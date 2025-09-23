Los mejores podcasts de Spotify España para escuchar este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Cada semana, Spotify actualiza su top de podcast más populares en España revelando los nuevos contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Entre temáticas de crimen real, comedia, entrevistas y desarrollo personal, el listado ofrece una fotografía para todos los gustos.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en España

1. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

2. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

3. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

4. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

5. Arde Venecia

El programa de Juan Dávila y Galder Varas en el que los invitados entran enmascarados y terminan sin máscaras, sin filtros, sin secretos y sin pelos en la lengua.

6. Tu amiga psicóloga

Bienvenidos a "Tu Amiga Psicóloga" Aquí hablamos de salud mental y de la vida en general, siempre desde un enfoque sencillo y cercano. La idea es que puedas llevarte algo útil para reflexionar y, si puedes aplicarlo en tu día a día, ¡mejor todavía! Este es un espacio para aprender, crecer y, sobre todo, para sentirte acompañado en el camino. Mi libro: Tu autoestima es un arte Me puedes encontrar en Instagram ( tuamigapsicologaa) y en Tik Tok (andreaapsicologia)

7. La Crónica Oscura

Crímenes sin resolver, desapariciones extrañas, casas embrujadas Si te gusta el true crime, el misterio, el terror y lo paranormal, has llegado al lugar indicado. Aquí encontrarás historias reales que te harán pensar dos veces antes de apagar la luz: asesinos en serie, fenómenos inexplicables, casos sin resolver.. Relatos que te atraparán y, con suerte, no te quitarán el sueño o tal vez sí. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para descubrir algunos de los casos más inquietantes de la historia.

8. Chisme Mitológico

¡Gracias por pasarte por aquí y escucharme! Puedes comprar mis novelas de mitología griega aquí: https:linktr.eepolgise. Para más chismes y nuevo contenido estas son mis redes sociales polgise

9. Criminopatía

Historias reales de crimen y criminales. Escrito y presentado por Clara Tiscar. Temporada 4, producido por PodiumPodcast.

10. Quieto todo el mundo

Miguel Maldonado y Facu Díaz se enfrentan a la tercera temporada de este programa de la mano de su impresora barata, desde la cual van apareciendo las noticias más importantes de la semana para ser comentadas desde la ignorancia, la improvisación y, en ocasiones, la desidia.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus. (Spotify)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.