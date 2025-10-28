España Cultura

Muere a los 55 años Esther Uria, actriz de series míticas como ‘Hospital central’ o ‘Cuéntame cómo pasó’

Además de en el mundo de la interpretación, trabajó en el ámbito educativo como experta en enseñanza inclusiva

Marta Sierra

Fallece la actriz Esther Uria a los 55 años. (Facebook)

Esther Uria, conocida actriz y pedagoga, falleció el pasado jueves a los 55 años en el Hospital Donostia de San Sebastián, tras una breve enfermedad, tal y como adelantó Cinemanía. La noticia, que no se ha conocido hasta esta semana, llega después de que la actriz sufriese una enfermedad rápida e inesperada.

Con una intensa trayectoria en el mundo de la televisión, Uria deja un gran recuerdo en el imaginario de millones de españoles. Sus apariciones en producciones tan míticas y conocidas como Cuéntame como pasó, El comisario, Doctor Mateo y Hospital Central no fueron los únicos hitos profesionales que realizó: también actuó sobre los escenarios y dedicó parte de su vida al ámbito de la educación.

Promo del último capítulo de "Cuéntame".

Una vida dedicada a la actuación y a la enseñanza

Esther Uria nació en 1970 en San Sebastián. Muy pronto se interesó por la actuación, por lo que se formó en Arte Dramático. Además de en la pequeña pantalla, la actriz se subió a los escenarios con obras de teatro versionadas como La cacatúa verde (de Arthur Schnitzler), La importancia de llamarse Ernesto (de Oscar Wilde) o Como agua para chocolate.

Además de su participación en series tan conocidas como las ya mencionadas, Uria también hizo apariciones en Ana y los 7, MIR, Con dos tacones o Maitena: Estados alterados. En la televisión vasca, Uria actuó en Euskolegas, protagonizada por conocidos actores españoles como Iker Galartza o Javier Antón, y Pilotari.

Esta trayectoria artística la compaginó con su carrera como pedagoga e investigadora. Estos dos mundos, sin embargo, no fueron excluyentes, ya que buscó utilizar el teatro como técnica pedagógica, llevando esta pasión tanto a centros académicos como a proyectos culturales.

La actriz y pedagoga Esther
La actriz y pedagoga Esther Uria. (Facebook)

En 2008, la actriz retomó sus estudios y consiguió grandes éxitos dentro del ámbito educativo: el Premio Extraordinario en Educación Especial y la licenciatura con Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía. Además, en 2012, Uria hizo un Máster de Formación de Profesorado en Secundaria.

En 2014, obtuvo una beca para su tesis sobre el teatro como herramienta pedagógica, un ejemplo de la conjugación de los dos mundos. Su investigación la realizó en la Universidad de Victoria, en Canadá, y en 2018 se doctoró en la EHU/UPV con una tesis en la que desarrolló un programa basado en las técnicas del sistema teatral con el objetivo de fomentar la convivencia positiva en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria del País Vasco.

De esta manera, Esther Uria llevó su pasión por la actuación a las aulas, al mismo tiempo que dio cuenta de los beneficios del artes escénico para la resolución de conflictos y el fomento de la positividad entre los alumnos.

Aunque a partir de estos años se enfocó más en la enseñanza en ESO y, especialmente, en educación inclusiva, Uria no abandonó su pasión por la actuación. En 2013, cuando ya había realizado su máster y todavía no había obtenido la beca para su tesis, la actriz y pedagoga creó con su pareja, Edu Errondosoro, de Golden Apple Quartet, la obra teatral Cada día es solo una vez al día.

