JK Rowling aseguró que no “perdonará” a Daniel Radcliffe y Emma Watson por cuestionar su punto de vista trans

JK Rowling consiguió hacerse un renombre a principios de los años 2000 gracias a la creación de la saga Harry Potter; sin embargo, estos últimos años sus fans han cargado en críticas hacia la escritora por sus pensamientos tránsfobos de los que no se avergüenza en compartir siempre que tiene la ocasión. Su última polémica viene relacionada con los propios actores de las películas: Daniel Radcliffe y Emma Watson, quienes se posicionaron en contra de ella por sus pensamientos hirientes hacia el colectivo.

A través de una publicación en la res social X, la autora afincada en Escocia se dirigió a los intérpretes directamente para recriminarles que “hayan utilizado sus plataformas para aplaudir la transición de menores”. Ya que, Radcliffe y Watson se encuentran entre varios de los miembros del elenco que en 2020 se pronunciaron sobre las declaraciones que comenzaba a hacer la autora sobre la identidad de género. La escritora ha contestado insistiendo en que se pueden “guardar sus disculpas”.

El pasado miércoles se publicó un informe Cass Review en el que se incluían recomendaciones al NHS, Servicio de Salud Pública de Reino Unido, en el que se planteaban cuestiones relacionadas con la identidad de género de los menores de 18 años. En él, aseguran que los niños se encontraban decepcionados por una “evidencia notablemente débil” sobre la intervención médica de las personas que sufren en relación a su género. Ante este hecho, Rowling lo celebró y declaró que se encuentran en “un momento crucial”.

Este tipo de situaciones abren al debate y dentro de Reino Unido se muestra la realidad de que aún hay personas que se encuentran en contra del colectivo. Varios usuarios en X respondieron a sus palabras y uno de ellos mandó directamente un dardo hacia los actores: “Solo espero que Dan y Emma te pidan disculpas públicamente... seguro que los perdonarás”. Pero la escritora de los magos no lo olvida y respondió: “Me temo que no es seguro”.

Además, aseguró que “los famosos que se acercaron a un movimiento con la intención de erosionar los derechos duramente ganados de las mujeres y que utilizaron sus plataformas para aplaudir la transición de menores, pueden guardar sus disculpas para los detransicionadores traumatizados y las mujeres vulnerables que dependen de espacios de un solo sexo”. Rowling ha sido duramente criticada por sus opiniones sobre la identidad de género y sus declaraciones que se muestran en contra de las mujeres trans, ya que considera que vulneran los derechos del resto de mujeres.

Otras situaciones en las que Rowling ha sido objeto de polémicas

De hecho, en varias ocasiones ha sido tendencia en las redes por sus declaraciones, las cuales la llevaron en una ocasión a desafiar a la policía escocesa, y fue amenazada con ser arrestada bajo una nueva ley establecida para combatir el odio a las personas trans. La escritora llegó a ironizar sobre un artículo que utilizaba la frase “personas que menstrúan” en lugar de “mujeres” . La discusión llegó al punto en el que Rowling escribió un ensayo en su blog para justificar sus opiniones sobre temas de género y biología.

