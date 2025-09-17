España Cultura

‘Superman’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película del icónico superhéroe de DC

El reinicio del personaje de la mano de James Gunn y David Corenswet aterriza en streaming

David Pardillos

Por David Pardillos

Superman presenta un nuevo tráiler.

Las mejores cosas a veces llegan por sorpresa, y tratándose de un superhéroe no podía ser menos que una entrada triunfal. De ahí que Superman, probablemente el superhéroe más famoso de todos los tiempos, haya decidido hacer su llegada al streaming de forma sorprendente, para que la gente pueda pensar eso de “Es un pájaro, es un avión”. Nada de eso, es el mismísimo hijo de Krypton y está a punto de llegar a plataformas, solo queda saber dónde y cuándo exactamente. Y la respuesta la tiene el propio actor encargado de darle vida.

“Haciendo mi mejor imitación de Eve Teschmacher”, publicaba el actor David Corenswet en su perfil de Instagram, burlándose del personaje que interpreta en el filme Sara Sampaio con sus icónicos selfies que desvelaban los planes del malvado Lex Luthor, aquí como broma para destapar el secreto a voces. Superman aterriza en HBO Max, y lo hará este mismo viernes 19 de septiembre, tan solo dos meses después de su paso por salas. Todo ello en la misma semana en la que se han conocido los primeros detalles de la que será la secuela de esta película, Man of Tomorrow, y de la que su director, James Gunn, ya revelaba que sería una alianza entre Lex Luthor y Superman contra “una amenaza mayor”.

Superman ha sido uno de los grandes estrenos no ya del verano sino de lo que llevamos de 2025. La película se saltaba cualquier historia de origen para contarnos el día a día de Clark Kent, un reportero del Daily Planet que lleva una identidad secreta que solo la periodista Lois Lane (Rachel Brosnahan) y los miembros de la Justice Gang: Hawkgirl (Isabela Merced), Linterna Verde (Nathan Fillion) y Mr. Terrific (Edi Gathegi). Pero todo ello se ve interrumpido con la llegada de una nueva amenaza tras la cual se esconde el archienemigo de Superman, el genio tecnológico Lex Luthor (Nicholas Hoult), quien tiene un plan infalible para acabar con el superhéroe.

HBO Max tendrá una experiencia
HBO Max tendrá una experiencia inmersiva para los fans de "Superman". (Instagram/HBO Max)

Una experiencia 100% Superman

El estreno de Superman en HBO Max será especial por muchos motivos, y es por ello que la plataforma ha querido aprovechar y prepararse para la ocasión. Tal y como asegura el propio servicio, “ofrecerá ofrecerá a los espectadores una página de inicio transformada y una experiencia de usuario única. Durante este tiempo, los suscriptores podrán ver e interactuar con las siguientes funciones:

  • La “página de inicio del Daily Planet” con arte renovado, estilo y contenidos especialmente diseñados
  • Colección “La fortaleza de la soledad” centrada en los fans, con selecciones temáticas.
  • Portales ocultos en toda la página de inicio que transportan a los usuarios al “Universo de bolsillo de Lex Luthor”.

De esta forma, el viernes el servicio de streaming se transformará por completo en el hogar del hijo de Krypton, el mismo en el que se pueden encontrar otras películas y series relacionadas con el personaje, como por ejemplo las anteriores versiones como la de Henry Cavill o la del icónico Christopher Reeve, para los que Corenswet ya es un digno relevo.

