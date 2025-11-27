Ni ‘Frankenstein’ ni ‘Una batalla tras otra’: esta es la película que más ha sorprendido este año a Francis Ford Coppola

Michael B. Jordan en 'Los pecadores', de Ryan Coogler (HBO Max)

Francis Ford Coppola, uno de los grandes referentes del cine contemporáneo, ha manifestado recientemente su admiración por Los pecadores, la última película dirigida por Ryan Coogler. El cineasta, conocido por obras como El padrino y Apocalypse Now, ha compartido su entusiasmo por este filme, que ha irrumpido con fuerza en la temporada cinematográfica y ya se perfila como una de las candidatas destacadas para los próximos premios Oscar.

A pesar de atravesar una etapa complicada tras la arriesgada inversión en Megalópolis —un proyecto personal que ha supuesto un importante revés económico y le ha obligado a desprenderse de activos como una isla privada y parte de su negocio vinícola—, Coppola no ha perdido su pasión por el séptimo arte.

El director ha continuado dedicando tiempo a descubrir nuevas propuestas y, en los últimos días, ha expresado públicamente su fascinación por Los pecadores, una producción que, en palabras del propio Coppola, representa “algo tan enorme, tan personal y rabioso y épico, que no debería ser ignorado”, según ha escrito en su perfil de Instagram.

De qué va ‘Los pecadores’

La película, estrenada el pasado mes de abril y protagonizada por Michael B. Jordan, ha sido dirigida por Ryan Coogler, responsable de títulos como Black Panther. Los pecadores se distingue por su carácter de ‘blockbuster’ con una marcada impronta de autor y una originalidad poco habitual en la industria actual. La historia, que combina elementos de terror, acción, cine histórico y música blues, utiliza la figura del vampiro como metáfora de la esclavitud, ofreciendo una perspectiva afroamericana honesta y profunda sobre la herencia cultural de Estados Unidos. Esta aproximación ha sido especialmente valorada por Coppola, quien ha destacado la capacidad de Coogler para ofrecer una experiencia cinematográfica única.

'Los pecadores', de Ryan Coogler (HBO Max)

El propio Coppola ha profundizado en su valoración afirmando: “Siempre utilizo como clave para mis reacciones a las películas distinguir si me han invitado a conocer una vida o una experiencia que no habría podido conocer de otra forma. Los pecadores es eso: una epopeya histórica, una película de terror, un espectáculo de música blues, una perspectiva afroamericana honesta, la verdadera historia de los vampiros (la esclavitud) con el descubrimiento de años de reflexión sobre el cine, y todo dentro de una gigantesca composición artística”.

Un ‘blockbuster’ de autor

La recepción de Los pecadores ha sido especialmente positiva tanto entre el público como entre la crítica, y su éxito ha abierto el debate sobre su posible protagonismo en la próxima temporada de premios. La película se ha consolidado como una de las favoritas para obtener una nominación al Oscar a Mejor película en la gala de 2026. La singularidad de la propuesta de Coogler, que fusiona géneros y aborda temas de gran calado social, ha sido uno de los factores determinantes para que la cinta haya encontrado su público y se haya convertido en un fenómeno dentro de la industria.

Coppola, que no suele prodigarse en elogios públicos, ha subrayado la magnitud del talento de Coogler con palabras muy elogiosas: “Ver esta obra es sumergirse en tantos niveles de tantas cosas, a través de los ojos y el alma de un talento tan natural que desafía cualquier descripción o definición: un talento que simplemente ES y seguirá evolucionando en los próximos años”, ha afirmado el director de Megalópolis en su reseña.

Una historia de terror sobre el lado sobrenatural de la historia afroamericana, donde el pasado y el más allá se tocan. 'Los pecadores' con Michael B. Jordan (Max)

La trayectoria de Ryan Coogler, que ya había destacado con Black Panther, se ve así refrendada por el reconocimiento de una figura como Coppola, quien ha puesto de relieve la importancia de propuestas originales y personales en el panorama actual de Hollywood. La expectación en torno a Los pecadores y su posible recorrido en la temporada de premios continúa creciendo, mientras la industria observa con atención el impacto de esta obra en la carrera hacia los Oscar. La película está disponible en HBO Max.