J. K. Rowling contesta a Emma Watson y lanza una dura crítica contra la actriz: “Ignora lo ignorante que es”

Nuevo episodio en el ya extendido enfrentamiento entre J. K. Rowling, la escritora de la famosa saga de libros de Harry Potter, y los actores protagonistas de sus primeras adaptaciones para la gran pantalla. A la espera de que llegue a HBO Max la nueva serie que preparan para una nueva generación de estudiantes de Hogwarts, esta vez ha sido Emma Watson la intérprete señalada por la autora, después de que la actriz expresara en el pódcast On Purpose With Jay Shetty que, a pesar de sus desacuerdos con Rowling respecto a sus posturas sobre la identidad de las personas transgénero, seguía apreciando haber podido trabajar con ella.

“Jamás aceptaré que una cosa anule la otra ni que no tenga derecho a guardar y valorar mi percepción de esa persona”, declaraba Watson en la entrevista. Sin embargo, lejos de aceptar estas declaraciones, Rowling ha contestado lanzando una dura crítica hacia ella y sus declaraciones en 2020, cuando la responsable de interpretar a Hermione Granger afirmó que “las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir su vida sin ser cuestionadas constantemente o que se les diga que no son quienes dicen ser“, desmarcándose del punto de vista de Rowling.

Ahora, la escritora ha recordado en un post de X como Watson, tras realizar estas declaraciones, “lanzando más gasolina al fuego público” justo cuando ella estaba recibiendo “amenazas de muerte, violación y tortura”, la actriz decidió remitirle una nota breve en la que ponía: “Lamento mucho lo que estás pasando”. “Pensó que una expresión de preocupación de una sola línea bastaría para tranquilizarme sobre su simpatía y amabilidad fundamentales”, ironiza la autora, quien ha señalado que, pese a tener su teléfono, Watson ni siquiera se dignó a llamarla tras posicionarse en su contra.

Para Rowling, Emma Watson es demasiado “ignorante” como para opinar

“No se me debe una aprobación eterna por parte de ningún actor que haya interpretado a un personaje que creé“, ha reflexionado Rowling en su post. Ahora bien, pese a expresar también su respeto por la ideología que puedan tener tanto Emma Watson como sus excompañeros, ha lamentado el escaso conocimiento de los problemas de la vida cotidiana que tienen estas estrellas juveniles. ”Emma tiene tan poca experiencia de la vida real, que ni siquiera es consciente de lo ignorante que es".

Con estas declaraciones, ha señalado que la actriz nunca ha utilizado un refugio para personas sin hogar, ni ha sido hospitalizada en salas mixtas del sistema público, ni estado en un probador de tienda ni usado un baño público. “¿Ha tenido que desnudarse en un vestuario mixto de una piscina municipal? ¿Es probable que requiera los servicios de un centro público para víctimas de violación que se niega a garantizar atención solo a mujeres? ¿O a compartir celda en prisión con un hombre condenado por violación que se haya identificado como mujer?”, remarca Rowling.

De este modo, la escritora ha querido dejar ver la ignorancia sobre el mundo real de Emma Watson y “otras personas que nunca han experimentado la vida adulta sin el colchón de la riqueza y la fama”. “Viví en la pobreza mientras escribía el libro que la hizo famosa. Por eso comprendo, por experiencia propia, lo que significa para las mujeres y niñas sin sus privilegios el menoscabo de derechos que Emma ha apoyado tan entusiastamente”, ha rematado.