Rosalía lanza por sorpresa ‘Reliquia’, una nueva canción de ‘LUX’, y la elimina de Internet una hora después

Rosalía saca 'Reliquia', una nueva canción de su álbum 'LUX'. (Instagram)

Faltan apenas tres días para que Rosalía saque su esperadísimo cuarto disco, LUX, cuyo lanzamiento se ha programado para el próximo viernes 7 de noviembre. Las expectativas no pueden ser más altas, sobre todo después del éxito que ha acaparado Berghain, su primer tema, y ahora tras el lanzamiento por sorpresa en Internet de una segunda canción que no ha dejado indiferente a nadie.

La cantante catalana ha lanzado este martes Reliquia, un nuevo adelanto del disco en el que aborda de nuevo la temática religiosa para hablarnos de cómo su cuerpo se va quedando en los distintos lugares por los que ha pasado. “Mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy”, reza la cantante, apoyada de nuevo por un fondo con la orquesta sonando de forma similar a Berghain.

Sin embargo, tras una hora y media en la que las reacciones y opiniones sobre Reliquia no se han hecho de rogar, la canción ha desaparecido súbitamente de las plataformas y ha dejado de estar disponible para su reproducción.

Esta imagen, publicada por Columbia Records, muestra "LUX" de Rosalía. (Columbia Records via AP)

Así suena la nueva canción de Rosalía

En Reliquia, cada ciudad es un recuerdo que la cantante alberga, puede que a cambio de las distintas partes de su cuerpo que va perdiendo con cada experiencia. “Yo que perdí mis manos en Jerez, y mis ojos en Roma”, dice la cantante en su primera frase. “Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona”. Con una parte de piano en el intermedio, Rosalía pasa a un registro más clásico y operístico en el que afirma: “Soy tu reliquia”.

Eso sí, una vez concluida esa parte inicial con la orquesta sonando de fondo, la canción da paso a unos coros y a una coda repleta de ritmo y sonidos electrónicos que cierra el tema después de que la cantante señale como “la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene perdón”.

Un desenlace esperanzador

Rosalía todavía no se ha mencionado al respecto, ni sobre la súbita aparición de Reliquia ni sobre su desaparición en Spotify una hora después. Aun así, miles de fans ya han reaccionado en redes sociales y han lanzado sus propias teorías, esperando a que su ídolo se pronuncie sobre su nueva canción. En ella, por cierto, Rosalía deja algún verso que podría dar lugar a más de una interpretación, puesto que entre cuestiones, menciona “un mal amor en Madrid” y una “ciudad de cristal” (A Coruña) en la que se “trasquiló” (la cantante publicó una imagen en Internet en la que se había cortado el pelo).

A pesar de estas pérdidas, el final de Reliquia es profundamente optimista y esperanzador. “El pelo vuelve a crecer”, canta la cantante a continuación, “somos delfines saltando, saliendo y entrando en el aro escarlata y brillante del tiempo”. La metáfora religiosa de las reliquias, partes del cuerpo pertenecientes a santos y otras figuras relevantes en el seno de la Iglesia albergadas en los templos, es empleada como símbolo del renacimiento de Rosalía después de todas esas vivencias.

Noticia en ampliación