España Cultura

Se cumplen 25 años de una de las mejores películas de superhéroes de la historia (y no es de Marvel)

Protagonizada por Bruce Willis, esta historia homenajeó al mundo del cómic y se convirtió en una de las mejor valoradas del género

Guardar
Bruce Willis volvió a colaborar
Bruce Willis volvió a colaborar con M. Night Shyamalan después de 'El sexto sentido'

Hace veinticinco años aterrizó en la cartelera estadounidense de Acción de Gracias la siguiente película de M. Night Shyamalan después del increíble éxito que cosechó con El sexo sentido, que se convirtió en un auténtico acontecimiento cinematográfico que traspasó fronteras hasta convertirse en una obra de culto inmediata.

Esa película se llamaba El protegido y en ella, el director volvió a contar con Bruce Willis como protagonistas, así como con Samuel L. Jackson como compañero de reparto. Las expectativas estaban muy altas en aquel momento y el director se atrevió a hacer algo totalmente diferente con respecto a su anterior trabajo, pero sin perder la esencia de su estilo y utilizando uno de sus famosos giros finales que se encargaban de darle toda la vuelta a toda la película.

La singularidad de El protegido reside en su aproximación al género de superhéroes, con una visión alejada de los universos de Marvel y DC. Shyamalan decidió rendir homenaje a su pasión por los tebeos a través de una historia sombría y realista.

Una película de superhéroes diferente

La trama se centra en David Dunn, interpretado por Bruce Willis, un hombre corriente que sobrevive milagrosamente a un accidente de tren en el que fallecen todos los pasajeros. A partir de ese momento, Dunn comienza a descubrir que posee habilidades extraordinarias, mientras que Elijah Price, conocido como el hombre de cristal y encarnado por Samuel L. Jackson, irrumpe en su vida convencido de que los superhéroes existen en la realidad. La película explora la dualidad entre héroe y villano, pero evitando el maniqueísmo habitual del género y dándole una nueva dimensión.

Samuel L. Jackson interpretó a
Samuel L. Jackson interpretó a un personaje que tenía la enfermedad de los huesos de cristal en 'El protegido'

El enfoque de Shyamalan se aleja de la adaptación directa de cómics y opta por una construcción cinematográfica que traslada el debate entre el bien y el mal al mundo real. La película se presenta sin los artificios ni la suspensión de veracidad que caracterizan a otras producciones de superhéroes. En lugar de recurrir a grandes efectos o a la espectacularidad, la historia se apoya en la introspección de sus personajes y en la integración de los elementos propios del género en la vida cotidiana.

El desarrollo de los personajes es uno de los puntos fuertes de la película. David Dunn, marcado por la tristeza y la incomprensión de su propia naturaleza, se enfrenta a la revelación de sus poderes y a la necesidad de encontrar su lugar en el mundo.

Elijah Price, por su parte, es un coleccionista de cómics obsesionado con la idea de que las historias de superhéroes no son una exageración de la realidad. Su enfermedad, que le hace extremadamente frágil, le lleva a buscar la existencia de alguien opuesto a él, alguien “inquebrantable”, como Dunn. Esta relación entre ambos personajes articula la narrativa y permite a Shyamalan explorar los arquetipos del cómic desde una perspectiva inédita.

La película introduce de forma sutil todos los elementos clásicos del género: el origen del héroe, la debilidad (en este caso, el agua), el uniforme (un simple chubasquero de trabajo), la rutina de acción y la figura del archienemigo. Sin embargo, todo ello se integra en la realidad de los personajes, sin recurrir a la espectacularidad ni a los tópicos habituales. La heroicidad de Dunn se manifiesta en acciones cotidianas y en la discreción de su doble vida, que solo comparte con su hijo en una escena cargada de simbolismo.

El director M. Night Shyamalan habla sobre su carrera en el cine y la televisión a propósito del estreno de la última temporada de "Servant", su serie para Apple TV .

El suspense y el giro final, marca de la casa de Shyamalan, contribuyen a la atmósfera inquietante de la película. Además, la campaña de promoción de la película en 2001 fue deliberadamente enigmática, limitándose a mostrar un plano en el que un médico informa a Bruce Willis de su condición de único superviviente, sin revelar que se trataba de una historia de superhéroes.

El legado de ‘El protegido’

El legado de El protegido se ha visto ampliado con la inesperada trilogía que Shyamalan completó años después. En 2016, la escena final de Múltiple confirmó que ambas películas compartían universo, y la saga concluyó con Glass en 2019.

La influencia de El protegido en el cine de superhéroes es indiscutible. Su aproximación realista y su homenaje al cómic han sido reconocidos por la crítica y el público, situándola como una de las mejores películas del género. La cinta de Shyamalan consiguió incrustar la mitología del superhéroe en la vida real y palpable a través del cine, algo que ninguna otra producción ha logrado con la misma eficacia. La película está disponible en Disney+ para suscriptores.

Temas Relacionados

Bruce WillisM. Night ShyamalanPlataformasDisney PlusPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La película que se basa en el asesinato de una niña de 5 años en Gaza: la verdadera historia de Hind Rajab que provoca conmoción e indignación

La directora Kaouther Ben Hania utiliza los audios reales de la pequeña pidiendo ayuda hasta que el ejército israelí la acribilló

La película que se basa

Tarantino acusa a esta popular saga de ser un plagio de una de sus películas favoritas: “No entiendo cómo no demandaron”

El director está revelando sus películas favoritas del siglo y no ha perdido la oportunidad de recomendar esta joya con grandes similitudes a una popular franquicia

Tarantino acusa a esta popular

Inés Garland dinamita todos los tabúes posibles en torno a la menopausia en un libro ‘superventas’: “Sigue dando vergüenza hablar de eso”

La escritora compone en ‘Diario de una mudanza’ un magnífico relato entre lo literario y lo autobiográfico sobre la mujer en la madurez

Inés Garland dinamita todos los

Natalia Lacunza mira a la crisis de los 25 en un álbum que pide “tiempo y pausa”: “Solo pienso en ir al pueblo y no mirar el p... móvil. Nos veo desde fuera y estamos perdiéndonos la vida”

‘Infobae España’ entrevista a la cantante, que publica su segundo álbum, ‘N2STAL5IA’. “No hay margen para la neutralidad en los artistas. El arte es político y hay realidades que no se pueden ignorar”, reflexiona

Natalia Lacunza mira a la

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

La pieza central ubicada en el Instituto Cervantes es una escultura interactiva que actúa como un aerogenerador capaz de transformar la energía del aire en palabras

La exposición que reimagina El
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

Un juez rechaza la residencia a un cubano porque Grecia le prohibió la entrada en espacio Schengen, pero no le expulsa porque tiene una hija menor: “Una situación absurda”

La Fiscalía denuncia al youtuber xenófobo ‘Jan sin Miedo’ por delito de odio contra los migrantes y le obliga a cerrar sus cuentas

Si no haces esto correctamente, puedes romper la llanta del coche: “Es una tontería que te sale muy cara”

La justicia de Estados Unidos estudia abrir un proceso penal contra Rodríguez Zapatero por sus presuntos vínculos con el entorno de Nicolás Maduro

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Este es el motivo por el que dejar la calefacción al mínimo todo el día no es la mejor forma de ahorrar en facturas, según los expertos

Iberia confía en retomar los vuelos a Venezuela en cuanto se den las condiciones de seguridad tras anunciar Maduro que revoca su licencia

La compraventa de viviendas se recupera tras dos meses de caídas y sube un 5% mientras los precios crecen un 6,3%

Este es el precio de la gasolina este 27 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions