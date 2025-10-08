España Cultura

Si te gustó ‘Notting Hill’ o ‘Starstruck’ esta es la comedia romántica número 1 en Netflix que no te puedes perder este fin de semana

En España, la cinta ocupa el primer puesto del Top 10 de películas más vistas

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Una de las premisas favoritas del mundo audiovisual es la siguiente: chica conoce a chico, uno de los dos es completamente anónimo y el otro arrastra consigo el peso de la fama. Pasó con Notting Hill (Roger Michell, 1999) y los icónicos Hugh Grant y Julia Roberts; pero también con StarStruck (Michael Grossman, 2010) una versión más juvenil con las estrellas de Disney Channel Sterling Knight y Danielle Campbell, todo un clásico para la generación Z y los millennials.

Ese mismo planteamiento regresa ahora con French Lover, el reciente estreno de Netflix que desde el 26 de septiembre se ha posicionado como la película más vista en 31 países, incluido España. Dirigida por Nina Rives en su cinta debut, está protagonizada por Omar Sy, el actor que alcanzó fama internacional con Lupin, acompañado por la actriz y directora, Sara Giraudeau conocida por Le Bureau des Légendes (2015), Un héroe singular (2017) y Le sixième enfant (2022).

Coescrita junto a Noémie Saglio y Hugo Gélin, la película traslada este trope entre fama y anonimato al corazón de París bajo esta premisa: “Un actor hastiado conoce a una camarera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?”.

La sinopsis oficial lo deja claro: “Abel Camara es una estrella, un ‘sex symbol’... Un niño prodigio que creció delante de las cámaras y que parece tenerlo todo —éxito, dinero y el cariño del público—, pero que no está pasando por su mejor momento. Marion, en cambio, es una mujer sencilla y de lo más normal que, en pleno divorcio, encadena trabajos esporádicos para salir adelante. Cuando sus caminos se cruzan, da comienzo una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible.”

El reparto lo completan Pascale Arbillot, Alban Ivanov y Cindy Bruna, que acompañan a los protagonistas en esta producción francesa de la grande del streaming.

El impacto de French Lover se refleja también en las cifras de audiencia. Según los datos de Netflix, la película lidera el Top 10 mundial de películas no habladas en inglés, con 12,3 millones de visualizaciones y más de 25 millones de horas reproducidas en su primera semana. En España, el recibimiento ha sido igualmente notable: la cinta ocupa el primer puesto del Top 10 de películas más vistas.

Netflix apuesta por la comedia romántica

En los últimos años, la plataforma ha intensificado su apuesta por la comedia romántica, uno de los géneros más ansiados por el público. A French Lover hay que sumarle a la lista de otros estrenos recientes como El otro París, protagonizada por el icono de Nickelodeon en su infancia Miranda Cosgrove, y que, convencida de que participará en un reality de citas en París, termina en el París de Texas. En series destacan Sin medida, creada por Lena Dunham con tintes autobiográficos; o Nadie quiere esto.

La estrategia de la plataforma no se detiene ahí. Para comienzos de 2026 prepara el lanzamiento de la adaptación de la novela superventas de Emily Henry, Gente que conocemos en vacaciones, uno de los títulos más populares del romance contemporáneo.

