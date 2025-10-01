España Cultura

Por qué el pódcast se ha convertido en la banda sonora de nuestras vidas: las mujeres lo escuchan más que los hombres y cada vez con mayor frecuencia

Ha habido un crecimiento por parte de ellas de más de seis puntos en los últimos años, según el informe anual sobre el Estado del pódcast en España, elaborado por el Observatorio iVoox

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Mariang Maturana y Carlos Peguer
Mariang Maturana y Carlos Peguer en la quinta temporada de 'La Pija y la Quinqui'. (YouTube)

Mariang Maturana (Cartagena, 1998) y Carlos Peguer (Extremadura, 1999) fundaron en enero de 2022 uno de los pódcast que dieron el pistoletazo de salida a un género que no tenía tanta cabida ni en nuestra vida, ni en nuestros oídos. La Pija y la Quinqui pasó, en cuestión de meses, de ser una charla entre dos amigos a hacer lo mismo de la mano de artistas como Rosalía, o incluso, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio de 2023, cuando estaba a la caza del voto joven de cara a las elecciones generales. “Es una cosa novedosa, aunque es la cosa más vieja del mundo, que es hablar”. Así definió su pódcast Maturana, en una entrevista con LaSexta el año pasado.

La pandemia marcó un antes y un después en el consumo. También para los pódcast. Según el Digital News Report 2024 del Instituto Reuters, España es uno de los países líder de escuchas en Europa con un 44% de penetración de mercado. El catálogo de Ivoox sumó el año pasado 80.000 nuevos pódcast, 45.000 en español. Spotify, por su parte, cuenta con más de seis millones de programas, y el 23% —unos 1,4 millones— están en nuestra lengua.

En este contexto, el pódcast se ha consolidado como el formato sonoro de referencia en España. Según el informe anual sobre el Estado del pódcast en España, elaborado por el Observatorio iVoox 2025 a partir de una encuesta a 3.301 oyentes y publicado este martes, el pódcast es ya un hábito cotidiano en España. iVoox, plataforma líder en audio en español —con más de cinco millones de usuarios únicos al mes— confirma que ocho de cada diez españoles escuchan pódcast y que casi un 50% de los oyentes lo hace a diario. Un 86% los escuchan de forma recurrente. Lejos quedan los tiempos en los que era un formato de nicho: hoy su penetración alcanza ya al 94% de la población, según cifras del Observatorio.

Por género, también se nota. Ya lo escuchan más mujeres (50,9%) que hombres (49,1%), con un crecimiento por parte de ellas de más de seis puntos en los últimos años, invirtiendo la percepción inicial de que se trataba de un producto más ligado al consumo masculino.

Escuchas según intereses, pasiones o inquietudes profesionales

Pero, ¿por qué escuchamos pódcast? El estudio de iVoox lo defiende de la siguiente manera: “A diferencia de otros medios, sigue una lógica mucho más personal. Se trata de un formato donde no hay una única forma de escuchar ni un contenido que funcione para todos: cada oyente construye su propia lista de reproducción en función de sus intereses, pasiones o inquietudes profesionales”.

Pasiones e inquietudes como, por ejemplo, las de Esther, de 26 años. “Escucho sobre todo para aprender de marketing o de la industria de la música”, cuenta a Infobae España, aunque reconoce, que “escucha un montón” y han ido variando según el punto de su vida en el que se ha encontrado. A raíz de esta inquietud, en unos días comenzará a estudiar un máster en Industria Musical.

Jordi Wild y Miguel Assal
Jordi Wild y Miguel Assal en el podcast The Wild Project. (Captura de YouTube)

A Beatriz, profesora de educación secundaria, de 30 años, le “gusta escuchar a la gente hablar de cosas de una forma desentendida”. La libre elección también es clave: “Pudiendo elegir el contenido que recibo lo prefiero a la radio”, añade. En este sentido, según los datos de iVoox, el 84,75% de los oyentes afirma buscar activamente los episodios que quiere reproducir.

El informe también señala que los pódcast ya forman parte de la rutina diaria de los españoles. Más de la mitad los escuchan mientras hacen tareas del hogar (50,8%), y muchos los incorporan a otros momentos: pasear (39,1%), conducir (39,8%) o simplemente descansar (37,4%). “Cuando voy caminando por la calle y no tengo música que me apetezca escuchar, o cuando me hago el skincare y tareas rutinarias que me aburren, prefiero escuchar algo de fondo a la nada”, añade Beatriz.

Qué escuchamos

La oferta es tan variada que, pese a que cada oyente termina diseñando su catálogo en función de sus gustos, los datos muestran claras tendencias. En el top de temáticas destacan el misterio (16,6%), la historia y las humanidades (14,1%) y el humor y el entretenimiento (10,3%) como los géneros más consumidos. El auge imparable del true crime ha disparado la demanda de noticias y sucesos (8,7%), que confirma que el interés por la crónica negra y la actualidad se ha convertido en un motor de crecimiento del formato.

Pedro Sánchez en el pódcast
Pedro Sánchez en el pódcast de 'La Pija y la Quinqui'. (TWITTER)

En cuanto a formatos, los favoritos son los conversacionales (53%) y los narrativos/documentales (51%), seguidos muy de cerca por las entrevistas (47%). También ganan terreno las crónicas periodísticas (31%) y los programas de actualidad/noticias (29%).

Los más escuchados en España

El Observatorio también incluye un ranking global de los pódcast más escuchados en 2025 en las principales plataformas, que confirma el eclecticismo de los gustos en España.

En lo más alto del ranking aparece Nadie Sabe Nada, el espacio en el que Andreu Buenafuente y Berto Romero improvisan con su inconfundible humor sobre lo cotidiano. Le sigue The Wild Project, donde Jordi Wild conversa sin filtros con invitados de perfiles muy distintos. El tercer puesto lo ocupa La Ruina, el pódcast en el que Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull convierten en comedia las peores anécdotas del público. A continuación se sitúa Cuarto Milenio, el ya clásico programa de misterio de Iker Jiménez y Carmen Porter. Y completa el top cinco El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño al frente de la actualidad futbolística.

La segunda mitad del ranking incluye propuestas muy distintas. Días Extraños, de Santiago Camacho, mantiene vivo el interés por lo oculto y lo enigmático. En séptima posición se sitúa Black Mango Podcast, con su particular mezcla de historia y crímenes. A continuación llega Criminopatía, de Podium Podcast, centrado en casos reales.

Marta Salicrú, autora de 'Rosalía de la A a la Z'.

En novena posición se encuentra Quieto todo el mundo, de Miguel Maldonado y Facu Díaz, que aporta humor y sátira política, y completa el top 10 Roca Project, de Carlos Roca, un espacio dedicado a la inspiración, el aprendizaje y el crecimiento personal.

El Observatorio iVoox 2025 deja claro que el pódcast ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en un hábito arraigado y transversal en la sociedad española. “Escuchar pódcast ya no es una tendencia, sino un hábito cada vez más consolidado por más personas”, aseguran.

Temas Relacionados

PodcastSpotifyEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mejores exposiciones para ver en Madrid en octubre: de los 100 años de Disney a Warhol o Pollock

Te contamos todas las nuevas actividades que no te puedes perder durante el mes

Las mejores exposiciones para ver

Las 11 novelas en español imprescindibles para leer en octubre: de grandes autores latinoamericanos como Laura Restrepo o Pedro Mairal al rescate de Ramiro Pinilla

Repasamos algunas de las lecturas imprescindibles del próximo mes que serán las protagonistas de las mesas de novedades de las librerías

Las 11 novelas en español

La película que Jennifer Lawrence se arrepiente de haber hecho en su carrera: “Debí haberla escuchado”

La cantante británica Adele le advirtió que no aceptara el papel

La película que Jennifer Lawrence

Vuelve a Netflix una de sus series más vistas: la historia del asesino que inspiró ‘Psicosis’, ‘El silencio de los corderos’ y ‘La matanza de Texas’

Charlie Hunnam interpreta a Ed Gein, un criminal al que se le atribuyen casi una decena de víctimas y que alcanzó una gran fama por sus escabrosos gustos

Vuelve a Netflix una de

Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero, figura clave de la canción protesta

El creador de la famosa canción ‘A cántaros’ ha fallecido en Madrid a los 78 tras varios años tratándose por un cáncer de pulmón

Muere el cantautor extremeño Pablo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP ha

Un Ayuntamiento del PP ha adjudicado su Ruta de la Tapa a la empresa de comunicación del hermano de un asesor municipal

Desde inmigración hasta las armas: el Gobierno trata de resolver los escollos pendientes para salvar los Presupuestos

Un juzgado investiga a dos jinetes por estafar a la yeguada de élite para la que trabajaban y malvender 43 caballos de pura sangre que ahora están en su poder

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

ECONOMÍA

El 63% de los jóvenes

El 63% de los jóvenes prevé comprar una vivienda en cinco años pese a que los precios rozan máximos históricos y la edad media de emancipación está en 30 años

La Comisión Europea propone que los ahorradores en cuentas bancarias obtengan “incentivos y exenciones” fiscales

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson