España Cultura

La secuela de ‘Superman’ ya tiene fecha de rodaje y punto de partida: “Él y Lex Luthor tendrán que luchar juntos contra una amenaza mayor”

Tras el éxito de la película que llegó a cines este verano para reintroducir al superhéroe, el director James Gunn ha anunciado los planes para su continuación

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
“Superman,” la primera película de DC Studios en llegar a la pantalla grande, está lista para volar en los cines de todo el mundo, de la mano de Warner Bros. Pictures. Con su estilo característico, James Gunn toma al superhéroe original en el renovado universo DC, combinando acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia innata en la bondad del género humano. (Crédito: Warner Pictures)

A las 08:00 de la mañana del pasado lunes, James Gunn, director y arquitecto del renovado universo de DC, confirmó ante el micrófono de la emisora SiriusXM que el rodaje de Man of Tomorrow, la esperada secuela de Superman, arrancará en abril de 2026. Según declaraciones de Gunn recogidas por medios estadounidenses, la película ya tiene fecha de llegada a los cines: el 9 de julio de 2027, dos años después del debut de la primera entrega y con la promesa de una trama que enfrenta a Superman y Lex Luthor a un enemigo común de dimensiones inéditas.

Gunn detalló, por primera vez, la esencia del proyecto ante Howard Stern. “Es una historia sobre Lex Luthor y Superman teniendo que trabajar juntos, en cierta medida, contra una amenaza mucho, mucho mayor”, explicó el cineasta. “Es más complejo que eso, pero esa es una parte fundamental. Es tan película de Lex como de Superman. Disfruté trabajar con Nicholas Hoult y puedo conectar con el personaje de Lex, tristemente”, admitió Gunn. El realizador insistió en la ambición del guion y la intensidad del vínculo entre sus protagonistas: “De verdad, quería crear algo extraordinario con los dos. Estoy enamorado del guion”.

El director, guionista y actualmente figura central de la franquicia DC Studios ha contado con el respaldo explícito del estudio y de su máximo responsable, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, quien ya el pasado agosto anunció oficialmente que Gunn asumiría de nuevo la dirección y escritura del film. La noticia fue ratificada después por el propio director en sus redes sociales el 3 de septiembre, acompañando el anuncio con una imagen de cómic que mostraba a Superman y Lex Luthor juntos, este último portando su emblemático Warsuit, la armadura que permite igualar (o intentar igualar) la fuerza del hombre de acero según la tradición editorial.

La confirmación de la dupla protagonista era esperada tras la introducción de David Corenswet como Superman y Nicholas Hoult como Lex Luthor en la primera “Superman”, la película más taquillera del año en el género tras recaudar 614 millones de dólares a nivel mundial, según cifras de exhibición recogidas por Hollywood Reporter y Variety. Gunn, además, valoró la química de ambos ante los micrófonos: “Amé trabajar con Nicholas Hoult…”. Todo apunta a que ambos repetirán los mismos roles, consolidando los nuevos rostros del icónico héroe y su tradicional adversario, ahora forzados a colaborar frente a un peligro que redefine sus habituales rivalidades.

Imagen de 'Superman'
Imagen de 'Superman'

Un esperanzador nuevo comienzo

Superman funcionó como punto de partida para esta nueva etapa del universo DC. Según SiriusXM y los datos recogidos durante el programa de Stern, tras el éxito comercial de la cinta, la franquicia ha continuado con la temporada 2 de El pacificador en HBO Max y prepara nuevos largometrajes, entre ellos la anunciada Supergirl con Millie Alcock —calificada por Gunn como “quizá el mejor casting de mi vida”— y Clayface, ambos previstos para 2026, además de la serie Lanterns en el mismo servicio de streaming en 2025. Gunn, en su intervención, amplió el foco: “Millie Alcock es absolutamente impresionante en Supergirl”.

La imagen de adelanto muestra a un Lex Luthor portando su Warsuit junto a Superman, una referencia directa a los cómics en los que el villano recurre a la tecnología para enfrentar a su rival, aunque esta vez, y según lo insinuado por Gunn, la armadura parece servir para equiparar fuerzas ante una amenaza mayor y no para combatir directamente al kryptoniano. De momento, se desconoce la naturaleza exacta de ese nuevo peligro. Warner Bros. Discovery ha puesto todas sus expectativas en esta dupla y en la continuidad del universo orquestado por Gunn. Como recordó Zaslav en el anuncio de agosto pasado, confían en el talento del director para consolidar la franquicia y atraer al gran público. El rodaje en 2026 marcará una nueva etapa destinada a redefinir la relación entre Superman y Lex Luthor en la gran pantalla.

Temas Relacionados

SupermanDC StudiosJames GunnCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El thriller picante (y un poco incestuoso) que desafía las convenciones, aterriza en Amazon Prime Video

Se trata de ‘La novia’, protagonizada por Robin Wright y Olivia Cooke basada en una novela de Michelle Frances

El thriller picante (y un

‘Elio’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la última película de Pixar

La última cinta de animación del estudio Disney cuenta la historia de un joven que establece contacto con los extraterrestres

‘Elio’ llega a plataformas: cuándo

Las hermanas que sembraron el terror a través de una red de muerte y prostitución: un caso real convertido en una serie de Netflix

Acaba de aterrizar ‘Las muertas’, producción mexicana que aborda la historia de Las Poquianchis, basada en una serie de escalofriantes sucesos que tuvieron lugar en los años 60

Las hermanas que sembraron el

Ariana Godoy, la escritora ‘súperventas’ de ‘Sigue mi voz’: “Antes si ibas al psicólogo te decían que estabas loca”

Se estrena la adaptación cinematográfica de una de las obras más personales de la responsable de ‘A través de mi ventana’ que visibiliza los problemas de salud mental

Ariana Godoy, la escritora ‘súperventas’

Final explicado de ‘Expediente Warren: El último rito’: así termina la aventura de la saga de terror

Las aventuras de Ed y Lorraine llegan a su fin con esta entrega en la que se enfrentan a varios espíritus y un demoníaco espejo

Final explicado de ‘Expediente Warren:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

Cuál es el precio de la gasolina este 11 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

¿Si compartes una cuenta bancaria con tu hijo, Hacienda puede multarte? Esto es lo que dice un abogado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”