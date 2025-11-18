Cuándo y dónde ver ‘Expediente Warren: El último rito’, la entrega final de popular la saga de terror

Tráiler de 'Expediente Warren: El último rito

Parece que fue ayer cuando Ed y Lorraine Warren vivieron su última aventura en la gran pantalla como demonólogos, pero es que prácticamente es así. Las ventanas de distribución son cada vez más pequeñas desde el estreno en cines hasta su llegada a plataformas, y prueba de ello es que muchos servicios de streaming anuncien ahora películas que hace apenas meses, o incluso semanas, se podían ver en la gran pantalla. Tal es el caso de Caza de brujas, la última película de Julia Roberts con dirección de Luca Guadagnino que se podrá ver en Amazon Prime Video, o sobre todo Expediente Warren: el último rito, la película que llega esta misma semana a plataformas.

El último rito llegó allá por septiembre a cines, siendo toda una sorpresa en taquilla a pesar de empezar de forma moderada. Su estreno era más que esperado por los fans, tal y como dio muestras la avalancha de gente en la exposición que tuvo lugar en Madrid, pero tras el primer fin de semana el gran público siguió respondiendo. Ahora se pretende que suceda lo mismo con su estreno en streaming, ya que la película llega este mismo viernes 21 a HBO Max, servicio por antonomasia para las películas distribuidas por Warner Bros. Pero, ¿de qué va esta última entrega de los Warren?

Pues bien, esta entrega tiene lugar unos años después de los eventos de El caso Enfield -de hecho repasamos ya la cronología exacta y cómo se encaja con La monja o Annabelle-, en los años 70. Los Warren hace tiempo que han dejado de responder a los casos y en su lugar se dedican a una vida familiar junto a su hija Judy, que se acaba de comprometer. Sin embargo, su viejo amigo el padre Gordon les pide ayuda con un último caso, el de una casa embrujada que pertenece a la familia Smurl. A pesar de las recomendaciones de su doctor, Ed decide aceptar el caso a regañadientes cuando ven que los espíritus que habitan la casa de los Smurl guardan una estrecha relación con el pasado de ambos, y especialmente una conexión con su joven hija.

Imagen de 'Expediente Warren: El último rito'

Un horizonte de fantasmas

Lo más curioso de la película es que es el final de la saga, pero a la vez puede ser el comienzo de una nueva. Los flashbacks introducidos en el filme, donde se pueden ver a unos jóvenes Ed y Lorraine a punto de tener a Judy, dan pie a que Expediente Warren pueda aprovecharse de ese pasado para renacer, aunque no está claro de qué manera. Actualmente existen dos proyectos paralelos: por un lado una serie de HBO centrada en el mismo universo, pero cuyos detalles aun se desconocen. Por otro, una película precuela de la saga, que podría estar centrada en los jóvenes Ed y Lorraine, aunque ya sin los icónicos Patrick Wilson y Vera Farmiga en los papeles protagonistas.

Sea como fuere, parece que hay Expediente Warren para rato, y solo habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para ver en qué se traducen estos planes. Mientras tanto, Warner seguro que estará pendiente de cómo funcione la película en su paso por plataformas, así que en la mano de los espectadores y usuarios de HBO Max estará en gran medida que siga habiendo fantasmas y espíritus que explorar.