Emma Watson admite que echa de menos actuar después de siete años fuera pero que odia una parte del trabajo: “Me parece devastador”

04-01-2022 Emma Watson en Harry Potter CULTURA WARNER BROS

A los casi siete años de su retiro voluntario, la actriz Emma Watson afirmó en entrevista con Hollywood Authentic que vive “quizás el momento más feliz y saludable” de su vida. La protagonista de la saga Harry Potter no actúa desde diciembre de 2018, cuando concluyó el rodaje de la adaptación de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig, según dicha publicación. Watson sostuvo que la mayor carga no era la interpretación en sí, sino “el peso de una figura pública” y la exigente maquinaria de promoción de Hollywood.

La pausa en la carrera cinematográfica de Emma Watson se materializó tras el éxito de Mujercitas, su última aparición en la gran pantalla. Desde entonces, la actriz se ha mantenido alejada de los sets de filmación. En la entrevista publicada por Hollywood Authentic, Watson explicó que aunque extraña el proceso artístico —“es una forma intensa de meditación, porque no puedes estar en ningún otro lugar más que en ese momento”—, la atención mediática y la necesidad de vender una obra resultaron determinantes en su decisión: “Seré honesta; no echo de menos vender cosas. Eso lo encontré bastante devastador para el alma”.

Watson remarcó que, si bien adora la interpretación y valora momentos íntimos como los ensayos y el desarrollo de un papel, el proceso de promoción y el escrutinio constante eran desproporcionados. “En cuanto llegas a un set de rodaje, casi no tienes tiempo para ensayar. Pero en cuanto te enfocas en una escena y piensas en cómo quieres hacer algo, ese instante frente a la cámara es tan liberador que echo mucho de menos esa intensidad. Pero no extraño la presión. Hasta me sorprendí, haciendo algo pequeño con amigos para una obra de teatro, de lo estresante que es, y ni siquiera era para un público real. No extraño esa parte”, explicó Watson en el reportaje.

La actriz, conocida mundialmente por su papel como Hermione Granger en las ocho películas de la franquicia Harry Potter, construyó luego una carrera reconocida con títulos como Noé, Ladrones de la fama, Las ventajas de ser invisible, La bella y la bestia y Mujercitas, de acuerdo con Hollywood Authentic. La bella y la bestia y Mujercitas se transformaron en éxitos de taquilla, siendo la primera una de las películas más vistas en el mundo, superando los 1.000 millones de dólares recaudados globalmente. El alcance de estos proyectos consolidó su presencia internacional, pero también amplificó las presiones asociadas a la fama.

Emma Watson en 'Mujercitas'

Su vida lejos de cámaras

Más allá de su prestigio profesional, Watson relató el costo personal de ese ritmo ininterrumpido. “Lo más importante, realmente –o el fundamento de tu vida– es tu hogar, tus amigos y tu familia. Trabajé tanto y durante tanto tiempo que mi vida terminó por desmoronarse. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Tuve que hacer un trabajo profundo de reconstrucción, construir buenas bases para que pudiera crecer algo más. Porque si no tienes eso, termina por producirse una especie de locura, un pánico en el que saltas de un proyecto a otro por terror al vacío que queda entre ellos. Te das cuenta que no tienes un ritmo vital”, confesó la actriz a Hollywood Authentic.

Las reflexiones de Watson coinciden con lo declarado en una entrevista previa con el Financial Times en 2023. Allí, confesó que se sentía “poco feliz” dentro de la industria y “un poco enjaulada” por la dinámica del oficio, sentimientos que motivaron su prolongada ausencia. “Fuera de las apariciones en calidad de sí misma en el especial televisivo Harry Potter 20º aniversario: Regreso a Hogwarts y en el programa Pickled de 2022, su último crédito actoral se remonta a Mujercitas,” publicó también el Financial Times.

Hoy, a casi siete años de distancia de su último rodaje, la figura de Emma Watson permanece asociada al universo de Harry Potter, pero también a una decisión consciente de resguardarse de la presión pública. Pese a reconocer que aún extraña profundamente la creación artística, la actriz afirma que su bienestar y el equilibrio conseguido en su vida personal tienen prioridad sobre cualquier regreso a los reflectores.