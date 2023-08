Noah Schnapp (’Stranger Things’) se sincera sobre su homosexualidad: “Si el personaje de Will Byers no fuese gay, yo seguiría en el armario”

Noah Schnapp interpreta a Will Byers en 'Stranger Things' (Foto: Captura de Netflix)

Tenía el vídeo grabado desde hacía tiempo, pero no se atrevía a publicarlo. Sus amigos le preguntaban: “¿Cuándo lo vas a subir? Queremos ver la reacción del mundo”, pero Noah Schnapp, el actor de 18 años que da vida a Will Byers en Stranger Things, no terminaba de estar convencido. “No, no estoy listo. No estoy preparado. No estoy preparado”, respondía él.

Un día, decidió que era el momento para que sus 31 millones de seguidores de TikTok conociesen el contenido del vídeo que llevaba tanto tiempo guardado en los borradores de su teléfono. “Cuando por fin les conté a mis amigos y a mi familia que era gay, después de pasar miedo en el armario durante 18 años, lo único que me dijeron fue ‘ya lo sabemos’”, ha comentado el joven intérprete en una entrevista exclusiva con Variety.

“No quería sentarme a esperar nervioso a ver qué iba a decir la gente”, explica Schnapp seis meses después de haber publicado el corto vídeo en el que contaba al planeta que era gay. “Sólo quería dejarlo a un lado y tener confianza en quién soy y saber que ya no me tiene que importar lo que piense la gente”, ha admitido al medio estadounidense.

“Cuando abrí el teléfono [...] había como mil mensajes de texto con corazones y felicitaciones y banderas arcoíris”, comenta el actor sobre las reacciones positivas que recibió tras publicar el vídeo. “Estaba llorando”, añade.

La rumoreada sexualidad de su personaje fue objeto de numerosas críticas. Los seguidores de la serie percibían la orientación sexual de Will, pero ésta no se desarrollaba en los episodios de la exitosa ficción de Netflix creada por los hermanos Duffer. Desde el estreno de la serie en 2016, cuando Schnapp tenía 11 años, el intérprete había estado desviando preguntas sobre la sexualidad de su personaje en la ficción tanto en la prensa y como en redes sociales.

La decisión de Schnapp de salir del armario fue la culminación de un proceso que, según él, comenzó en cuando confirmó (también para Variety en julio de 2022) que su personaje en Stranger Things es gay. “Una vez que acepté plenamente que Will era gay, adquirí una velocidad exponencial hacia mi propia aceptación”, dice Schnapp. “Estaría en un lugar completamente diferente si no hubiera tenido a Will para representarme, para abrazarme y para ayudarme a aceptarme a mí mismo. Creo que si nunca hubiera interpretado a ese personaje, probablemente seguiría en el armario”.

Más peso para Will en los nuevos episodios

Sin todavía una fecha de estreno confirmada para el estreno de la quinta (y última) temporada de Stranger Things a causa de la huelga que ha paralizado los rodajes de Hollywood, han trascendido más detalles acerca del contenido de los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix.

“Will vuelve a ser el centro de atención en la quinta temporada. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a unir toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el protegido. Así que parte de su viaje, no es sólo la sexualidad - es Will entrando en sí mismo como un hombre joven”, comentaba Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt.

