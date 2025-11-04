España Cultura

Rosalía aclara por qué usa un hábito de monja en la portada de ‘LUX’: “No está hecho desde la provocación, sino desde el más absoluto respeto”

La reconocida artista ha explicado el trasfondo de la portada de su cuarto álbum de estudio, que verá la luz este viernes

Guardar
Portada de 'LUX'. (SONY MUSIC
Portada de 'LUX'. (SONY MUSIC SPAIN)

Rosalía acaba de estrenar por sorpresa su segundo single de LUX, Reliquia, a tres días de conocer como sonará y qué letras completarán su cuarto álbum de estudio. Las expectativas no son pocas ni tampoco están bajas.

Durante meses, la artista catalana ha dado pistas de que la estética de su nueva puesta de largo, tras los exitosos Motomami (2022), El Mal Querer (2018) y su excelentísimo debut Los Ángeles (2017). Los colores nuestros y pálidos, los rosarios o numerosas referencias a arias místicas en sus redes sociales. Y todo esto se cumplió. El pasado 20 de octubre, cuando anunció la portada de LUX, Rosalía apareció vestida con un hábito. El debate estaba servido: ¿estaba la cantante y compositora haciendo alusión a la ultraderecha derecha? ¿Era un mero elemento estético?

Ahora ha sido la cantante la que ha respondido a esta pregunta durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en Ciudad de México, después de que realizara una escucha del álbum en exclusiva que tuvo lugar el pasado miércoles 29 de octubre. “Para mí, esa imagen era la que mejor representaba el proyecto”, explicó, en un video recogido por la cuenta de información de la cantante @rosaliatoday en TikTok. “Creo que refleja esa búsqueda espiritual y ese compromiso”.

Rosalía anuncia su nuevo disco
Rosalía anuncia su nuevo disco a través de un directo en redes sociales. (Instagram)

La artista quiso profundizar en el simbolismo del hábito, alejándolo de cualquier lectura política. “El hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, representa ese compromiso con una causa que se ha elegido en la vida. En mi caso, me siento muy comprometida con la música“. Por este motivo, Rosalía subrayó la conexión entre esa iconografía religiosa y su forma de entender la creación artística. “Dedico mi vida, tengo devoción por la música, dedico mi vida a la música. Siento que ahí, obviamente desde un lugar muy diferente, hay un paralelismo, y está hecho desde el amor y desde el respeto”.

Durante la presentación del álbum, la artista también quiso dejar claro desde el prisma en el que ella se apropia del símbolo religioso: “No está hecho desde la provocación, sino desde el más absoluto respeto y admiración hacia ellas”, concluyó.

Los expertos opinan

Como han explicado varios expertos a Infobae España, pese a que todavía no se conoce la integridad de las letras del álbum, la estética religiosa es una "oportunidad perfecta de crear metáforas", como apunta Hilario Martínez Blanco, investigador en la Universidad Complutense de Madrid. “A veces desde la ironía, otras desde el poder o incluso desde lo emocional. Son los restos de lo sagrado en una época caracterizada por la secularización”, señala.

La cantante asistió a un evento privado en donde promocionó su nuevo disco LUX TIkTok: @rosalialatam

Por otro lado, Nieves Acedo, Doctora en Historia del Arte por la Universidad San Pablo-CEU y profesora en el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea de la Universidad de Navarra, añade que “va a cuidar muchísimo los mensajes”. “Creo que va a ser muy cuidadosa con cómo los transmite. Habla de espiritualidad femenina, y eso tiene un peso importante. Yo me dedico al mundo del arte contemporáneo, y cuando se habla de espiritualidad femenina, se hace referencia a cuestiones muy sincréticas, muy abiertas, donde se mezclan distintas tradiciones y símbolos”, apunta la experta.

Temas Relacionados

RosalíaMúsica España Música Monjas ArteEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Maldita suerte’, la nueva película del director de ‘Cónclave’ con Colin Farrell en la piel de un ludópata en problemas que está triunfando en Netflix

Edward Berger encabeza este nuevo estreno de la plataforma, el cual ha logrado colocarse como una de las producciones más vistas en tan solo una semana

‘Maldita suerte’, la nueva película

Rosalía lanza por sorpresa ‘Reliquia’, una nueva canción de ‘LUX’, y la elimina de Internet una hora después

La cantante catalana ha publicado un nuevo adelanto del inminente disco tras el masivo éxito de ‘Berghain’, pero los fans solo han podido disfrutarla durante un breve lapso de tiempo

Rosalía lanza por sorpresa ‘Reliquia’,

Un violinista analiza la letra y la técnica de Rosalía en ‘Berghain’: “Es una crítica a la fama”

‘LUX’, el cuarto álbum de la cantante, se estrena este viernes, 7 de noviembre

Un violinista analiza la letra

Más de 100.000 personas firman una petición para reemplazar a Bad Bunny en la Super Bowl y proponen a un sustituto: “Es una oportunidad única”

La elección del artista puertorriqueño no ha gustado al sector más nacionalista estadounidense, que ve con malos ojos algunas de sus declaraciones y reivindicaciones sociales

Más de 100.000 personas firman

Un actor de ‘Wicked’ y ‘Los Bridgerton’ es elegido como “el hombre vivo más sexy del mundo”: “A veces me invade una gran inseguridad”

El actor Jonathan Bailey, de 37 años, ha sido nombrado por la revista ‘People’ como el ganador de esta nueva edición en su número especial

Un actor de ‘Wicked’ y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Flamenco, cócteles, bodegas de vino

Flamenco, cócteles, bodegas de vino y visitas a Aranjuez y el barrio de Salamanca: así fue el tour del Gobierno de Ayuso para los ‘influencers’ israelíes

El novio de Ayuso, Alberto González Amador, rompe a llorar en el Supremo: “O me voy de España o me suicido”

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

ECONOMÍA

Rafael Pampillón, economista, sobre el

Rafael Pampillón, economista, sobre el euro digital: “Los bancos tendrán menos capacidad de conceder crédito, lo que afectará al crecimiento económico y al empleo”

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

DEPORTES

Luis Rubiales regresa a la

Luis Rubiales regresa a la escena pública a través de las redes sociales: “Es momento de volver”

Los trabajadores de las obras del Camp Nou se manifiestan por sus condiciones laborales: “No tienen papeles”

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid