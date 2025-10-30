Si te gustó ‘Los Bridgerton’ o ‘La reina Carlota’, esta miniserie es una de las mejores adaptaciones de una obra maestra de la literatura: “Es irresistible”

Paul Dano en 'Guerra y paz'. (BBC)

Adaptar un clásico de la literatura no es una tarea sencilla, pero de vez en cuando ese trabajo da lugar a obras maestras. Así lo atestiguan éxitos como Muerte en Venecia o El Gatopardo, así como El cuento de la criada o Juego de Tronos, por citar ejemplos más recientes y en otros formatos. Entre estos últimos ejemplos, cabría citar también la adaptación de la BBC de una de las novelas más conocidas (y extensas) de la literatura rusa: Guerra y paz. Una producción que, pese haber sido emitida originalmente en 2016 con una gran recepción, sigue recibiendo elogios y ganando adeptos con el paso de los años.

La producción, a cargo del director Tom Harper, conocido por su trabajo detrás de las cámaras en Peaky Blinders, abarca solo seis episodios en los que se condensan los eventos fundamentales del extenso relato de Tolstói. Todo ello con un elenco liderado por actores tan reconocibles como Paul Dano, Lily James o James Norton, junto a otros intérpretes como Jessie Buckley, Jack Lowden, Gillian Anderson o Jim Broadbent, entre otros.

Un clásico monumental en seis capítulos

Ambientada en la Rusia imperial del año 1805, Guerra y paz sigue el trayecto personal de Pierre, un heredero ilegítimo que accede a la fortuna más grande del país y se ve arrastrado al centro de la aristocracia. Natasha, una joven vivaz guiada por la búsqueda del amor ideal, y Andrei, príncipe desencantado que anhela redención en el campo de batalla, se suman a este retrato generacional en el contexto de las Guerras Napoleónicas. El periodo bélico de 1803 a 1815, y especialmente los hechos tras la fallida invasión rusa de 1812, sirven de marco para las tribulaciones y aspiraciones de cada uno de los protagonistas.

Imagen de los actores principales de 'Guerra y Paz'. (BBC)

Una de las virtudes destacadas por quienes han visto la miniserie es la manera en que Harper imprime cercanía a una historia de grandes proporciones, haciendo que el drama y los dilemas no se sientan lejanos o anacrónicos. Entre las opiniones de la audiencia, presentes en plataformas como Rotten Tomatoes o Imdb, se encuentran constantes reseñas que ensalzan tanto el material original como su adaptación: “La novela es una de las mejores que existen, pero por su extensión y complejidad resulta muy difícil de trasladar. Esta versión, aunque condensada y no totalmente fiel, conserva el corazón y el espíritu del libro”, afirma un espectador. Al respecto, el diario británico Telegraph señaló en una crítica especializada que, de haber seguido estrictamente el contenido original del libro, la serie no habría resultado “tan irresistible”.

Una buena opción para los fans de los dramas históricos con romance

Cinco años después de su emisión original, el interés por Guerra y paz se ha revitalizado, especialmente entre quienes buscan series de época que logren una combinación equilibrada entre rigor histórico y una buena dosis de emociones y entretenimiento, al estilo de series como Los Bridgerton o La reina Carlota. Con una gran apuesta visual, la narrativa lleva al espectador desde los lujosos salones de San Petersburgo hasta los frentes nevados de Austerlitz, desgranando intrigas familiares, pasiones contrariadas y duelos bajo la amenaza permanente de la guerra.

Para quienes quieran comparar la miniserie con otras versiones del clásico de Tolstói, hay otras adaptaciones igualmente celebradas, como la dirigida por King Vidor en 1956 con Audrey Hepburn y Henry Fonda como actores principales. Diez años después, los rusos harían su propia versión en una monumental obra de casi siete horas de duración, la cual corrió a cargo de un maestro de los dramas históricos: Sergei Bondarchuk. La serie se encuentra disponible de manera gratuita en plataformas de streaming como BBC iPlayer o Mercado Play, además de en otros espacios web para ver contenidos online.