ocurre de la noche a la mañana, pero sí empieza con pequeños gestos como los que describe este psicólogo. A veces, el primer paso no es “sentirse mejor”, sino dejar de tratarte mal sin darte cuenta. Así te ayudas tanto a ti, como a los que te rodean.

Temas Relacionados

TikTokTikTok EspañaRedes SocialesPsicologíaSalud MentalEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

California, Suiza y Londres son las ciudades que han elegido estos españoles para buscar empleo tras no ser tenidos en cuenta en el mercado laboral español

Tres españoles que se fueron

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

El último estudio del Ayuntamiento refleja un crecimiento de los barrios con presión turística residencial por encima del 8%

Málaga le pone freno a

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en España: la predicción del tiempo para Valencia este 14 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: la predicción

Todo sobre Miri Pérez-Cabrero, la amiga especial de Froilán: de su paso por ‘MasterChef’ y ‘Supervivientes’ a sus pinitos como actriz

La versatilidad de la influencer catalana la ha llevado a destacar en televisión, redes sociales y la gastronomía, consolidando su presencia en el panorama mediático español

Todo sobre Miri Pérez-Cabrero, la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso prorroga el contrato para

Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

ECONOMÍA

Tres españoles que se fueron

Tres españoles que se fueron al extranjero en busca de trabajo coinciden en qué han conseguido fuera que en España es imposible: “Con mi primer trabajo me compré una casa”

Málaga le pone freno a las viviendas turísticas: no podrán inscribirse nuevas propiedades por tres años

Estudiar es siempre la mejor inversión: cuanto mayor es el nivel académico, mejor te va

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”