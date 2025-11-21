España Cultura

Después de ‘Cien años de soledad’, el hijo de Gabriel García Márquez regresa a Netflix: una película coral sobre la manía bipolar y la pérdida de control

Aterriza en la plataforma ‘Las locuras’, en la que Rodrigo García cuenta un puñado de historias femeninas ambientada durante un solo día en Ciudad de México y que aborda la salud mental

Tráiler de la nueva pelicula de Rodrigo García, con un reparto femenino mexicano estelar.

Acaba de aterrizar en Netflix la última película de Rodrigo García, que regresa al cine después de la compleja adaptación que supuso la versión de Cien años de soledad de su padre, Gabriel García Márquez.

El filme se titula Las locuras y cuenta con un magnifico reparto de actrices femeninas mexicanas entre las que encontramos a Cassandra Ciangherotti, Adriana Barraza (Amores perros), Ilse Salas (Güeros), Natalia Solían (Huesera) o Ángeles Cruz (Como agua para chocolate).

La narración se articula en torno a seis relatos femeninos que, aunque autónomos, se entrelazan en una narrativa coral ambientada en un día lluvioso en México. Un tipo de historia, la coral, con la que Rodrigo García ya había experimentado en películas como Madres e hijas (2009) y, sobre todo, Nueve vidas (2005).

Según ha explicado el propio García, su interés se ha centrado en retratar a personas inteligentes y de alto rendimiento profesional que, en determinadas circunstancias, pueden perder el control y experimentar episodios de locura, no siempre en un sentido clínico, sino como arranques de falta de dominio sobre sí mismas.

Un mosaico de historias femeninas

La estructura de Las locuras responde a la voluntad de Rodrigo García de construir un collage de vidas femeninas, donde cada episodio arranca en pleno conflicto y se desarrolla con rapidez, sin introducciones extensas ni desenlaces cerrados.

El director ha señalado que la génesis de la película se encuentra en experiencias personales con amigos que han atravesado episodios de manía bipolar, lo que le llevó a interesarse por la lucidez, el carisma y la creatividad que pueden coexistir con la enfermedad mental. Esta inquietud se traduce en la pantalla a través de personajes que, aun siendo cabales y profesionales, pueden llegar a perder la cordura bajo la presión de su entorno.

Las locuras, de Rodrigo García,
Las locuras, de Rodrigo García, abraza la intensidad y la autenticidad de las emociones humanas cuando son llevadas al límite (Netflix)

La película arranca con la historia de Renata, interpretada por Cassandra Ciangherotti, una mujer sometida a arresto domiciliario tras un escándalo cuya naturaleza no se detalla, y que se convierte en el eje que conecta las demás tramas.

Renata, que convive con su padre en una casa de la colonia San Miguel Chapultepec, escribe ‘compulsivamente’ en un cuaderno mientras lidia con sus propios demonios. A su alrededor gravitan otros personajes: su hermana, una estudiante de interpretación; su nueva psicóloga, que debe afrontar una tensa comida familiar; Penélope y Aurelio, veterinarios que practican eutanasias a domicilio; Serena, una empresaria cliente de la nueva pareja del padre de Renata; y Miranda, la amante de Renata, que irrumpe en su encierro.

La ambientación en Ciudad de México no es casual. Rodrigo García ha explicado que, tras años de trabajo fuera de México, su anterior película, Familia, supuso un reencuentro con la cultura y el entorno de su infancia.

En Las locuras, la ciudad se convierte en un personaje más, con su caos, su vitalidad y su capacidad para poner a prueba a quienes la habitan. El director ha subrayado que buscaba un tono específicamente mexicano y chilango, y que la urbe le ha permitido descubrir y escribir personajes con una autenticidad particular.

El tratamiento de la salud mental

Uno de los ejes temáticos de la película es la salud mental, abordada desde una perspectiva que evita la trivialización y el estigma. Rodrigo García ha contado que, para preparar el guion, se ha documentado a través de entrevistas, documentales y la asesoría de psiquiatras, quienes han revisado tanto el texto como los primeros montajes. El objetivo, según el director, ha sido lograr que la representación de la manía bipolar resulte verosímil y humana, sin caer en la caricatura ni en la banalización de la enfermedad.

Una escena de 'Las locuras',
Una escena de 'Las locuras', película de Rodrigo García (Netflix)

El filme presenta escenas de fuerte carga emocional, con discusiones, referencias a violencia doméstica y racismo, así como momentos de sexualidad explícita y consumo de alcohol. Sin embargo, el tono general es el de una reflexión sobre la empatía, la resiliencia y la capacidad de los personajes para recomponerse en una ciudad que no se detiene.

La coralidad de Las locuras se refuerza con la decisión de Rodrigo García de trabajar con un grupo recurrente de intérpretes, muchos de los cuales ya participaron en su anterior película.

El director ha explicado que le atrae la idea de formar una compañía de actores, y que la colaboración con actrices como Ángeles Cruz, Ilse Salas o Cassandra Ciangherotti ha enriquecido el proceso creativo. García ha señalado que prefiere intervenir solo en los aspectos esenciales de la interpretación, permitiendo que las actrices construyan sus personajes desde su propia experiencia y subconsciente.

El director y guionista Rodrigo García
El director y guionista Rodrigo García (Photo by Jeff Vespa/WireImage)

Las locuras se distingue por su aproximación a la psique femenina y por su homenaje a las mujeres y a su mundo interior.

La película redefine la locura como un mecanismo de escape, defensa y liberación, y muestra a sus protagonistas abrazando emociones como la furia, el miedo, el amor irracional y el deseo de libertad. El resultado es un retrato polifónico de la condición humana, en el que la cordura y la represión se convierten en el eje de una reflexión sobre la convivencia y la necesidad de autocontrol.

