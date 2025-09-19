Julia Roberts confirma la secuela de una de sus películas más icónicas

El estreno, fechado el 23 de marzo de 1990, marcó un antes y un después en la carrera de Roberts, quien se convirtió en una superestrella internacional.

Las expectativas sobre el regreso de uno de los clásicos más recordados de la comedia romántica se intensifican tras la confirmación de Julia Roberts sobre las negociaciones para protagonizar la secuela de La boda de mi mejor amigo. La actriz compartió en entrevista con Variety que hay conversaciones abiertas acerca de su participación en el proyecto, cuya fase de desarrollo temprano suma a la guionista Celine Song, responsable de títulos recientes como Vidas pasadas o Materialistas. Las declaraciones generaron amplio interés en la industria y entre los fanáticos de la película original, convertida en referente del género desde 1997.

“Están en conversaciones conmigo”, reveló Roberts durante la entrevista concedida a Variety en el marco de la promoción de After the Hunt, la nueva cinta dirigida por Luca Guadagnino en la que la actriz encabeza el reparto junto a Andrew Garfield, Ayo Edebiri y Chloë Sevigny. En ese mismo espacio, Guadagnino intervino espontáneamente para manifestar su deseo de dirigir una posible secuela, asegurando: “La dirigiría en un segundo”.

La noticia del avance en la producción de la secuela surgió en julio, según publicó Variety, cuando se supo que Celine Song escribirá el guion de la nueva entrega, aunque por el momento no existen conversaciones sobre su eventual dirección del filme. El anuncio se produjo tras las recientes declaraciones de Dermot Mulroney —quien dio vida a Michael O’Neal en la versión original— al New York Post, donde deslizó que “hay conversaciones” respecto a una continuación, reforzando la idea de que el proyecto comienza a tomar forma y sumando expectativas entre los seguidores de la cinta.

Imagen de 'La boda de mi mejor amigo'

Una comedia romántica de culto

La boda de mi mejor amigo, estrenada en 1997, consolidó a Julia Roberts como figura central del género romántico en Hollywood y marcó su carrera gracias a su papel como la crítica gastronómica Julianne Potter. La historia gira en torno a la confesión tardía de Julianne, determinada a impedir la boda de Michael —su amigo y antiguo amor, interpretado por Mulroney— después de un pacto de matrimonio incumplido. El elenco original incluyó también a Cameron Diaz y Rupert Everett, cuyas actuaciones elevaron la película a fenómeno cultural.

El recorrido comercial y crítico de la primera entrega fue notable: recaudó 127 millones de dólares solo en Norteamérica, posicionándose como la novena película más taquillera de ese año y obteniendo tres nominaciones a los premios Globo de Oro. En 2022, Variety incluyó la cinta entre las 100 mejores películas de todos los tiempos, avalando su impacto en la cultura popular y su vigencia décadas después.

El presente de Julia Roberts también destaca en el calendario de estrenos, con el próximo debut de After the Hunt. En esta producción, dirigida por Luca Guadagnino y con fecha de estreno prevista para el 17 de octubre, Roberts interpreta a Alma Olsson, una profesora universitaria envuelta en un complicado caso de acusaciones de abuso sexual en el ámbito académico. El estreno de esta película coincide con la fase de negociaciones para la secuela más esperada por los seguidores de la comedia romántica. Mientras las conversaciones se mantienen activas y el equipo de desarrollo suma nombres de peso, la posibilidad de volver a ver a Julia Roberts en el papel de Julianne Potter reaviva el entusiasmo de una generación que encontró en La boda de mi mejor amigo una historia emblemática.