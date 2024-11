Jordi Wild habla sobre la muerte de su padre por primera vez: “Se fue sin sufrir, pero de una forma que nadie esperaba”

Papa Giorgio junto a Jordi Wild. (X/@JordiWild)

Jordi Wild ha regresado a YouTube este martes después del fallecimiento de su padre, conocido en Internet como Papa Giorgio, quien murió de manera inesperada a los 71 años. “Mi padre siempre nos había dicho: Yo no me quiero enterar, ojalá si un día me tengo que ir, sea durmiendo y no me entere”, explicó el youtuber en su último pódcast, expresando su sorpresa y dolor por la pérdida.

En su primera aparición del episodio 301 de The Wild Project, Jordi Wild se ha mostrado profundamente emocionado al recordar a su padre: “Mi padre aguantó casi una semana, aguantó tanto que incluso el médico me dijo que quizás teníamos que hacerle nuevas pruebas”, lo cual le otorgó esperanzas y fuerza, según cuenta el propio Wild en el vídeo de YouTube. En sus palabras, dice que pensó “que lo iba a pasar, porque era Papa Giorgio. Al final no sucedió, mi padre se fue sin sufrir, pero de una forma que nadie esperaba”.

Hoy vuelvo al trabajo, con un podcast que dedico a mi padre, que siempre estará conmigo, y con todos nosotros.https://t.co/89QyGXfMcU pic.twitter.com/i9q9tAN3gi — Jordi Wild (@JordiWild) November 19, 2024

“Mi padre era un show y siempre lo fue”

Antes del repentino fallecimiento, ambos estaban planeando sorpresas y momentos especiales para el Rincón de Giorgio para Halloween, en los cuales Papa Giorgio tendría un papel fundamental. “Iba a ser una de las sorpresas de la semana”, ha compartido Jordi Wild, revelando sus planes de aparecer disfrazados de personajes de terror como Drácula o Frankenstein, algo que no pudieron hacer. “Mi padre era un show y siempre lo fue”, subrayó el podcaster.

Un tema recurrente en el emotivo episodio ha sido el temor de Jordi Wild de perder a sus padres. “Lo que más miedo me daba en el mundo es que a mis padres les pasase algo, y le ha pasado a mi padre”, ha declarado entre lágrimas. También ha hablado de su madre, y ha dicho que ahora ella cuenta con su apoyo incondicional: “Mi madre solo ha tenido a mi padre en su vida y llevaban muchos años juntos, no tiene a nadie más que a mí y la vamos a apoyar todos”, ha aclarado.

Por esto que contó sobre la desgarradora muerte de Papa Giorgio. https://t.co/RI4bT788Tl pic.twitter.com/OFaIThOdhU — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 19, 2024

A lo largo del programa, Jordi Wild ha agradecido a sus seguidores el apoyo que le han brindado a su padre durante toda su carrera pública. “Habéis hecho una cosa muy bonita, que es mandarle muchos abrazos y muchos besos, y él os quería mucho a los internautas”, ha afirmado, destacando el cariño y respeto que Papa Giorgio inspiró en su comunidad de internet. Las apariciones de Papa Giorgio en YouTube se habían vuelto entrañables desde los inicios de su hijo, y su recuerdo perdurará en los corazones de sus seguidores, que se han quedado conmocionados por su muerte.

La noticia del fallecimiento ha impactado significativamente a todos los seguidores del Rincón de Giorgio y el podcast The Wild Project. Al final, la presencia de Papa Giorgio era una de las facetas más queridas del contenido presentado por Jordi Wild en su canal, y así se refleja en las multitudinarias reacciones de su audiencia.

Jordi también ha valorado el humor y el espectáculo que su padre aportaba con cada aparición. El vínculo entre Jordi Wild y su padre trascendía el ámbito personal, porque se convirtió en parte fundamental de la experiencia que compartía con sus seguidores. A pesar del dolor, el youtuber está decidido a honrar la memoria de su padre y a seguir adelante, manteniéndolo vivo en el corazón de quienes quieran hacer perdurar su legado digital.