Rosalía revela el mensaje de su hermana que le dolió y le llevó a hacer ‘Lux’, su nuevo disco: “¿Por qué siempre tienes que destruir la canción?"

Su álbum aun no ha salido, pero ya copa todos los titulares. Rosalía está en bocas de todos desde hace semanas a cuenta del inminente lanzamiento de Lux, el que será su nuevo álbum y del que ya ha dejado vislumbrar algún que otro adelanto con Berghain, una canción que volvió loco a más de uno. Sin embargo, pocos saben que el origen de este sorprendente álbum reside en gran medida en una anécdota tan real como ciertamente dolorosa para la cantante, como fue una conversación con su hermana Pilar.

Sentada en el icónico frontón Beti Jai de Madrid, Rosalía recordaba el momento en que su hermana le lanzó una observación directa que todavía repercute en su proceso creativo. “¿Por qué siempre tienes que destruir la canción?”, preguntó ella tras escuchar el álbum Motomami. Esta frase, escuchada en privado y compartida ahora por la cantante en una charla con el periodista musical Zane Lowe, director creativo de Apple Music, funcionó como el detonante de una crisis personal y profesional que, según explica, la llevó a plantearse el rumbo de su nueva música y su forma de componer, dando origen a su próximo disco Lux.

La relación entre ambas hermanas es, según sus propias palabras, de confianza y afecto profundos. Rosalía define a su hermana como su mejor amiga, alguien de quien aprecia y teme la honestidad a partes iguales. “Cuando me lo dijo, me dolió muchísimo porque pensé: ‘¿De qué estás hablando?’”, relata la artista. Sin embargo, lejos de pasar por alto el comentario, la reacción fue inmediata y visceral: “Empecé a pelearme con ella, diciéndole: ‘¿De qué hablas? No, no, no, porque no lo entiendes. Estoy intentando… Sí, esto tiene sentido, esta disrupción aquí’”.

Pilar Vila, hermana de Rosalía, y Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante

Una relación cercana y fructífera

Este impacto emocional fue el germen de una autocrítica aún más exigente. Rosalía reconoce que la crítica de su hermana no solo la enfureció sino que la llevó, por primera vez en mucho tiempo, a interrogarse sobre el propósito de su propia música. “Al final, se me quedó grabado porque pensé: ‘Espera, ¿por qué hago música? Hago música para que la gente sienta, ¿no? Y quizá sientan más si realmente llego hasta el final’”, reflexionó en la conversación con Lowe.

Ese momento personal, la incomodidad y el enfado, terminaron convirtiéndose en motor de cambio: “Me prometí a mí misma que iba a hacer un álbum en el que al menos intentaría terminar la idea, terminar la canción, llegar hasta el final”, relató la compositora. Así, la cantante deja atrás la tendencia hacia la fragmentación y la experimentación sin pausa, apostando por un proceso donde cada tema llegue a su sentido completo, como una respuesta honesta a la crítica fraternal.

La charla, recogida por Apple Music Music en palabras de Zane Lowe, terminó sirviendo a Rosalía como catalizador. En vez de cerrarse al reproche, la artista lo incorporó como un nuevo desafío dentro de su búsqueda de autenticidad, convencida de que la honestidad y el atrevimiento pueden convivir en el mismo disco. El motor de Lux, su nueva obra, es la huella íntima de esa conversación, un testimonio de cómo los lazos familiares pueden dejar huellas indelebles en la expresión artística.