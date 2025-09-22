España Cultura

Descubren en Jaén un hito arqueológico “único en la cultura íbera”: un ritual con un encuentro sexual entre un héroe y una diosa

Mediante la luz del solsticio de invierno, esta civilización emulaba esta cópula como forma de rendir culto al Sol y otros astros

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Efectos arqueoastronómicos en El Fontanar
Efectos arqueoastronómicos en El Fontanar en el orto del solsticio de invierno. (Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica)

El descubrimiento en Jaén de un hito arqueológico monumental, identificado con un ritual erótico-solar entre un héroe y una diosa en el marco de la cultura de los Íberos, ha sido calificado por los investigadores como “único” para esta civilización que habitó la Península desde el siglo VI a.C. Así lo han explicado desde el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, desde donde han afirmado que el yacimiento de El Fontanar, en Jódar, encierra una representación física y astronómica de una hierogamia: el simbólico encuentro sexual entre una divinidad y un semidiós en el ciclo solar anual.

La interpretación del hallazgo, publicada en la revista Complutum, se apoya en un conjunto escultórico de carácter pseudo-natural, compuesto por una gran piedra vertical de 5,3 metros, de forma apuntada, que descansa a modo de falo sobre dos cilíndricas menores, y la presencia adyacente de una cueva-abrigo en la roca cuya forma evoca un útero femenino. “Se trata de un ritual que tiene lugar durante el solsticio de invierno”explicó el arqueólogo Arturo Ruiz a la Agencia EFE, “frecuente en el mundo antiguo mediterráneo”.

Una representación simbólica

El fenómeno juega con el movimiento solar: durante el mencionado solsticio de invierno, el disco emergente proyecta la sombra de la gran piedra fálica en dirección a la cavidad en la roca que representa la vulva, con la sombra alcanzando el punto simbólico de unión durante unos minutos antes de replegarse con el avance del día. La interpretación del conjunto se enmarca en una visión amplia del ciclo mítico, articulado a través de los paisajes y la orientación de los monumentos. Según el equipo dirigido por Ruiz, los episodios rituales arrancaban con el orto heliaco de Sirio (el astro que representaba a la diosa) en agosto, seguían con la catabasis o descenso al inframundo del héroe en noviembre, coincidente con el ocaso de la constelación de Orión, y culminaban en la resurrección y unión sexual (hierogamia) solar en el solsticio invernal, con una posible prolongación hasta el equinoccio de primavera.

Imagen del monumento petreo del
Imagen del monumento petreo del El Fontanar en Jódar. (Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica)

En el artículo publicado en la revista Complutum, firmado por el citado Arturo Ruiz, Manuel Molinos, Miguel Ángel Lechuga, Miguel Yanes (descubridor del Fontanar) y el arqueastrónomo César Esteban, se añade que la morfología del abrigo, de 6,8 metros de alto, refuerza la alusión sexual: sus paneles divergentes en triángulo invertido y una gran roca que cierra la abertura generan dos extensiones laterales a modo de “trompas de Falopio”, lo que resulta en una representación orgánica del aparato reproductor femenino. La disposición del conjunto fálico y vulvar, así como la orientación respecto al horizonte solar, no tienen precedentes conocidos en la arqueología ibérica. “La conclusión de este análisis es que, durante el orto del solsticio de invierno en El Fontanar, se asiste a una representación simbólica de una hierogamia, completándose el ciclo del mito”.

Camino y liturgia en la cultura íbera

El paralelismo con monumentos anteriores de la región, como el heroon de El Pajarillo dedicado al fundador de Iltiraka (Úbeda la Vieja), refuerza la interpretación desde la perspectiva del “camino por estaciones”. La investigación expone que los monumentos de El Pajarillo y El Fontanar, separados por apenas 2,5 kilómetros, componían puntos clave de un itinerario ritual conectado con la renovación solar y la legitimidad aristocrática, en el que la fase de descenso y retorno del héroe se ritualizaba en diferentes hitos paisajísticos.

Este enclave milenario permite conocer la tradición y costumbres de sus habitantes a través de visitas guiadas que cuenta con la última tecnología

“En la tarde del primer día se verifica el ocaso del solsticio de invierno y el efecto del sol rodante en El Pajarillo; al segundo día, los peregrinos recorren los 22 kilómetros que separan Pajarillo y Fontanar; y en el amanecer del tercer día se produce la hierogamia simbólica”, se explica en el artículo publicado en Complutum. Esta narración mítica se fundamenta en una combinación de arquitectura, paisaje y astronomía, divergiendo del tradicional modelo de rito estático para abrazar la peregrinación y el movimiento a través del territorio como parte de la experiencia sacra. Los autores subrayan la sofisticación y singularidad de este tipo de escenografías rituales, señalando que “en la cultura íbera tampoco es habitual esta forma constructiva, no así la temática”, reflejando la asimilación de tradiciones fenicias y mediterráneas, pero con una iconografía y un enfoque cronotópico genuinamente peninsular.

Temas Relacionados

ÍberosDiosesRitualHistoria De EspañaHistoria EspañaAndalucíaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La muerte de Robert Redford lleva al FBI a reactivar la investigación del asesinato del novio de su hija: 10.000 dólares para quien encuentre al sospechoso

El actor pasó varias décadas muy pendiente de homicidio no resuelto de su nuero, fallecido por un disparo en la nuca en 1983

La muerte de Robert Redford

Arón Piper, sin filtros en un primer disco: “Hago música para poder sacar mi parte más triste y melancólica”

El actor de series como ‘Élite’ y ‘El desorden que dejas’ lanza un álbum debut en el que se muestra tal y como es tanto en lo letrístico como en lo musical

Arón Piper, sin filtros en

Leticia Dolera y los casos de violencia sexual en adolescentes: “¿Qué pasa cuando es tu hijo el que es acusado? ¿Dónde queda tu ideología y tu trinchera?"

La directora de ‘Vida perfecta’ estrena ‘Pubertat’, una serie que aborda una agresión en la que intervienen varios chicos de 13 y 14 años

Leticia Dolera y los casos

Angelina Jolie se emociona en el Festival de Sebastián al recordar a su madre, que murió de cáncer de mama: “Llevaba conmigo sus cenizas”

La actriz ha presentado la película ‘Couture’ que protagoniza y también produce, y en la que interpreta a una mujer a la que le diagnostican un tumor de pecho, algo que conecta con su historia familiar

Angelina Jolie se emociona en

El thriller político con Robert de Niro que fue un fracaso en Netflix: “Una serie espantosamente fea”

La miniserie, que se estrenó el pasado febrero, ha sido una de las grandes producciones de la plataforma que ha recibido peores críticas

El thriller político con Robert
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva jueza imputa a

La nueva jueza imputa a Alberto González Amador, novio de Ayuso, el nuevo delito de pertenencia a organización criminal

Metro de Madrid pone a la venta un reloj exclusivo de alta gama por 395 euros que solo podrá adquirirse en su nueva tienda de Ópera

El Constitucional inadmite por unanimidad el recurso de amparo de Santos Cerdán y confirma su prisión provisional

La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

ECONOMÍA

Más de la mitad de

Más de la mitad de los trabajadores de la banca son mujeres, pero el sector se enfrenta a un relevo generacional: el 53% de la plantilla supera los 45 años

La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

Precio de la luz en España este 23 de septiembre

El edadismo llega al turismo: Facua denuncia a los hostales Onefam por prohibir alojarse a mayores de 45 y a menores de 18

El Estado perdió 717 millones de euros en 2023 por deducciones fiscales a propietarios que alquilan viviendas

DEPORTES

El piloto británico Will Macintyre

El piloto británico Will Macintyre anuncia que tiene cáncer de cerebro y de pulmón: “Por desgracia, es tan grave como parece”

El curioso regreso de Carlos Sainz y Charles Leclerc a casa tras el Gran Premio de Azerbaiyán: en una furgoneta por las calles de Italia

Chus Mateo, nuevo seleccionador de baloncesto tras su amarga salida del Real Madrid

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas