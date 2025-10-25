El fan de ‘Los juegos del hambre’ que cumple su sueño y participará en la próxima película de la saga: fue seleccionado entre millones de jóvenes

Devon Singletary es el fan escogido para aparecer en la próxima entrega de 'Los juegos del hambre'

A las pocas horas de que Lionsgate publicara el anuncio oficial a través de la cuenta de Instagram de Los juegos del hambre, la comunidad de fans reaccionó ante la noticia: Devon Singletary, actor y cineasta de Florida, será parte del elenco de Los juegos del hambre: El amanecer en la cosecha. El estudio confirmó la elección tras el proceso abierto de casting que inició cinco meses atrás, según informó la propia productora en sus redes sociales.

La iniciativa de sumar un nuevo rostro surgió en mayo, cuando Lionsgate abrió una convocatoria pública destinada a seguidores de la saga. Los aspirantes debían enviar un video actuando, cantando su pieza favorita o improvisando. El objetivo era ofrecer a los fans la posibilidad de integrarse al universo creado por Suzanne Collins en la inminente precuela dirigida por Francis Lawrence. La respuesta superó las expectativas y, tras una evaluación global, la productora eligió a Singletary, de 27 años, cuya reacción atónita y conmovida al recibir la noticia también fue difundida como parte del lanzamiento oficial, según publicó Los juegos del hambre en Instagram.

“Estoy realmente sin palabras. Es un honor gigante”, expresó Singletary en el video, detenido un segundo antes de cruzar la puerta de su tráiler durante el primer día de rodaje. Sus comentarios imprimen emoción a un proceso que combinó expectativa viral y tradición cinematográfica. Los actores McKenna Grace, Whitney Peak y Joseph Zada aparecen también en las imágenes dando la bienvenida y compartiendo su entusiasmo por la inminente colaboración.

Así será Blair, el personaje interpretado por un fan

El personaje de Blair, encarnado por Singletary, será íntimo amigo de Haymitch Abernathy y de Burdock Everdeen, padre de Katniss, dentro de la narrativa de la película. Esta relación promete agregar matices a la historia previa a los eventos conocidos por los seguidores de la saga. El elenco se robustece aún más con nombres como Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor, Iris Apatow, Edvin Ryding y Ben Wang, reafirmando el interés de la franquicia en equilibrar figuras consagradas y sangres nuevas.

El regreso de Francis Lawrence, responsable de todas las entregas desde 2012, garantiza la continuidad de un tono y visión que ya han resultado en éxitos internacionales. Según el comunicado de Lionsgate, la producción girará sobre la jornada del “Segundo Vasallaje de los Veinticinco”, el evento consagrado en el mundo distópico de Panem. La acción se sitúa 25 años antes de la trilogía original y explorará el trasfondo de Haymitch Abernathy, mentor de Katniss Everdeen, ahondando en su primer enfrentamiento en la arena de los Juegos del Hambre.

La selección de un fan como integrante del elenco simboliza una apertura inédita en Hollywood hacia la participación activa de la audiencia. La propia Suzanne Collins se ha mostrado satisfecha con la elección, aunque aún no se han difundido declaraciones directas. Mientras tanto, la comunidad de seguidores aguarda nuevas imágenes tras la bienvenida a Singletary, cuyos pasos en el set ya forman parte de la crónica viva de la saga. “El honor de entrar en los Juegos del Hambre no se pierde con los años”, compartió Singletary antes de ponerse en manos del equipo de maquillaje, según el video difundido. La expectación se traslada ahora hacia la fecha de estreno, programada para el 20 de noviembre de 2026, cuando Panem volverá a las pantallas bajo una nueva luz y, por primera vez, con un fan hecho parte de la leyenda.