España Cultura

Si te gustó ‘Los Bridgerton’ o ‘La reina Carlota’, esta miniserie es una de las mejores adaptaciones de una obra maestra de la literatura: “Es irresistible”

Producida por la BBC, esta ficción de seis episodios tuvo una gran recepción tras su estreno en 2016

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Paul Dano en 'Guerra y
Paul Dano en 'Guerra y paz'. (BBC)

Adaptar un clásico de la literatura no es una tarea sencilla, pero de vez en cuando ese trabajo da lugar a obras maestras. Así lo atestiguan éxitos como Muerte en Venecia o El Gatopardo, así como El cuento de la criada o Juego de Tronos, por citar ejemplos más recientes y en otros formatos. Entre estos últimos ejemplos, cabría citar también la adaptación de la BBC de una de las novelas más conocidas (y extensas) de la literatura rusa: Guerra y paz. Una producción que, pese haber sido emitida originalmente en 2016 con una gran recepción, sigue recibiendo elogios y ganando adeptos con el paso de los años.

La producción, a cargo del director Tom Harper, conocido por su trabajo detrás de las cámaras en Peaky Blinders, abarca solo seis episodios en los que se condensan los eventos fundamentales del extenso relato de Tolstói. Todo ello con un elenco liderado por actores tan reconocibles como Paul Dano, Lily James o James Norton, junto a otros intérpretes como Jessie Buckley, Jack Lowden, Gillian Anderson o Jim Broadbent, entre otros.

Un clásico monumental en seis capítulos

Ambientada en la Rusia imperial del año 1805, Guerra y paz sigue el trayecto personal de Pierre, un heredero ilegítimo que accede a la fortuna más grande del país y se ve arrastrado al centro de la aristocracia. Natasha, una joven vivaz guiada por la búsqueda del amor ideal, y Andrei, príncipe desencantado que anhela redención en el campo de batalla, se suman a este retrato generacional en el contexto de las Guerras Napoleónicas. El periodo bélico de 1803 a 1815, y especialmente los hechos tras la fallida invasión rusa de 1812, sirven de marco para las tribulaciones y aspiraciones de cada uno de los protagonistas.

Imagen de los actores principales
Imagen de los actores principales de 'Guerra y Paz'. (BBC)

Una de las virtudes destacadas por quienes han visto la miniserie es la manera en que Harper imprime cercanía a una historia de grandes proporciones, haciendo que el drama y los dilemas no se sientan lejanos o anacrónicos. Entre las opiniones de la audiencia, presentes en plataformas como Rotten Tomatoes o Imdb, se encuentran constantes reseñas que ensalzan tanto el material original como su adaptación: “La novela es una de las mejores que existen, pero por su extensión y complejidad resulta muy difícil de trasladar. Esta versión, aunque condensada y no totalmente fiel, conserva el corazón y el espíritu del libro”, afirma un espectador. Al respecto, el diario británico Telegraph señaló en una crítica especializada que, de haber seguido estrictamente el contenido original del libro, la serie no habría resultado “tan irresistible”.

Una buena opción para los fans de los dramas históricos con romance

Cinco años después de su emisión original, el interés por Guerra y paz se ha revitalizado, especialmente entre quienes buscan series de época que logren una combinación equilibrada entre rigor histórico y una buena dosis de emociones y entretenimiento, al estilo de series como Los Bridgerton o La reina Carlota. Con una gran apuesta visual, la narrativa lleva al espectador desde los lujosos salones de San Petersburgo hasta los frentes nevados de Austerlitz, desgranando intrigas familiares, pasiones contrariadas y duelos bajo la amenaza permanente de la guerra.

Joaquin Phoenix da vida al histórico emperador francés en este biopic que llegará a cines en noviembre

Para quienes quieran comparar la miniserie con otras versiones del clásico de Tolstói, hay otras adaptaciones igualmente celebradas, como la dirigida por King Vidor en 1956 con Audrey Hepburn y Henry Fonda como actores principales. Diez años después, los rusos harían su propia versión en una monumental obra de casi siete horas de duración, la cual corrió a cargo de un maestro de los dramas históricos: Sergei Bondarchuk. La serie se encuentra disponible de manera gratuita en plataformas de streaming como BBC iPlayer o Mercado Play, además de en otros espacios web para ver contenidos online.

Temas Relacionados

Libros ClásicosSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Johnny Depp dona 56.000 euros a un centro musical de Valencia que fue arrasado por la DANA

El actor conocido por ‘Piratas del Caribe’ ha llegado hasta Massanassa para ayudar con la reconstrucción de un centro

Johnny Depp dona 56.000 euros

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

La publicación de ‘L’Empire’, trabajo de investigación de tres periodistas franceses, ha encendido el debate público sobre la relación de las estrellas musicales y sus discográficas con el mundo criminal

Asesinatos, extorsión y crimen organizado:

Dónde ver en cines ‘Las guerreras del K-Pop’, versión karaoke (o ‘sing-along’), este fin de semana de Halloween y cómo conseguir entradas

La película más vista de la historia de Netflix contará con sesiones en las que el público podrá cantar sus canciones favoritas siguiendo la letra en la pantalla

Dónde ver en cines ‘Las

Christopher Lloyd visita España con motivo del reestreno de ‘Regreso al futuro’: revelando los secretos de la saga y presumiendo de paella

El actor se pasó por El Hormiguero para revelar algunos de los secretos de la película

Christopher Lloyd visita España con

El thriller de supervivencia con Ana de Armas y Sydney Sweeney que ninguna se atrevió a promocionar: “Es delirante”

Se estrena en Prime Video la última película del ‘oscarizado’ Ron Howard, con un reparto de lujo y que cuenta una curiosa y violenta historia real

El thriller de supervivencia con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La militancia de Junts valida

La militancia de Junts valida con un 86,98% de los votos la ruptura del pacto con el Gobierno de Sánchez

Ayuso patrocina con 1,5 millones de euros la última película que Woody Allen quiere rodar en Madrid porque ayuda a promocionar la Comunidad

La DGT mantiene la prohibición de superar el límite en 20 km/h al adelantar en carreteras convencionales

Hoy ha venido a divertirse al “circo” del Senado el “houdini” Pedro Sánchez: pregúntame por “chistorras” que yo te responderé con “magdalenas”

La Justicia obliga a un padre que gana 1.300 euros al mes a pagar la pensión de alimentos de su hija de 24 años, pero no a su hermana gemela

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Los errores que debes evitar al ver un piso, según un agente inmobiliario: “Fíjate en los enchufes”

El tope al alquiler avanza: 304 ciudades están declaradas zonas de mercado tensionado, entre ellas, las tres capitales vascas

DEPORTES

El portero de un club

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”

El equipo de fútbol del Mago Pop avanza en la Copa del Rey: es dueño del club desde 2020 y sueña con Primera