La secuela de ‘Superman’ ya tiene fecha de rodaje y punto de partida: “Él y Lex Luthor tendrán que luchar juntos contra una amenaza mayor”

A las 08:00 de la mañana del pasado lunes, James Gunn, director y arquitecto del renovado universo de DC, confirmó ante el micrófono de la emisora SiriusXM que el rodaje de Man of Tomorrow, la esperada secuela de Superman, arrancará en abril de 2026. Según declaraciones de Gunn recogidas por medios estadounidenses, la película ya tiene fecha de llegada a los cines: el 9 de julio de 2027, dos años después del debut de la primera entrega y con la promesa de una trama que enfrenta a Superman y Lex Luthor a un enemigo común de dimensiones inéditas.

Gunn detalló, por primera vez, la esencia del proyecto ante Howard Stern. “Es una historia sobre Lex Luthor y Superman teniendo que trabajar juntos, en cierta medida, contra una amenaza mucho, mucho mayor”, explicó el cineasta. “Es más complejo que eso, pero esa es una parte fundamental. Es tan película de Lex como de Superman. Disfruté trabajar con Nicholas Hoult y puedo conectar con el personaje de Lex, tristemente”, admitió Gunn. El realizador insistió en la ambición del guion y la intensidad del vínculo entre sus protagonistas: “De verdad, quería crear algo extraordinario con los dos. Estoy enamorado del guion”.

El director, guionista y actualmente figura central de la franquicia DC Studios ha contado con el respaldo explícito del estudio y de su máximo responsable, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, quien ya el pasado agosto anunció oficialmente que Gunn asumiría de nuevo la dirección y escritura del film. La noticia fue ratificada después por el propio director en sus redes sociales el 3 de septiembre, acompañando el anuncio con una imagen de cómic que mostraba a Superman y Lex Luthor juntos, este último portando su emblemático Warsuit, la armadura que permite igualar (o intentar igualar) la fuerza del hombre de acero según la tradición editorial.

La confirmación de la dupla protagonista era esperada tras la introducción de David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor en la primera “Superman”, la película más taquillera del año en el género tras recaudar 614 millones de dólares a nivel mundial, según cifras de exhibición recogidas por Hollywood Reporter y Variety. Gunn, además, valoró la química de ambos ante los micrófonos: “Amé trabajar con Nicholas Hoult…”. Todo apunta a que ambos repetirán los mismos roles, consolidando los nuevos rostros del icónico héroe y su tradicional adversario, ahora forzados a colaborar frente a un peligro que redefine sus habituales rivalidades.

Un esperanzador nuevo comienzo

Superman funcionó como punto de partida para esta nueva etapa del universo DC. Según SiriusXM y los datos recogidos durante el programa de Stern, tras el éxito comercial de la cinta, la franquicia ha continuado con la temporada 2 de El pacificador en HBO Max y prepara nuevos largometrajes, entre ellos la anunciada Supergirl con Millie Alcock —calificada por Gunn como “quizá el mejor casting de mi vida”— y Clayface, ambos previstos para 2026, además de la serie Lanterns en el mismo servicio de streaming en 2025. Gunn, en su intervención, amplió el foco: “Millie Alcock es absolutamente impresionante en Supergirl”.

La imagen de adelanto muestra a un Lex Luthor portando su Warsuit junto a Superman, una referencia directa a los cómics en los que el villano recurre a la tecnología para enfrentar a su rival, aunque esta vez, y según lo insinuado por Gunn, la armadura parece servir para equiparar fuerzas ante una amenaza mayor y no para combatir directamente al kryptoniano. De momento, se desconoce la naturaleza exacta de ese nuevo peligro. Warner Bros. Discovery ha puesto todas sus expectativas en esta dupla y en la continuidad del universo orquestado por Gunn. Como recordó Zaslav en el anuncio de agosto pasado, confían en el talento del director para consolidar la franquicia y atraer al gran público. El rodaje en 2026 marcará una nueva etapa destinada a redefinir la relación entre Superman y Lex Luthor en la gran pantalla.